Beindult a vadászat: tízezreket fizetnek a bankok, ha viszed a haverodat is

Az elmúlt hetek során egyre több bank igyekszik különböző ajánlási programokkal új ügyfeleket szerezni. Ez akár több tízezer forintot is jelenthet az élelmes haveroknak, családtagoknak.

Több bank is ajánlóprogrammal csábítja magához az újabb ügyfeleket - hívta fel a Pénzcentrum figyelmét a Bank360.hu. Az ajánlóprogramok lényege, hogy a már meglévő ügyfelek pénzt kapnak azért, ha magukkal hoznak valaki mást is, aki szintén kap a programon keresztül jutalmat, ha például az ajánlásra nyit egy bankszámlát, személyi kölcsönt vagy jelzáloghitelt vesz fel. A szakportál számításai szerint például jókora kedvezmény ütheti a markunkat, ha éppen lakáshitelt vennénk fel és még számlát is nyitnánk mellé.

Akár 50 000 forint is ütheti a markotokat

A Budapest Bank 2021. január 31-ig fogadja az ajánlásokat, és az alábbiakért fizet:

Lakossági bankszámla - 10 000 Ft (diákszámla 5 000 Ft)

Kisvállalkozói számla - 20 000 Ft (kiemelt számlacsomag 40 000 Ft)

Önkéntes nyugdíjpénztár - 10 000 Ft

Személyi kölcsön - 20 000 Ft

Jelzáloghitel - 25 000 Ft

Termékenként persze további feltételeknek is meg kell felelniük az igénylőknel, ahhoz, hogy mindketten megkaphassuk a jóváírást. Bankszámla esetében például be kell érkeznie a számlára 2 hónapon belül a mindenkori minimálbérnek vagy a feltételként meghatározott jóváírásnak. Jelzáloghitelnél vagy személyi kölcsönnél egy havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget, de maximum 25 000 vagy 20 000 forintot kaphat vissza az, aki igényelte a hitelt.

Szintén ajánló és ajánlott kereshet pénzt a Raiffeisen Banknál: 5 vagy 10 ezer forintot kaphatunk attól függően, hogy milyen bankszámlát nyitunk: a Díjnyertes számla 5 000 forintot ér, míg a Premium Gold 2.0, Premium Select és kisvállalati számlák nyitását 10 000 forinttal honorálja a pénzintézet.

Más megközelítést alkalmaz az Erste Bank, ahol nem ajánlóprogram indult, hanem egy családi számlacsomagot nyithatunk. Minél többen lépünk be a csomagba, annál nagyobb kedvezményeket kapnak az Erste Family tagjai. Ilyen például az egymás közötti ingyenes utalás, díjmentes számlavezetés 6 hónapig, vagy a kártyagyártás díjának jóváírása. Ha kisgyermeknek vagy diáknak is nyitunk számlát, 5 000 Ft jóváírást kapunk és a kártyagyártás díját is jóváírják. A Family kedvezmények a hitelekre is kiterjednek 20-20 ezer forintot kapunk vissza jelzáloghitelből és babaváró hitelből, 5 000 forintot pedig személyi kölcsönből. Nyugdíjbiztosításnál 10 000 forintos, rendszeres díjas biztosításnál pedig 20 000 forintos kedvezmény jár a Family-tagnak.

Idén március végéig tart a Gránit Bank akciója is: minden sikeres ajánlás után 5 000 forintot ír jóvá a bank mindkét félnél. Feltétel, hogy az ajánlott számlájára szerződéskötéstől számított 3 hónapban érkezzen havonta minimum 80 000 forint, legfeljebb két részletben a bankon kívülről, és legyen némi aktivitás is a számlán: 1 db csoportos beszedésnek vagy minimum 1 db rendszeres utalásnak vagy minimum 1 db munkabér jóváírásnak kell teljesülnie. Tehát gyakorlatilag a feltételek teljesülnek havi egyszeri legalább 80 000 forintos munkabér jóváírással a számlán.

Kombinálhatunk is

Persze gy jelentős pénzügyi döntést nem érdemes az akciók alapján meghozni, hiszen például a bankszámlával járó költségek könnyedén meghaladhatják a kedvezményt. Ugyanakkor érdemes lehet kihasználni a lehetőségeket, ha összehasonlítottuk az akciós számla és meglévő számlánk díjazását, és az akciós olcsóbb lenne, hiszen így egy bankszámlaváltással olcsósítunk is és még kedvezményt is kapunk.

Még jobb a helyzet, ha hitelfelvétel előtt állunk és a hitelkalkulációk alapján az ajánlatban szereplő hitel még kedvezőbb is. Ekkor akár a számlanyitással együtt kombinálva még kedvezőbb kamatozást érhetünk el, jelentősebbé téve a kedvezmény mértékét.

A fenti példákból kiindulva családon belül akár 60 000 forintot is kereshetünk a jóváírásokkal, ha például a feleség ajánlásával vesz fel a férj személyi kölcsönt és vállalja, hogy - szintén ajánlással - számlát is nyit, amire a jövedelme érkezik. Egy 1 000 000 forintos személyi kölcsönnél ez nagyjából 3 havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget jelent 60 hónapos futamidővel számolva.

Címlapkép: Getty Images