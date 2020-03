Pénzcentrum heti hírösszefoglaló: ezekről a sztorikról ne maradj le! - 2020/9.hét

Ezek voltak 2020. 9. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy képes ajánlókra.





Karantén esetén ilyen élelmiszer, háztartási cikk legyen otthon nagy mennyiségben - túlélőkészlet

Kicsi az esélye, hogy Magyarországot elkerüli a koronavírus. Ha beüt a baj, nehézkes lehet a bevásárlás. Összeszedtük, melyek azok a tartós élelmiszerek, háztartási cikkek, melyekből karantén esetén jó ha van otthon nagy mennyiségben. Itt a Pénzcentrum túlélőkészlete.

Rengeteg magyar síel Veneto és Lombardia síterepein - itt a lista

Kifejezetten népszerű síterepek is vannak az olasz hatóságok által lezárt területek közelében, melyeket információink szerint, a magyarok is szívesen látogatnak. Van-e okuk aggódni azoknak, akik jártak errefelé az elmúlt hetekben, hová fordulhatnak, és mi a helyzet azokkal, akik még csak ezután indulnának útnak a téli vakációra? Ezeknek a kérdéseknek járt utána a Pénzcentrum.

Ezért ment az óceánjáróra dolgozni a koronavírusos magyar: megérte?

Február 24-én a Külügyminisztérium bejelentette, hogy diagnosztizálták az első magyar koronavírusos beteget, aki a karantén alá helyezett Diamond Princess személyzetének a tagja, jelenleg Japánban tartózkodik. Bár a beteg állítása szerint jól van, nem köhög, nem lázas, mivel a tesztje pozitív lett, karanténban tartják. A hírre érkezett reakciók a közösségi médiában sokféle hangot ütöttek meg, köztük a "Minek ment oda?" típusú véleménnyel is sok helyen lehetett találkozni. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, milyen okokból érdemes, vagy nem érdemes óceánjáró hajón dolgozni, és mennyit is lehet vele keresni.

Fullban nyomják a kretént a fejlett piaci tőzsdéken: itt a bizonyíték

Érdekes megnézni, hogyan reagáltak a tőzsdék a koronavírus miatt kialakult helyzetre: ahogy azt várni lehetett, a defenzív eszközökbe, mint például az aranyba áramlott a befektetői pénz. De biztos a legjobb utat választották a befektetők? Erre a kérdésre kereste a választ a Pénzcentrumnak írt cikkében Kardos Zsolt, az AEGON Alapkezelő szakértője.

Nagyobb eséllyel kapják meg férfiak a vírust, mint a nők: ez áll a háttérben

Egyelőre nem regisztráltak Magyarországon koronavírusos beteget, azonban a vírussal kapcsolatban egy új tanulmány fontos különbségeket tár fel a nemek között, amely segíti a járvány jobb megértését. Ahogy azt a vírusos járványok idején már megszokhattuk, a nők alapvetően ellenállóbbak, és ebben a tekintetben a férfiak a gyengébbik nem. Nincs ez másképpen a koronavírus-járvány esetében sem, nézzük meg miért is van így!

Befektetnél, de nem tudod, hogy kezdj hozzá? Így pár 10 ezer forinttal is belevághatsz

Valós pénzzel teszteltük a Revolut ingyenes részvényvásárlási lehetőségét. Megnéztük, mennyire ingyenes, valamint arra a kérdésre is választ adunk, hogy kinek, és mire lehet jó a szolgáltatás.

Minden magyar háztartásban ott lapul a csodakártya: súlyos ezreket spórolhatsz vele

Majdhogynem minden magyar háztartásba jut valamilyen pontgyűjtőkártya, és ezeket előszeretettel használják is a vásárlók - ez derült ki a Pénzcentrum körképéből, amelyben az öt legnagyobb piaci szereplőt kérdeztük a magyarok pontgyűjtési szokásairól. Kiderült, hogy rengetegen például a karácsonyi nagybevásárláskor spórolnak súlyos ezreket a pontokkal vagy az értük kapott kuponokkal.

Beindult a vadászat: tízezreket fizetnek a bankok, ha viszed a haverodat is

Több bank is ajánlóprogrammal csábítja magához az újabb. Az ajánlóprogramok lényege, hogy a már meglévő ügyfelek pénzt kapnak azért, ha magukkal hoznak valaki mást is, aki szintén kap a programon keresztül jutalmat, ha például az ajánlásra nyit egy bankszámlát, személyi kölcsönt vagy jelzáloghitelt vesz fel. Például jókora kedvezmény ütheti a markunkat, ha éppen lakáshitelt vennénk fel és még számlát is nyitnánk mellé.

