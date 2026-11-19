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Egy plébániai szekrény mélyén rejtőzött a döbbenetes lelet: a hazai kutatók is megdöbbentek, mit találtak
Rendkívüli történelmi felfedezésről számoltak be a magyar kutatók: egy mezőkövesdi plébánia szekrényében, egy egyszerű fémdobozban több mint fél évszázadon át olyan csontdarab rejtőzött, amely a rajta olvasható felirat szerint Szent László király lábszárcsontjából származik. A különös ereklyét két évvel ezelőtt kezdték vizsgálni, az eredmények pedig még a kutatókat is meglepték. A természettudományos vizsgálatok alapján ugyanis nagy valószínűséggel valóban a középkori magyar uralkodó földi maradványára bukkantak.
A történet 2024-ben kezdődött, amikor Novák István, a mezőkövesdi Szent László Plébánia plébánosa megkereste Dinyési János helytörténészt egy különös lelettel. A plébánián ugyanis egy fémdobozban őriztek egy csontdarabot, amely mellett egy régi felirat is volt. A csonton tintával írt latin szöveg szerepelt: „Crus Scti Ladislai Regis Hungariae”, vagyis Szent Lászlónak, Magyarország királyának lábszárcsontja.
Elsőre persze nem lehetett tudni, mennyire hiteles a felirat. Az ereklyék történetében számos olyan példát ismerünk, amikor a szenteknek tulajdonított maradványok eredete erősen kérdéses volt. A mezőkövesdi leletet azonban nem hagyták ennyiben: a kutatók először azt próbálták kideríteni, egyáltalán a megfelelő korszakból származik-e a csont - írta a Válasz Online.
Már a kormeghatározás is meglepetést hozott
Elsőként szénizotópos vizsgálatnak vetették alá a maradványt. A mannheimi CEZA laboratóriumában elvégzett radiokarbonos kormeghatározás szerint a csont 995 és 1149 közé datálható. Ez különösen figyelemre méltó, hiszen Szent László király 1095-ben halt meg. Az antropológiai vizsgálat azt is megállapította, hogy egy erős testalkatú, magas férfi sípcsontjának darabjáról van szó. A lelet tehát életkorát és antropológiai jellemzőit tekintve is összeegyeztethető azzal, amit a középkori uralkodóról feltételezhetünk.
A kutatók ezután az ELTE HTK Archeogenomikai Kutatóintézetéhez fordultak, ahol már egy sokkal izgalmasabb kérdésre is választ kereshettek: valóban Szent Lászlóhoz tartozhat-e a mezőkövesdi csont?
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Egy másik ereklye segített azonosítani a király maradványát
A vizsgálat egyik legfontosabb kapaszkodóját egy másik, történeti forrásokkal jól igazolt ereklye jelentette. Szent László koponyaereklyéjét ugyanis a győri székesegyházban őrzik, a híres gótikus hermában. Ennek a maradványnak a genetikai vizsgálatát 2022–2023-ban a Szegedi Tudományegyetem és a Magyarságkutató Intézet közös kutatócsoportja végezte el. Az így rendelkezésre álló genetikai adatok tették lehetővé, hogy a mezőkövesdi csontot is összevessék a hitelesnek tartott koponyaereklyével. A kutatások eredményét Borbély Noémi ismertette a Humán Tudományok Kutatóházában rendezett konferencián.
A Válasz Online beszámolója szerint az eredmények alapján a mezőkövesdi csont nagy valószínűséggel valóban Szent László király földi maradványa. A felfedezés azért is különleges, mert a középkori uralkodó eredeti sírja Nagyváradon már régen elpusztult. A csontdarab fennmaradása így önmagában is rendkívüli történet: évszázadokon, történelmi viharokon és pusztításokon keresztül őrizhette meg valaki, míg végül egy mezőkövesdi plébánia szekrényében találták meg.
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