Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 20.)

Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 20., péntek.
Névnap
Aladár, Álmos
Friss hírek
- Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
- Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
- Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
- Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
- Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
- A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
Deviza árfolyam
EUR: 379.25 Ft
CHF: 415.9 Ft
GBP: 433.86 Ft
USD: 322.65 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 39690 Ft
MOL: 3570 Ft
RICHTER: 11820 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.21: A vastag, összefüggő felhőtakaró csak lassan hagyja el az országot kelet, délkelet felé, közben szoros nyomában nyugat felől újabb felhősödésre számíthatunk. Az Alföldön további vegyes csapadék, majd hószállingózás, kisebb havazás valószínű, de közben nyugat, északnyugat felől is növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. Az északias szelet reggelig még élénk, néhol erős lökések kísérhetik, majd mindenütt mérséklődik, illetve déliesre fordul a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -12 és -1 fok között alakulhat, de az Alföldön ennél enyhébb idő is lehet, míg a derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon ennél jóval hidegebb is lehet, akár -15 fok alá is lehűlhet a levegő. Délután -2, +5 fok közötti értékekre számíthatunk, a tartósabban felhős, havas tájakon egész nap fagyhat.
2026.02.22: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb átmenetileg szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. További csapadék valószínű, eleinte kisebb havazás, vegyes halmazállapotú csapadék is, melyet nyugat felől egyre nagyobb területen eső válthat. A déli, délnyugati, majd nyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában -3, +3 fok valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 0, +10 fok valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délen, délnyugaton a magasabb értékekkel.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatás várható. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége miatt a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.02.20)
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
A hatóságok szerint nem vadon élő állatról lehet szó, felmerült, hogy magántartásból szabadult ki.
Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de késő estére akár -3 fokig is lehűlhet a levegő.
Az ITAKA döntése nemcsak az utazási kínálatot bővíti, hanem a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségét is javíthatja.
A Ryanair újabb gépet állomásoztat Budapesten, így már tizenegy repülőből áll a légitársaság hazai flottája.
Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.
A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye.
Óriási bajban van a Booking és társaik: pár év, és a kutya nem használja őket olcsó szállásvadászarta
A mesterséges intelligenciára épülő keresőeszközök – mint a ChatGPT vagy a Google Gemini – alapjaiban változtatják meg a szállodai értékesítés online működését.
Már látni, jön a brutál fordulat az időjárásban: megismétlődhet a március 15-i óriási hókatasztrófa?
A meggyengült poláris örvény következtében rendkívül szélsőséges időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon.
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap - közölte a hegyimentő szolgálat.
Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban.
