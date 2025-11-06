2025. november 6. csütörtök Lénárd
12 °C Budapest
Áttekintés az irodai számítógépen dolgozó nőről.
HRCENTRUM

Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki

Pénzcentrum
2025. november 6. 13:31

A Quantum Diákszövetkezet által szervezett, A Z generáció, mint munkavállaló sajtóeseményen többek közt arról volt szó, hogy a Z generáció hogyan vállal munkát és milyen elvárásai vannak a munkáltatóval szemben. A diákszövetkezet kutatásából kiderült, hogy ez a generáció már jóval kevésbé hűséges, mint a korábbi generációk, ugyanis 3 év után elpártolnak egy cégtől, ha nem látják az előrelépési lehetőséget.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a Z generáció esetében már nem akkor a munkahelyi lojalitás, mint az előző generációk esetében. A cégeknek fel kell készülniük arra, hogy egy cégen belüli teljes karrierív tervezése 3–4 évben maximalizálható náluk, ennél tovább nem tartják optimálisnak a maradást: a Z generáció átlagosan 3 év után elpártol egy cégtől, ha nem látja az előrelépési lehetőséget.

Ugyan a Z generáció is elsősorban a biztonságot keresi, ugyanakkor számukra a biztonság azt jelenti, ha látja a világos karrierutat, és tudja, hogy érdemes maradnia, mert rövid távon is van előrelépési lehetősége.

A Z generáció megtanulta, hogy számára nem kifizetődő az egyoldalú hűség. Valószínűleg sokat tanultak a szüleik példájából, hogy a hűséges szülőtől gyorsan megválnak kényszerhelyzetben a cégek

– mondta Steigervald Krisztián, a SteiGentől.

A hiedelmekkel ellentétben a Z generáció a veteránokhoz képest háromszor nagyobb arányban választja a biztonságot az autonómia és a stabilitás helyett. A Z generációs munkavállalók esetében emellett kiugróan magas az elismerés iránti vágy is, náluk ez a szám 32%, szemben az előző generációk 20–23%-os értékével.

Fontos számukra az önmegvalósítás és a karrierépítés, viszont nem erre tesznek fel mindent. Az X generációval szemben ez a generáció már a munka és a magánélet egyensúlyát keresi és helyezi előtérbe, 43%-uknak a sikeres karrier mellett hasonlóan fontos a családalapítás is.

Talán az nem meglepő, hogy a Z generáció számára a rugalmasság fontosabb, mint az előző generációknak. Ugyanakkor a kutatás szerint az élet három legfontosabb célja generációkon átivelően megegyezik, ez az egészség, a mély emberi kapcsolatok és a szeretet.
