Assago, 2026. február 16.Nógrádi Bence, Moon Wonjun és Tiborcz Dániel (b-j) a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia rövidpályás gyorskorcsolyaversenyén a férfi 5000 méteres váltó elődöntője után az assagói Forum di Milano sportarénáb
Sport

Téli olimpia 2026: célegyenesre fordulunk, ma short trackes magyarok érdekeltek

Pénzcentrum
2026. február 20. 08:02

Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren. Lássuk, mi lesz ma még az olimpián!

Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren. Lássuk, mi lesz ma még az olimpián!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

BOB

női kettes 1. futam 18.00 és 2. futam 19.50

CURLING

női elődöntő: Svédország-Kanada és Egyesült Államok-Svájc 14.05

férfi bronzmérkőzés 19.05

GYORSKORCSOLYA (1)

női 1500 m 16.30

JÉGKORONG

férfiak, elődöntő: Kanada-Finnország 16.40 és Egyesült Államok-Szlovákia 21.10

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

női 1500 m negyeddöntő (Somodi Maja, Végi Diána Laura), elődöntő, férfi 5000 m-es váltó A és B döntő (Magyarország), női 1500 m döntő 20.15

SÍLÖVÉSZET (1)

férfi tömegrajtos 15 km 14.15

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (3)

női krossz selejtező 10.00, döntő 13.10

férfi ugrás döntő 13.30

férfi félcső döntő 19.30

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#olimpia #síelés #magyarország #sport #magyar #gyorskorcsolya #jégkorong #téli olimpia #olimpia2026 #rövidpályás gyorskorcsolya

