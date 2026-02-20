Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Pénteki futballcsemege: négy topliga kínál izgalmakat február 20-án
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet hordoznak, a bennmaradásért és a nemzetközi kupaszereplésért folyó harcban egyaránt.
A hét utolsó munkanapján négy nagy európai bajnokságban is pályára lépnek a csapatok, így a szurkolók változatos kínálatból válogathatnak. A német, a francia, az olasz és a spanyol élvonal is egy-egy mérkőzést kínál, amelyek több pontvadászatban is befolyásolhatják a tabella alakulását.
A pénteki program már kora este elindul, és az összecsapások viszonylag szűk időablakban követik egymást. A német bajnokság nyitja a sort, majd csaknem egy időben folytatódik az olasz, a francia és a spanyol liga programja. Aki több meccset is figyelemmel kísérne, annak érdemes előre megterveznie az estét.
A Pénzcentrum rendszeresen közöl előzeteseseket és hétvégi összefoglalókat a magyar bajnokság és a topligák műsorából. Az erre a hétre vonatkozó előzetesünket itt olvashatod el újra:
Bundesliga
A Mainz a Hamburger SV-t fogadja 20:30-as kezdéssel a német bajnokság pénteki játéknapján. A hazaiak jó formában várják a találkozót: legutóbbi öt bajnokijukból hármat megnyertek. A Hamburg szintén versenyképes állapotban érkezik, az elmúlt öt fordulóban veretlen maradt, igaz, ebből három mérkőzés döntetlennel zárult.
Az őszi összecsapáson a hamburgi együttes magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott, ami most komoly pluszmotivációt jelenthet a Mainznak a visszavágásra. Mindkét csapatnak fontosak a pontok, bár eltérő célokért küzdenek, így feszült, kiélezett mérkőzésre lehet számítani.
Ligue 1
A Brest a Marseille csapatát látja vendégül a francia élvonalban. A dél-franciaországi együttes formája javuló tendenciát mutat: legutóbbi két bajnokiját megnyerte, és ezzel stabilizálni igyekszik pozícióját a tabella élmezőnyének közelében.
A Brest ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt. Eredményeikben szinte felváltva követik egymást a győzelmek és a vereségek, ami megnehezíti a felzárkózást. Ősszel a Marseille hazai pályán magabiztosan, 3–0-ra nyert, így a bresti együttes számára most adott a lehetőség a bizonyításra.
A Marseille európai kupaszereplése plusz terhet ró a keretre, ami hatással lehet a csapat frissességére és a rotációra is. Ez akár a Brest malmára hajthatja a vizet, ha sikerül magas tempót diktálnia.
Serie A
A Sassuolo és a Hellas Verona mérkőzése nyitja az olasz bajnokság hétvégi programját. A hazai együttes remek formában van: az elmúlt öt fordulóban három győzelmet aratott, és egyre magabiztosabban őrzi helyét a középmezőnyben.
A Verona ezzel szemben komoly gondokkal küzd. Legutóbbi öt meccsén egyszer sem tudott nyerni, ami egyre nagyobb nyomást helyez az együttesre a bennmaradásért folytatott harcban. Az őszi találkozón minimális, 1–0-s Sassuolo-siker született, és a jelenlegi forma alapján a hazaiak ezúttal is esélyesebbnek tűnnek. A veronai csapat számára létfontosságú lenne a pontszerzés, hogy ne szakadjon le a közvetlen riválisoktól a kiesőzónában.
La Liga
Az Athletic Bilbao az Elchét fogadja péntek este. A baszk együttes ingadozó formát mutat: legutóbbi öt bajnokiján két győzelem és két vereség mellett egy döntetlen szerepel, ami nem teszi egyszerűvé a stabil felzárkózást az élmezőnyhöz.
Az Elche helyzete még nehezebb. Az elmúlt öt fordulóban mindössze két döntetlenre futotta, győzelmet nem tudott felmutatni, így továbbra is súlyos a lemaradása. Az őszi, Elchében lejátszott mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, ami akkor kisebb meglepetésnek számított. A San Mamés hagyományosan nehéz terep a vendégcsapatok számára. Az Elchére most is kemény este vár, ha pontot vagy pontokat akar elhozni Bilbaóból.
-
