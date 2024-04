Ezért bukja rengeteg magyar az új felújítási támogatást: kevesen tudják, de ez is gond lehet

Már amikor márciusban felröppentek az első hírek az új otthonfelújítási programról, rengeteg magyar kezdett el rögtön azon matekozni, hogyan és mire tudná igénybe venni a kedvezményt. Azóta is folyamatosan derülnek ki új részletek a várhatóan 2024 júniusában induló programról; körvonalazódik ki, hol, mire és mennyi támogatást és kedvezményes hitelt igényelhet. Ezek a részletek bővíthetik és szűkíthetik is még a jogosultak körét. Ugyanakkor egyre több tulajdonos számára vált már azóta világossá, hogy bár jogosult lenne, valamely feltétel miatt nem fogja tudni igényelni a támogatást. Mutatjuk, mit tudunk eddig, melyek a kizáró okok, és milyen feltételen bukhat el a legtöbb igénylés.

A 2022-es rezsirémálom előtt is pedzegették a szakértők, hogy sürgősen szükség lenne egy átfogó felújítási, korszerűsítési programra Magyarországon, mellyel javulhat a lakóingatlanok energiahatékonysága. A rezsipánik után óta pedig különösen nagy figyelem irányul az energiahatékonyságra. Ebben ugyanis hazánk igen nagy elmaradásban van. Az épületek energiahatékonyságáról szóló európai uniós irányelv szerint viszont Magyarországon is jelentős mértékben csökkenteni kell az épületállomány üvegházhatásúgáz-kibocsátását és energiafogyasztását 2030-ra. A 2050-re kitűzött cél pedig, hogy már egyáltalán ne terheljék a környezetet az épületek. Ettől jelenleg nagyon távol vagyunk, a magyar lakóingatlanok energiahatékonysága elég kedvezőtlen, ezért is van szükség átfogó, energiahatékonyságot javító támogatásokra, programokra.

Nemrég, 2021 januárjában ugyancsak otthonfelújítási programot hirdetett a kormány, azonban azt csak kisgyermekes háztartások igényelhették. A jelenlegi, várhatóan 2024 júniusában elinduló program esetében nem feltétel a gyermek, ugyanakkor akad más olyan feltétel, amely a lakosság jó részét kizárhatja az igénylők köréből.

Az új otthonfelújítási támogatás eddig ismert részletei

Az igényelhető összeg legfeljebb 6 millió forint lehet, melynek egyik része vissza nem térítendő támogatás, másik része kamatmentes hitel. Ezt legfeljebb 8 éves futamidőre lehet majd felvenni.

lehet, melynek egyik része vissza nem térítendő támogatás, másik része kamatmentes hitel. Ezt legfeljebb 8 éves futamidőre lehet majd felvenni. Az igényléshez 1 millió forint önerőre is szükség lehet , mert a maximális támogatási összeg igénylése mellett az energetikai korszerűsítésnek 7 millió forint értékben kell megtörténnie, amiből csak 6 milliót tesz ki a támogatás és hitel. Ennek részleteit sem ismerjük azonban még, de az mindenképpen várható, hogy önerőre lesz szükség.

, mert a maximális támogatási összeg igénylése mellett az energetikai korszerűsítésnek 7 millió forint értékben kell megtörténnie, amiből csak 6 milliót tesz ki a támogatás és hitel. Ennek részleteit sem ismerjük azonban még, de az mindenképpen várható, hogy önerőre lesz szükség. A támogatás és hitel aránya változó lehet: a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 2,5 millió, 3 millió és 3,5 millió forint is lehet, mely függ az igénylő lakóhelyétől - jellemzően szegényebb járásokban nagyobb támogatási összeg érhető el. Azt, hogy mely járásban, településen milyen összeg érhető el az eddigi információk szerint, az alábbi cikkben gyűjtöttük össze:

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a települések pontos listája: itt vehető igénybe emelt összegben az új felújítási támogatás A Pénzcentrum kigyűjtötte, mely települések tartoznak az egyes járásokhoz, ahol 2,5 millió vagy 3,5 millió támogatást lehet igénybe venni.

Az április 26-án társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetből az is kiderült, hogy a magas átlagjövedelmű járásban élő, de keveset kereső pályázók is a legnagyobb arányú vissza nem térítendő támogatást kaphatják majd, tehát a járási felosztás nem fogja negatívan érinteni a hátrányosabb helyzetűeket. A felhívástervezetben új elemként jelent meg, hogy ha az igénylő havi bruttó jövedelme nem éri el a tavalyi bruttó átlagkereset 70 százalékát (399 840 forintot), akkor bármelyik járásban éljen is, a legmagasabb arányú vissza nem térítendő támogatáshoz juthat.

Az otthonfelújítási program felhívásának tervezete a palyazat.gov.hu oldalon olvasható és 2024. május 6-ig véleményezhető!

