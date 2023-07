Éledezik Magyarország egykori slágerhitele? Hiába a komoly kamat, egyre többen keresik a bankokban

Kicsit magához tértek a személyi kölcsönök igénylési összegei májusban, de az igazi visszarendeződés még mindig nem látszik a kanyarban sem. A júniusi adatokban már lehet várni egy kis fellendülést, ez ugyanis jó időszak szokott lenni a személyi kölcsönöknek - ám nagy kérdés, hogy ha nem indulnak meg lefelé a kamatok, akkor valóban folytatódik-e a megszokott trend.

Némileg ismét emelkedni tudott a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege, csakhogy a hitelpiac ettől nem fog magához térni, és erről a magas kamatok tehetnek. A jegybank legújabb adataiból az is kitűnik, hogy május még nem az a hónap volt, ahol a magyarok elkezdenek a nyárra készülni, de ez az iskolakezdés és nyaralások közeledtével megváltozhat.

Miért ne nyaraljunk hitelből?

Összesen 46,70 milliárd forint volt májusban a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege, hétmilliárd forinttal több, mint az előző hónapban - ez derült ki a jegybank friss adataiból. Mint a lenti grafikonon is látszik, a személyi hitelek ebben az évben éppen az áprilist leszámítva végre kezdenek magukra találni: a májusi adat már alig maradt el az egy évvel korábbihoz képest, amikor 54 milliárdos volt a jegyzés.

Ráadásul ismerve a nyári hitelfelvétel tempóját - és feltételezve, hogy idén is tart majd ez a trend - a nyári hónapok számai egy kicsit szebbek is lehetnek. Egyrészt nagyon sokan oldják meg személyi hitelből az iskolakezdést, de annál is többen a nyaralást - igaz, ebben a nehéz gazdasági helyzetben talán nem erre a legokosabb döntés felvenni egy személyi hitelt. Hogy még miért nem, azt ebben a cikkben részletesen leírtuk:

Növekednek a hiteligénylések, de még messze a visszarendeződés

A hitelpiacnak örömteli hír lehet, hogy mindhárom, általunk vizsgált hiteltípus (személyi kölcsön, lakáshitelek és babaváró) is jobban teljesített. A lakáscélú hitelek esetén ugyan még mindig durva a leszakadás a múlt év azonos időszakához képest, és az elemzők nem is várják, hogy ebben az évben itt egy visszarendeződés következzen be.

Egy kicsit a babaváró is magához tért, ám szinte borítékolható, hogy a kormány nemrég tett bejelentése után (mely szerint januártól a harminc évet betöltött nők nem vehetik majd fel ezt a támogatást) nagyon meg fog látszani a júniusi adatokon. Erről azonban még ezen a héten írunk majd egy elemzést.

Nem csökkennek a kamatok

Lássuk a kamatokat! Mint a lenti grafikonon is megmutatjuk, a személyi kölcsön és a felújításra, korszerűsítésre felvehető lakáscélú kölcsönök átlagkamata ismét nőtt, ha az egy éven túli kamatfixálásra összpontosítunk. Biztosan kijelenthető tehát, hogy bár a jegybank óvatos lépéseket már tett az irányadó kamatcsökkentés felé, ez egyelőre nem látszik megvalósíthatónak.

Elfogyott a magyarok pénze, de nem mernek hitelhez nyúlni

Ahogy minden hónapban, most a cikk utolsó részében nézzük meg a bankok legjobb ajánlatait! Ahogy mindig, most is a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátorát hívtuk ehhez segítségül. A kalkulátorban 3 millió forintos hitelösszeggel számolunk 5 éves futamidőre, és azzal, hogy a hitelfelvevőnek van legalább 300 ezer forint havi jövedelme.

Mint láthatjuk, a kamatok és a teljes hiteldíj mutató (THM) is egyre durvábban elszállni látszik. Ez pedig azt eredményezte, hogy a megadott paraméterekkel már egy olyan ajánlatot sem találunk, ahol az induló törlesztőrészlet megállna 70 ezer forint alatt - egy évvel ezelőtt még elérhető volt a 60-65 ezres törlesztő, úgy tűnik, hogy ez még jó ideig nem fog visszatérni. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy a magyarok nagyon óvatosak a hitelfelvétellel - a szakértők szerint azonban a tartalékok egyre több magyarnál fogynak el, és nagy kérdés, hogy amennyiben nem fizetésből vagy hitelből, akkor pontosan miből fedezik majd az egyre jobban elszálló költségeiket.