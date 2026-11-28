Több Samsung Galaxy-tulajdonos is arra panaszkodik, hogy nem tudja használni a Revolut alkalmazását: a probléma elsősorban a Galaxy S21 széria készülékeit érinti. A felhasználók egy olyan hibaüzenetet kapnak, amely szerint a telefonjuk nem támogatott, vagy módosított szoftvert futtat. A Revolut már tud a problémáról, és dolgozik a javításon, de egyelőre nem tudni, mikor állhat helyre a szolgáltatás az érintett készülékeken.

Az elmúlt napokban egyre több Samsung Galaxy S21-tulajdonos jelezte, hogy problémába ütközött a Revolut mobilalkalmazásának használatakor. A panaszok november 26-án kezdtek megszaporodni a Revolut közösségi Facebook-csoportjában, de a Redditen is több felhasználó számolt be hasonló tapasztalatokról. A beszámolók alapján nemcsak az alapmodell, hanem a Galaxy S21+ és a Galaxy S21 Ultra tulajdonosai közül is többen érintettek - írja a revb.hu.

A probléma különösen kellemetlen, mert az alkalmazás egyszerűen nem engedi a felhasználókat belépni. A megjelenő hibaüzenet szerint az eszköz nem támogatott, a telefon szoftvere pedig módosított vagy nem eredeti lehet, esetleg nyitott bootloaderrel rendelkezik.

Hasonló figyelmeztetést korábban gyorsítótár-problémák is előidézhettek, amelyeket általában az alkalmazás cache-ének törlésével lehetett orvosolni. A mostani esetben azonban a jelek szerint ez nem jelent megoldást.

A Revolut már dolgozik a hiba kijavításán

A felhasználói beszámolók alapján nem egyedi készülékhibáról lehet szó. A Redditen a Revolut hivatalos ügyfélszolgálati fiókja is reagált a panaszokra, és privát üzenetben kérte az érintetteket a kapcsolatfelvételre.

Egy felhasználó egy állítólagos ügyfélszolgálati e-mailről készült képernyőképet is megosztott, amely szerint a hiba elhárítása akár 15 napot is igénybe vehet. Fontos azonban, hogy ennek az üzenetnek az eredetét nem erősítették meg, így a javítás várható időpontja egyelőre nem ismert.

A Revolut ugyanakkor hivatalosan is megerősítette, hogy tud a problémáról, és már dolgozik a megoldáson. A vállalat tájékoztatása szerint az alkalmazás legújabb verziójának használatakor az androidos ügyfelek egy nagyon szűk köre tapasztalhat bejelentkezési nehézségeket.

A fintech vállalat közölte, hogy a fejlesztőcsapat már azonosította a hiba kiváltó okát, és dolgozik a javításon. Hangsúlyozták azt is, hogy az érintett ügyfelek pénzeszközei és adatai teljes biztonságban vannak. Amíg a probléma fennáll, a fizikai Revolut-bankkártyák és a mobil pénztárcák továbbra is használhatók.

Ezek a Samsung-modellek is érintettek lehetnek

A Galaxy S21 széria 2021 januárjában mutatkozott be, három készülékkel: a Galaxy S21, az S21+ és az S21 Ultra modellekkel. A telefonok eredetileg Android 11 operációs rendszerrel és One UI 3.1 felülettel kerültek piacra.

A Samsung annak idején öt évnyi gyártói támogatást ígért a szériához. A készülékek négy nagy Android-verziófrissítést kaptak, jelenleg Android 15 és One UI 7 rendszerrel használhatók. Az Android 16-ra már nem frissíthetők, az utolsó biztonsági frissítésüket pedig 2026 januárjában kapták meg.

Ez azonban önmagában nem indokolná a Revolut alkalmazásának működésképtelenségét: a pénzügyi szolgáltató androidos alkalmazásának legfrissebb, 10.157.2-es verziója Android 9 vagy újabb rendszert igényel, vagyis a Galaxy S21 készülékek operációs rendszere elvileg megfelel a követelményeknek.

Egyelőre a Revolut sem nevezte meg, pontosan mely készülékeket érinti a hiba, és mi okozza a problémát. Az viszont biztos, hogy a vállalat tud a bejelentkezési nehézségekről, és már dolgozik azok elhárításán. A Galaxy S21-tulajdonosoknak így egyelőre a javítás megérkezésére kell várniuk.