Fontos feltétel továbbá az is, hogy kizárólag 1990. december 31-e előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére fordítható az összeg.

energetikai korszerűsítésére fordítható az összeg. A felújítás során épületenként legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarításnak kell megvalósulnia. Vagyis a támogatás folyósításához 30%-os energiahatékonyság-javulást kell majd igazolni energetikai tanúsítvánnyal.

energetikai tanúsítvánnyal. Az eddig ismert munkálatok köre, melyekre pályázni lehet: épület külső határoló elemeinek hőszigetelése, nyílászárócsere, használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, fűtésrendszer korszerűsítése magas hatásfokú gázkazánnal, a hozzátartozó kéménybéléssel és a kapcsolódó hőleadókkal.

Fontos változás az is, hogy egy korábban kihirdetett feltételnek mégsem kell megfelelnie az igénylőknek: nem lesz előírás, hogy az épület csatlakozzon a vezetékes gázhálózathoz.

Van még egy lényeges elem, amely miatt sokan elbukhatják az igénylést, pedig minden feltételnek megfelelnének! Jelenlegi ismereteink szerint az új otthonfelújítási program teljes keretösszege 108 milliárd forint. Ez a szám ránézésre soknak tűnhet, azonban szakértők számítása szerint ebből az összegből nagyságrendileg 20 ezer ház korszerűsítése finanszírozható. A jogosultak köre - a házak építési ideje alapján - a feltételek legújabb módosításával nagyságrendileg 2,2 millióra emelkedhetett. Emiatt tehát még jobban számíthat a gyorsaság: ki milyen hamar tudja benyújtani az igénylést, verekszi át magát a procedúrán.

Természetesen elképzelhető, hogy a nagy előzetes érdeklődés, vagy már a bankokat érő roham láttán utólagosan kibővítik majd a keretösszeget. Jelen állás szerint azonban benne van a pakliban, hogy aki nem siet, lemarad.

Sokkal többen szeretnék igényelni, mint ahányan tudnák

A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, tervezik-e felvenni az új otthonfelújítási támogatást. A válaszokból az derült ki, hogy sokan szeretnék igényelni, de valamely már ismert feltételnek nem tesznek eleget. Mindössze 21 százalék jelentette ki határozottan, hogy nem tervezi felvenni, és 6 százalék volt, akinek még fogalma sincs. Több mint az olvasók 30 százaléka tervezi felvenni a támogatást, a kétharmaduk maximális összegben.

Csaknem az olvasók 8 százaléka tervezi felvenni, de a hitel része nem tetszik neki a konstrukcióban. További 18, illetve 4 százalék éppen a hitel miatt nem akarja, valamint nem tudja felvenni a támogatást. Közel 30%-nak tehát problémás, hogy hitelt is kell igényelni a támogatáshoz. Legalább 6 százaléknak az önerő hiányzik, és azok aránya is jelentős, akik nem tudnak majd 30%-os energiahatékonyság-javulást felmutatni a felújítás után az előzetes számításaik szerint (12%):

Azt érdemes szem előtt tartani, hogyha csak 1-1 feltétel miatt csúszna le valaki a támogatásra, arra még lehet megoldást találni. Természetesen vannak olyan feltételek, amelyeket nem lehet áthidalni, ilyen például az épület építési éve, vagy hogy nem családi házról, lakóingatlanról van szó. Azonban ha például az önerő hiányzik az igényléshez, azt is elő lehet finanszírozni piaci lakáshitellel, vagy személyi kölcsönnel.

Ha úgy gondoljuk, hogy 30%-os energiahatékonysági javulást nem érhetünk el, például a tetőcsere nélkül (ezt fájlalják a legtöbben), ami jelen tudásunk szerint nem támogatott munkálat, érdemes egy szakértőt megkérdezni. Lehetséges az is, hogy korábban már végeztünk felújítást a házon és úgy gondoljuk, már nem lehet annyit korszerűsíteni az épületen. Ne felejtsük el, hogy még bővülhet a támogatandó munkálatok köre amíg a részletszabályok meg nem jelennek.

Ha szeretnénk felvenni a támogatást, de jelen állás szerint nem felelünk meg a feltételeknek, nem érdemes rögtön elvetni a lehetőséget! Érdeklődjünk bankokban, szakembereknél, tanácsadóknál a lehetőségeink iránt, kövessük a híreket, hogyan változnak a részletek! Mivel lehetséges, hogy hasonlóan a 2021-ben bevezetett felújítási támogatáshoz, rövid ideig fog rendelkezésre állni a lehetőség, és pár évig megint nem lesz lehetőség arra, hogy támogatást kaphasson a lakosság felújításra, korszerűsítésre, most mindenkinek érdemes elgondolkodnia a lehetőségen, akinél szóba kerülhet. Főként, hogy ez a támogatás kivételesen nem kötött házassághoz, gyermekneveléshez, életkorhoz, stb. Az otthonfelújítási támogatásról szóló cikkeink, legfrissebb hírek itt olvashatók.