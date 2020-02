Ennyit spórolhatsz, ha utazási iroda helyett inkább magad szervezed meg a nyaralást

Erős szezonra készülnek az utazásszervezők idén nyáron is, holott ma már egyre többen utaznak egyéni szervezésben, megkerülve ezzel a harmadik, közvetítő felet. Ilyen körülmények között vajon van esélyük fennmaradni az utazási irodáknak? Erre a kérdésre kerestük a választ, miközben az is kiderült, mennyiért lehet kihozni a családi nyaralást, ha irodára bízzuk a szervezést és akkor, ha mi magunk állunk neki összeállítani.

Egyre gyakrabban, és egyre hosszabb időre utaznak el a magyarok: nem csak a belföldi turizmus élénkült fel az elmúlt években, de utazunk külföldre is. A KSH adatai szerint az elmúlt bő tíz év alatt - 2007 és 2018 között - negyedével nőtt a határainkon túlra irányuló utazások száma. Egy tavalyi kutatásból kiderült, a magyarok közel kétharmada - legalább néhány évente - szokott külföldre utazni, ezen belül 31 százalék minden évben megfordul szabadidős céllal egy másik országban.

Amióta megjelentek a fapados járatok itthon is, egészen pontosan 2003-ban, azóta pedig már szinte fillérekért foglalhatunk Európán belül, és néha még kívül is. A különböző felhasználóbarát online foglalási rendszerek és főleg a lakásmegosztó applikációk, hostelek elterjedésével pedig már olcsón foglalhat magának mindenki szállást.

Éppen ezért egyre több, a fiatal korosztályhoz tartozó, nyelveket beszélő utazó szervezi saját maga a nyaralását ahelyett, hogy közvetítőre bízná. Vajon ilyen körülményekközött fennmaradhatnak-e hosszú távon az utazási irodák, szükség lesz-e még rájuk a jövőben: ez a nagy kérdés.

Lássuk a számokat!

Aki város szeretne látogatni, és mondjuk Párizsba vágyik ősszel, annak a Budavár Tours kínál négy napos városlátogatást egy 3 csillagos szállodába fejenként 172 179 forintért. Ebben az árban benne van a magyar nyelvű idegenvezetés: 2 és fél nap erőltetett menet, így minden belefér, amit látni kell Párizsban.

Aki azonban beszél legalább egy nyelvet, mondjuk az angolt, és nem téved el egy idegen városban, az egyedül is nekivághat: egy kis rugalmassággal a fenti ár töredékéből is kihozhatja a nyaralását. Az időben lefoglalt repülőjegy tényleg olcsó, pláne, ha nincs feladott poggyász, ami lássuk be, nem létszükség, 4 napot ki lehet hozni egy kézipoggyászból. Ha ma foglalsz tehát, 30 ezer forintból megjárod a francia fővárost az Easyjet járatával október 6. és 10. között.

A szállást is ki lehet hozni szinte fillérekből, főleg, ha valaki nem ódzkodik a hosteltől, és az esetleges szobatársaktól. 14 ágyas hálóteremben 4 éjszaka a fenti időpontban 26 977 forintba kerül, de 50 433 forintért cserébe saját szobánk is lehet egy belvárosi hostelban. Aki pedig ragaszkodik a szállodához, az könnyedén találhat 3 csillagos szállást már akár 87 742 forintért.

Ha tehát a legolcsóbb utazást választjuk, akkor szállásra és utazásra mindössze 57 ezer forint körüli összeget kell költenünk, ez az utazási irodás árnak nagyjából a harmada.

Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy ebben nincsenek benne az étkezések, a múzeumi belépők és a helyi közlekedés költségei, igaz, azokat az iroda árai sem tartalmazzák, ahogy arra az útleírásban is kitérnek.

De nézzünk egy másik példát, hogy jól látszódjon, nem egyedi esetről van szó: az Utazom.com barcelonai városnézést kínál 170 700 forintért október 22. és 26. között. Egyéni szervezésben mindez 40 ezer (utazás Ryanairrel) plusz 47 700 forintért (3 csillagos szállás a központban) kilehet hozni egyéni szervezéssel. Jól látszik tehát, hogy ez esetben is kevesebb, mint féláron lehet eljutni Spanyolország népszerű fővárosába.

Amikor fordul a kocka

Más a helyzet azonban, ha az ember más jellegű nyaralást szervez, mondjuk a családjával készül pihenni egy üdülőközpontban.

A fiatalabbaknak, akik sokat utazgatnak ide-oda, sokkal rugalmasabbak, nekik talán jobban belefér, ha félresikerül valami a szervezés körül. De nem ők vannak többségben, és ha valaki már a családjával, 1-2-3 gyerekkel utazik, jobban meggondolja, mire adja ki a pénzét. Az év legszebb napjaira készülnek közösen, és ha ott valami félresikerül, ha nincs kéznél segítség, ezt nem kívánja magának senki

- nyilatkozta korábban a Pénzcentrumnak Dr. Szvoboda János, a Neckermann cégvezetője. Arról nem is beszélve, hogy például egy spanyol, török vagy egy olasz üdülőtelepen online foglalási rendszereken keresztül, vagy közvetlenül a szálloda honlapján foglalva sosem kaphatunk olyan áron szobákat, mint amilyen áron egy iroda vásárolja meg, és adja tovább nagy tételben.

A Török Riviérára a Neckermann ajánlatában két fő összesen 425 554 forintért tölthet el egy hetet a Kleopatra Dreams Beach 5 csillagos hotelben all inclusive ellátással. Ugyanide a Booking.com-on 224 ezer forintért lehet foglalni, ehhez még 186 ezres repülőjegyet is hozzá kell számolni, valamint a reptér és a szálloda közti transzfer költségét, ami nagyjából 150 euró, azaz 50 ezer forint. Máris 460 ezer forintnál tartunk, és akkor még szó sem esett a biztosítás költségeiről, amit az ember egyedül utazva szívesen megspórol, de a családját már általában jobban félti, mint saját magát.

"Alapvetően a charteres úticélok esetében (mint pl. a görög vagy a Kanári-szigetek) sokkal kedvezőbben lehet eljutni irodával, mert bár közlekednek fapadosok is ezeken az útvonalakon (pl. Krétára, Korfura, Rodoszra, Zakynthosra), jellemzően olyan magas árakon érhetőek el a repülőjegyek - melyek a feladható csomagot még nem tartalmazzák - aminek az árából szinte már megvan egy csomagajánlat. Utóbbi ennek megfelelően nem csak az utazást és a szállást, de a transzfert és a magyar nyelvű idegenvezetőt is tartalmazza, aki a helyszínen szükség esetén az utasok segítségére lehet.

Ezek alapján azt gondoljuk, nyilván sok múlik az utasok igényein és egyéni attitűdjén (szeretik, keresik-e a kalandokat, beszélnek-e idegen nyelveket, milyen ellátást szeretnének, stb.), valamint magán az úticélon (más felkészülést igényel egy egzotikus és egy szomszédos országba tervezett utazás), de sokszor előfordul, hogy az elsőre olcsóbbnak tűnő megoldás végül - minden költséget és ráfordítást (idő, energia, stressz, kényelem, stb.) összegezve - drágábbnak bizonyul" - mondta el a Pénzcentrumnak Nagy Viktória, az Invia marketing menedzsere.

