Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 20.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 20., péntek.

Névnap

Aladár, Álmos

Deviza árfolyam

EUR: 379.25 Ft

CHF: 415.9 Ft

GBP: 433.86 Ft

USD: 322.65 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 39690 Ft

MOL: 3570 Ft

RICHTER: 11820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.21: A vastag, összefüggő felhőtakaró csak lassan hagyja el az országot kelet, délkelet felé, közben szoros nyomában nyugat felől újabb felhősödésre számíthatunk. Az Alföldön további vegyes csapadék, majd hószállingózás, kisebb havazás valószínű, de közben nyugat, északnyugat felől is növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. Az északias szelet reggelig még élénk, néhol erős lökések kísérhetik, majd mindenütt mérséklődik, illetve déliesre fordul a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -12 és -1 fok között alakulhat, de az Alföldön ennél enyhébb idő is lehet, míg a derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, akár -15 fok alá is lehűlhet a levegő. Délután -2, +5 fok közötti értékekre számíthatunk, a tartósabban felhős, havas tájakon egész nap fagyhat.

2026.02.22: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmenetileg szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. További csapadék valószínű, eleinte kisebb havazás, vegyes halmazállapotú csapadék is, melyet nyugat felől egyre nagyobb területen eső válthat. A déli, délnyugati, majd nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában -3, +3 fok valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 0, +10 fok valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délen, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége miatt a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.02.20)

Akciók