Előtörlesztenéd a hiteled? A futamidő vagy a törlesztő csökkenjen inkább?

Egyre többen élnek az előtörlesztés lehetőségével, ekkor viszont válaszút elé kerülnek az ügyfelek. Mit érdemes lépni: a futamidő legyen rövidebb vagy a törlesztőrészlet csökkenjen? Mutatjuk, hogyan érdemes dönteni egy ilyen helyzetben, milyen szempontokat kell figyelembe venni.

Ennyit spórolhatsz, ha utazási iroda helyett inkább magad szervezed meg a nyaralást

Erős szezonra készülnek az utazásszervezők idén nyáron is, holott ma már egyre többen utaznak egyéni szervezésben, megkerülve ezzel a harmadik, közvetítő felet. Ilyen körülmények között vajon van esélyük fennmaradni az utazási irodáknak? Erre a kérdésre kerestük a választ, miközben az is kiderült, mennyiért lehet kihozni a családi nyaralást, ha irodára bízzuk a szervezést és akkor, ha mi magunk állunk neki összeállítani.

Megkongatták a vészharangot: így fullad bele Budapest a turisták áradatába

Az utazás demokratizálódásával egyre többeknek kerül elérhető közelségbe a nagyvilág: ma már egyáltalán nem kirívó eset, ha valaki évente 2-3 alkalommal is repülőre ül meglátogatni egy külföldi nagyvárost. A turistalátványosságok azonban nem viselik épp a legjobban a látogatók áradatát, és Budapest sem képez kivételt ez alól: elég csak végigsétálni Belső-Erzsébetváros egy utcáján péntek este, és máris szembesülhetünk vele, fuldoklik a város az embertömegtől.

Ennyire maradi nép a magyar? Ebben még a szerbek is előttünk járnak

Az EU-n belül öt év alatt 34 százalékról 50 százalékra nőtt azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek legalább egy közösségi média felületen aktívak. Ez elég meglepő szám, hiszen ma már nehéz elképzelni, hogy anélkül tudjon érvényesülni egy cég, hogy jelen lenne legalább egy felületen az interneten, viszont a friss kutatás adatai szerint Magyarországon még rosszabb a helyzet. Öt év alatt 26 százalékról csak 38 százalékra sikerült javítani a közösségi médiában aktív cégek arányát. Egyes országokhoz képest, mint Norvégia és Dánia jelentősen el vagyunk maradva, de Málta vagy Izland is sokkal járnak előttünk.

Alig ismert gyorshajtás-szabály szedi áldozatait: rengetegen hibáznak, meg is fizetnek érte

Sokan beleesnek abba a csapdába, hogy azt hiszik, általánosan elfogadott szabály a magyar utakon, hogy a megengedett sebességet valamilyen mértékben át lehet lépni, van egyfajta tűréshatár, ami alatt nem büntetnek meg. Ugyanitt hibázott olvasónk is, akit meg is büntetett a rendőr. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint rengetegen nincsenek tisztában azzal, hogy mik is a szabályok. Ezeket tesszük most tisztába.

Vallott a Meki: ennyivel emelkedik a fiatal melósok bére 2020-ban

Elárulta a hazai McDonald's éttermeket üzemeltető vállalat, hogy mennyivel emelkednek a dolgozók bérei 2020-ban. Mint a Pénzcentrum megkeresésére írták, az emelés után a kezdő éttermi dolgozók bére bruttó 270 ezer forint lesz, amire még jönnek a különféle kiegészítések, bónuszok. Kiderült az is, hogy milyen extra juttatásokra számíthatnak még a dolgozók, illetve megtudtuk, hogy kiknek jár 4-8 hét extra szabadság a Mekiben.

Milyen béremelés? Ezeknek a magyaroknak bedarálja az infláció a havi pluszt

Magyarországon a tavalyi évben valamivel több, mint 11 százalékkal emelkedtek a nettó bérek, ám a nemzetgazdasági ágak szempontjából nagyon vegyes a kép, azaz nem egyformán részesültünk belőle. Talán senki számára sem meglepő, hogy legkevésbé az oktatásban dolgozóknak nőtt a fizetésük, sőt, ha figyelembe vesszük az infláció mértékét, akkor sokaknak gyakorlatilag csökkent a havi bevételük. A Pénzcentrum, most összegyűjtötte, kik a legnagyobb nyertesei, vagy éppen vesztesei a tavalyi évnek.