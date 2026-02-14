2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
12 °C Budapest
Magyarország, Szeged, Székesegyház, Tisza folyó, Belvárosi híd,
HelloVidék

Itt a szegedi Hídi Vásár 2026-os időpontja: programok és minden fontos tudnivaló egy helyen

Pénzcentrum
2026. február 14. 15:33

A 25. Szegedi Hídivásár 2026-ban ismét a második hétvégén csatlakozik a Szeged Napja Ünnepségsorozathoz. A szegedi hídi vásár rendezvény keretében a Belvárosi híd és a Híd utca átalakul az ország egyik legnagyobb kézműves seregszemléjévé. A szervezők közlése szerint május végén az autók és a tömegközlekedési eszközök helyét két napra átveszi 250 hazai kézműves és persze a végeláthatatlanul hömpölygő tömeg.

2026-ban a megszokotthoz képest egy héttel később, május 21-én veszi kezdetét a Szegedi Borfesztivállal egybekötött Szeged Napja Ünnepségsorozat. A 30. Szegedi Borfesztivál másfél hétig tart 2026-ban: május 21. és 31. között. Más változás is van: a Dóm téri KAVALKÁD az első hétvégén kerül megrendezésre, míg a 25. Szegedi Hídi Vásár 2026-ban a második hétvégén, május 30-án és 31-én lesz. 

A Szegedi Hídivásár, illetve a Szeged Napja programsorozat az évek során a város legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. A 2026-os program még nem ismert, csak a dátumok, amint többet tudunk, cikkünket frissítjük. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a több mint egy hetes rendezvényen jellemzően koncertek és más fellépések, gasztronómiai élmények, táncház, kézműves programok, interaktív játékok, bábszínház és természetesen rengeteg árus várja az érdeklődőket. A standoknál feltehetően idén is mindenki kedvére válogathat a kézzel készült, egyedi termékekből.  

2026-os Szeged Napja Ünnepségsorozat pontos dátumai:

A szervezők közlése szerint az alábbi dátumokat érdemes már most beírni a naptárba.

  • 30. Szegedi Borfesztivál - 2026. május 21-31.
  • Dóm téri KAVALKÁD - 2026. május 22-24.
  • Kincs tér, Gasztroudvar - 2026. május 21-31.
  • 25. Szegedi Hídivásár - 2026. május 30-31.

Arra már most felhívták a figyelmet, hogy idén is 11 napos lesz a borfeszt, és mivel május 25-re esik pünkösd hétfő, plusz 1 szabadnap jut erre az időszakra.

Hídi vásár 2026: Szeged belvárosa megtelik élettel

A szegedi hídivásár helyszíne idén is a Belvárosi híd és a Híd utca lesz, illetve - ha úgy szervezik, mint tavaly, akkor - a civil szervezetek az Oskola utcában mutatkozhatnak be standjaiknál. Aki nem helyi, annak érdemes előre megtervezni az utazását, ha Szegedre készül ebben az időszakban: időben lefoglalni a szállást, megtervezni a lejutást, parkolást.

A Szegedi Hídi vásárhoz hasonló esemény a havonta, a Szeged Plázában megrendezett Bödön Piac is, ahol szintén minőségi kézműves termékeket vásárolhatunk. A környéken pedig több országos kirakodóvásárt is szoktak tartani: a legközelebbi a dorozsmai vásár, de a mórahalmi vásár sincs messze Szegedtól.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #fesztivál #piac #szeged #vásár #gasztro #programok #híd #pünkösd #belföldi turizmus #hellovidék #2026

