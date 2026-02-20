Téli olimpia 2026: célegyenesre fordulunk, ma short trackes magyarok érdekeltek

Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren. Lássuk, mi lesz ma még az olimpián!

BOB

női kettes 1. futam 18.00 és 2. futam 19.50

CURLING

női elődöntő: Svédország-Kanada és Egyesült Államok-Svájc 14.05

férfi bronzmérkőzés 19.05

GYORSKORCSOLYA (1)

női 1500 m 16.30

JÉGKORONG

férfiak, elődöntő: Kanada-Finnország 16.40 és Egyesült Államok-Szlovákia 21.10

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)

