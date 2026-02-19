Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
Nagy bajban vannak a legnagyobb magyar magáncégek: váratlan folyamat indult el, ez sokaknak fájhat
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke. A 2023–2024-es üzleti évek adataiból készült rangsor szerint a társaságok összesített cégértéke 5231 milliárd forintot tett ki - írta meg a G7.
A Concorde MB Partners által évente összeállított rangsor változatlan módszertan szerint készül. Alapját az elmúlt két lezárt üzleti év – jelen esetben a 2023-as és a 2024-es – pénzügyi mutatói adják. A felmérésből kizárják az állami és önkormányzati tulajdonú vállalatokat, az alapítványi háttérrel rendelkező cégeket, valamint a tőzsdei társaságokat és a magántőkealapok portfóliójában szereplő vállalkozásokat. Szintén nem szerepelhetnek a listán pénzügyi szolgáltatók és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégek, az építőipari vállalatok azonban bekerülhetnek a rangsorba.
A küszöbérték idén 15 milliárd forintnál húzódott, így csak az ennél magasabb becsült cégértékkel rendelkező vállalatok kerülhettek be a százas mezőnybe. A lista élén álló társaság értéke jelentősen meghaladja a 200 milliárd forintot. A rangsorban 27 vállalkozás értéke lépte túl az 50 milliárd forintot, 36 cég 25 és 50 milliárd forint közötti értéket képviselt, míg 37 társaság maradt a 25 milliárd forintos határ alatt.
Az összesített 5231 milliárd forintos cégérték éves összevetésben enyhe visszaesést mutat. Míg tavaly még 9 százalékos bővülést regisztráltak, addig most egy százalékos csökkenés következett be. Hasonló mértékű visszaesésre a lista történetének elmúlt évtizedében csupán egyszer, a 2018–2019-es időszakban volt példa. A koncentráció továbbra is jelentős: a tíz legértékesebb vállalat adja az összesített cégérték 36 százalékát, ami megfelel az elmúlt évtized átlagának.
Bár a pontos helyezéseket nem hozzák nyilvánosságra – csupán a listára került száz vállalat nevét teszik közzé –, a legnagyobb foglalkoztatókat külön kiemelték. A munkavállalói létszám tekintetében a B+N Referencia Zrt. vezet: a társaság több mint 17 ezer főt foglalkoztat, ami a teljes listán szereplő cégek dolgozóinak 16 százalékát teszi ki. A takarítással foglalkozó vállalat mögött az ipari termeléssel foglalkozó Videoton áll a második helyen, míg a harmadik pozíciót Csányi Sándor agrárholdingja, a Bonafarm foglalja el. A tíz legnagyobb foglalkoztató együttesen a száz vállalat munkavállalóinak 51 százalékát alkalmazza.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Területi megoszlás szempontjából erős koncentráció figyelhető meg, mivel a listára került társaságok 55 százaléka Közép-Magyarországon működik. Ágazati bontásban az ipari gyártással foglalkozó vállalatok dominálnak, összesen 21 ilyen cég szerepel a rangsorban. Ez a szegmens rendelkezik a legmagasabb átlagos cégértékkel is, amely társaságonként 65 milliárd forintot tesz ki.
A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik.
Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Az inflációs sokk után a magyar vásárlók nem tűntek el, csak óvatosabbak és sokkal tudatosabbak lettek.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Volt, aki mindent vitt, másoknak csak tanács jutott a Cápák között legújabb adásában.
A győri Széchenyi István Egyetem két jelenlegi és egy már végzett hallgatója szerepelt a napokban az RTL Cápák között című televíziós műsorában.
A felmérésben megkérdezettek 53 százaléka akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.
Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
Az érintett cégeknek a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig.
A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették.
Az aranyszínű sárgaságot először 2013-ban mutatták ki Magyarországon Lenti községben és Kerkateskánd határában.
Életmentés, e-bike, outfit app és street food: több befektetés született, de ígéretes ötletek is hoppon maradtak.
A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet
A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.
A csak papíron létező pénztári egyenlegek nemcsak adózási kockázatot jelentenek, hanem a hitelképességet is rontják.
Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után.
A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.
A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.
Sokszínű pitch-ek, befektetések és elutasítások, a Cápák között legújabb adásában sem volt hiány izgalmakból.
A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén