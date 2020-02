Minden magyar háztartásban ott lapul a csodakártya: súlyos ezreket spórolhatsz vele

Majdhogynem minden magyar háztartásba jut valamilyen pontgyűjtőkártya, és ezeket előszeretettel használják is a vásárlók - ez derült ki a Pénzcentrum körképéből, amelyben az öt legnagyobb piaci szereplőt kérdeztük a magyarok pontgyűjtési szokásairól. Kiderült, hogy rengetegen például a karácsonyi nagybevásárláskor spórolnak súlyos ezreket a pontokkal vagy az értük kapott kuponokkal.

Több millió magyar gyűjtögeti szorgosan a pontokat az öt legnagyobb hazai hűségkártya-rendszerben: a SuperShop mellett az Auchan, a Tesco, a Shell és a Mol működtet saját kártyarendszert, összesen több ilyen plasztik van forgalomban, mint ahány háztartás van Magyarországon. De vajon mi vezérli a magyar pontgyűjtőket? Mire vásárolják le az összekapargatott egységeket? Mi lesz az elfeledett pontokkal? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a legnagyobb piaci szereplőnél.

Szinte mindenhol van legalább egyféle

Abból kiindulva, hogy a KSH a 2016-os mikrocenzusán 4 millió 21 ezer magyar háztartást mért, nem túlzás kijelentetni, hogy szinte minden hazai háztartásban legalább egy ilyen pontgyűjtőkártya megtalálható. A vállalatok ugyanis elálurták a Pénzcentrum kérdésére, hogy hány darab van forgalomban a saját kártyájukból:

Az Auchannál három típusú bizalomkártya érhető el: az Auchan kártya, a Bizalom kártya, és a Business Bizalom kártya. E három fajtából összesen 1,3 millió van forgalomban.

A Tescónál nagyjából 2,5 millió Clubcardot regisztráltak.

A SuperShopnak több mint 3 millió kártyája van forgalomban.

A Mol-nál üzleti titokként kezelik a Multipont kártyák adatait - így a többi kérdésünkre sem válaszoltak-, ahogyan a Shellnél is a ClubSmart kártyákét, de utóbbi azt elárulta, hogy töltőállomásain naponta megforduló 35 millió ember közül minden negyedik vásárló használja a ClubSmart kártyáját tankoláskor világszerte. Ez az aktivitás Magyarországon közel a duplája, nálunk szinte minden második vásárlás alkalmával kerülnek pontok az egyes kártyákra.

Minden vállalat arról számolt be, hogy a vásárlók előszeretettel gyűjtögetik a pontjaikat: a SuperShop partner boltláncnál, a Sparnál a vásárlók 40 százaléka használja aktívan a kártyáját (ugyanez az arán a City Sparnál is), míg az Intersparban a vásárlók nagyjából fele nyújtja havi rendszerességgel a kasszánál a pontgyűjtőt. A levásárlás kapcsán a boltlánc azt írta, a tapasztalatok szerint teljesen átlagkosár függő, hogy ki mekkora bevásárláskor használja a pontjait különféle kedvezményekre: kisebb átlagkosarú vásárlók kisebb vásárlásnál, nagyobb átlagkosarú vásárlók nagyobb vásárlásnál váltják be a SuperShop egységeket.

A ShuperShop ennek kapcsán azt közölte, hogy hetente több, mint 1,5 millióan használják kártyájukat a partneri körben. Jelenleg 16 partnerük van, az ügyfelek országszerte több, mint 800 eladóhelyen és számos webshopban gyűjthetik és válthatják be pontjaikat.

Gyűjtögetünk, gyűjtögetünk?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy átlagosan hány egységet gyűjtenek egy vásárlással a magyarok, ez eléggé változó:

Az Auchan Bizalomkártyás vásárlók jellemzően 100-1500 pont között gyűjtenek egy tranzakció alkalmával az áruházakban történő vásárlás során. A Bizalomkártyás vásárlók átlagosan 100 pontot kapnak, ha használják a kártyájukat. Ha kártyáikat tematikus napokon, így például hétfőn a nyugdíjas, szerdán a bizalom, vagy pénteken, a családi napokon használják, akkor átlagosan 300 pontot gyűjtenek. A vásárlóknak lehetőségük van további egyedi extra pontok gyűjtésére (500-1000 pont), egyes akciókban, vagy kuponok felhasználásával.

A Tesco Clubcardot használók egy vásárlással átlagosan 6500 forintot költenek a cég adatai szerint. 2020. február 3-ig minden elköltött 200 forint után járt egy pont, így átlagosan 32 pontot gyűjtöttek vásárlásonként. Február 3-tól már 100 forintonként adnak 1 pontot, így az említett átlagköltéshez tartozó gyűjtés 65 pontra emelkedett.

A Shellnél titkos információként kezelik, hogy átlagban hány pont kerül a ClubSmart-kártyákra, a Super Shop is csak annyit árult el kérdésünkre, hogy 100 forintonkét 1 pont jár, a Sparban 200 forintonként, az OMV-nél minden liter üzemanyag után jár pont. Beváltáskor egy pont egy forintot ér. A kártyabirtokosok a gyűjtött pontjaikat a partneri körön belül bárhol beválthatják a vásárlásaik során.

Erre váltják be a pontjaikat a magyarok

Azt is megkérdeztük, hogy mire váltják be legszívesebben az összekuporgatott pontjaikat a magyar vásárlók. A Shellnél a tavalyi egész évet tekintve a legtöbben tankolási kedvezményre váltják be ClubSmart pontjaikat (10 pont = 10 forint kedvezmény), majd ezt követi a frissen főzött kávé, a hot dog és az autómosás. A kúthálózat hozzátette, az időszakos akciókat, promóciókat a vásárlók aktívan igénybe veszik.

Az Auchannál a vásárlók többsége pár ezer pont összegyűjtését követően vásárolja le a bizalompontokat: 10 pont 5 forintot ér a kasszánál, tehát átlagosan párezer forintot spórolnak a vásárlók egy-egy beváltáson. De vannak, akik akár 10 ezer pontot (így 5000 forint kedvezményt) is összegyűjtenek a levásárlás előtt. A hiper tapasztalatai szerint sokan egész évben a karácsonyi pontbeváltásra gyűjtenek. De jellemző az is, hogy kisebb termékekre váltják be a vásárlók a pontokat. Újdonság a Bizalomkártya Adományozási Programban, hogy februárban a vásárlók pontjaikat jótékony célra alapítványoknak is eladományozhatják. Mint írták, a digitális kuponok is népszerűek: januárban a vásárlók 60 százaléka aktivált legalább egy kupont, a legnépszerűbb kuponok beváltási aránya pedig meghaladta a 70 százalékot.

A Tescónál a pontokat utalványokra váltják, és háromhavonta a pontösszesítővel együtt postázzák, de a kuponok Clubcard alkalmazásban is elérhetők. Ezek a vásárlások során használhatók fel, és az online applikáció felhasználói extra kedvezményt is kaphatnak. Az üzletláncnál azt tapasztalják, hogy a vásárlók nem spájzolják be a kedvezményeket: legtöbben amint megkapták az utalványokat, a következő vásárlások egyikénél be is váltják azokat. Azonban náluk előfordul, főképpen azoknál, akik nagyon sok pontot gyűjtöttek össze az év során, hogy az utalványokat csak később használják fel nagyobb események, ünnepek közeledtekor.

Mennek a levesbe a kártyák

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mikor törlődnek a gyűjtött pontos a kártyákról, és mennyi egységet hagynak veszni a magyar vásárlók. A SuperShopnál az aktív kártyabirtokosok a gyűjtött pontjaikat nem veszítik el, azok folyamatosan felhasználhatók. Az Auchannál a 3 évnél régebbi pontokat szokták kitörölni, de a hiper szerint ez éves szinten a kiadott pontok kb. egy százalékát érinti.

A Tescónál a ki nem postázott, úgynevezett görgetett pontok 2 év inaktivitás esetén vesznek el. Ez 2020. február 3-ig a 200 pontnál kevesebb pontokra vonatkozott. Jelenleg a 400 pont alatti pontokra vonatkozik az elévülés 2 év inaktivitás esetén. A Shellnél minden év végén érvénytelenítik azokat a ClubSmart kártyákat, amelyekkel egyetlen tranzakciót sem hajtottak végre a megelőző három évben.

A pontnullázással a cégek arra akarják ösztökélni a vásárlókat, hogy gyakrabban használják a rendszert, ergó többször térjenek be az üzletbe, ha meg akarják tartani a kedvezményekre jogosító egységeket.