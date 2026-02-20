2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Pénteki futballcsemege: négy topliga kínál izgalmakat február 20-án

2026. február 20. 07:30

Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet hordoznak, a bennmaradásért és a nemzetközi kupaszereplésért folyó harcban egyaránt.

A hét utolsó munkanapján négy nagy európai bajnokságban is pályára lépnek a csapatok, így a szurkolók változatos kínálatból válogathatnak. A német, a francia, az olasz és a spanyol élvonal is egy-egy mérkőzést kínál, amelyek több pontvadászatban is befolyásolhatják a tabella alakulását.

A pénteki program már kora este elindul, és az összecsapások viszonylag szűk időablakban követik egymást. A német bajnokság nyitja a sort, majd csaknem egy időben folytatódik az olasz, a francia és a spanyol liga programja. Aki több meccset is figyelemmel kísérne, annak érdemes előre megterveznie az estét.

A Pénzcentrum rendszeresen közöl előzeteseseket és hétvégi összefoglalókat a magyar bajnokság és a topligák műsorából. Az erre a hétre vonatkozó előzetesünket itt olvashatod el újra:

Londoni derbi és egyéb toprangadók: feszült hétvége elé néz Európa
Bundesliga

A Mainz a Hamburger SV-t fogadja 20:30-as kezdéssel a német bajnokság pénteki játéknapján. A hazaiak jó formában várják a találkozót: legutóbbi öt bajnokijukból hármat megnyertek. A Hamburg szintén versenyképes állapotban érkezik, az elmúlt öt fordulóban veretlen maradt, igaz, ebből három mérkőzés döntetlennel zárult.

Bundesliga 23. forduló
1. FSV Mainz 05
Hamburger SV
2026. február 20. péntek 20:30
|
MEWA Arena, Mainz
Egymás elleni statisztika: 25 meccs
Győzelem
  1. FSV Mainz 05: 8 (32%)
  Hamburger SV: 9 (36%)
  Döntetlen: 8 (32%)
Gólok
  1. FSV Mainz 05: 30
  Hamburger SV: 32
Gólkülönbség: -2
Hazai győzelem
  1. FSV Mainz 05: 4
  Hamburger SV: 5
Vendéggyőzelem
  1. FSV Mainz 05: 4
  Hamburger SV: 4
Adatlap létrehozva: 2026.02.19.

Az őszi összecsapáson a hamburgi együttes magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott, ami most komoly pluszmotivációt jelenthet a Mainznak a visszavágásra. Mindkét csapatnak fontosak a pontok, bár eltérő célokért küzdenek, így feszült, kiélezett mérkőzésre lehet számítani.

Ligue 1

A Brest a Marseille csapatát látja vendégül a francia élvonalban. A dél-franciaországi együttes formája javuló tendenciát mutat: legutóbbi két bajnokiját megnyerte, és ezzel stabilizálni igyekszik pozícióját a tabella élmezőnyének közelében.

A Brest ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt. Eredményeikben szinte felváltva követik egymást a győzelmek és a vereségek, ami megnehezíti a felzárkózást. Ősszel a Marseille hazai pályán magabiztosan, 3–0-ra nyert, így a bresti együttes számára most adott a lehetőség a bizonyításra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A Marseille európai kupaszereplése plusz terhet ró a keretre, ami hatással lehet a csapat frissességére és a rotációra is. Ez akár a Brest malmára hajthatja a vizet, ha sikerül magas tempót diktálnia.

Serie A

A Sassuolo és a Hellas Verona mérkőzése nyitja az olasz bajnokság hétvégi programját. A hazai együttes remek formában van: az elmúlt öt fordulóban három győzelmet aratott, és egyre magabiztosabban őrzi helyét a középmezőnyben.

A Verona ezzel szemben komoly gondokkal küzd. Legutóbbi öt meccsén egyszer sem tudott nyerni, ami egyre nagyobb nyomást helyez az együttesre a bennmaradásért folytatott harcban. Az őszi találkozón minimális, 1–0-s Sassuolo-siker született, és a jelenlegi forma alapján a hazaiak ezúttal is esélyesebbnek tűnnek. A veronai csapat számára létfontosságú lenne a pontszerzés, hogy ne szakadjon le a közvetlen riválisoktól a kiesőzónában.

La Liga

Az Athletic Bilbao az Elchét fogadja péntek este. A baszk együttes ingadozó formát mutat: legutóbbi öt bajnokiján két győzelem és két vereség mellett egy döntetlen szerepel, ami nem teszi egyszerűvé a stabil felzárkózást az élmezőnyhöz.

Az Elche helyzete még nehezebb. Az elmúlt öt fordulóban mindössze két döntetlenre futotta, győzelmet nem tudott felmutatni, így továbbra is súlyos a lemaradása. Az őszi, Elchében lejátszott mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, ami akkor kisebb meglepetésnek számított. A San Mamés hagyományosan nehéz terep a vendégcsapatok számára. Az Elchére most is kemény este vár, ha pontot vagy pontokat akar elhozni Bilbaóból.
Címlapkép: Getty Images
