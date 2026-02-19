2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Vállalkozás

Nagy bajban vannak a legnagyobb magyar magáncégek: váratlan folyamat indult el, ez sokaknak fájhat

G7
2026. február 19. 19:31

Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke. A 2023–2024-es üzleti évek adataiból készült rangsor szerint a társaságok összesített cégértéke 5231 milliárd forintot tett ki - írta meg a G7.

A Concorde MB Partners által évente összeállított rangsor változatlan módszertan szerint készül. Alapját az elmúlt két lezárt üzleti év – jelen esetben a 2023-as és a 2024-es – pénzügyi mutatói adják. A felmérésből kizárják az állami és önkormányzati tulajdonú vállalatokat, az alapítványi háttérrel rendelkező cégeket, valamint a tőzsdei társaságokat és a magántőkealapok portfóliójában szereplő vállalkozásokat. Szintén nem szerepelhetnek a listán pénzügyi szolgáltatók és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégek, az építőipari vállalatok azonban bekerülhetnek a rangsorba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A küszöbérték idén 15 milliárd forintnál húzódott, így csak az ennél magasabb becsült cégértékkel rendelkező vállalatok kerülhettek be a százas mezőnybe. A lista élén álló társaság értéke jelentősen meghaladja a 200 milliárd forintot. A rangsorban 27 vállalkozás értéke lépte túl az 50 milliárd forintot, 36 cég 25 és 50 milliárd forint közötti értéket képviselt, míg 37 társaság maradt a 25 milliárd forintos határ alatt.

Az összesített 5231 milliárd forintos cégérték éves összevetésben enyhe visszaesést mutat. Míg tavaly még 9 százalékos bővülést regisztráltak, addig most egy százalékos csökkenés következett be. Hasonló mértékű visszaesésre a lista történetének elmúlt évtizedében csupán egyszer, a 2018–2019-es időszakban volt példa. A koncentráció továbbra is jelentős: a tíz legértékesebb vállalat adja az összesített cégérték 36 százalékát, ami megfelel az elmúlt évtized átlagának.

Bár a pontos helyezéseket nem hozzák nyilvánosságra – csupán a listára került száz vállalat nevét teszik közzé –, a legnagyobb foglalkoztatókat külön kiemelték. A munkavállalói létszám tekintetében a B+N Referencia Zrt. vezet: a társaság több mint 17 ezer főt foglalkoztat, ami a teljes listán szereplő cégek dolgozóinak 16 százalékát teszi ki. A takarítással foglalkozó vállalat mögött az ipari termeléssel foglalkozó Videoton áll a második helyen, míg a harmadik pozíciót Csányi Sándor agrárholdingja, a Bonafarm foglalja el. A tíz legnagyobb foglalkoztató együttesen a száz vállalat munkavállalóinak 51 százalékát alkalmazza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Területi megoszlás szempontjából erős koncentráció figyelhető meg, mivel a listára került társaságok 55 százaléka Közép-Magyarországon működik. Ágazati bontásban az ipari gyártással foglalkozó vállalatok dominálnak, összesen 21 ilyen cég szerepel a rangsorban. Ez a szegmens rendelkezik a legmagasabb átlagos cégértékkel is, amely társaságonként 65 milliárd forintot tesz ki.
Címlapkép: Getty Images
