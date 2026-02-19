Nagy bajban vannak a legnagyobb magyar magáncégek: váratlan folyamat indult el, ez sokaknak fájhat

Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke. A 2023–2024-es üzleti évek adataiból készült rangsor szerint a társaságok összesített cégértéke 5231 milliárd forintot tett ki - írta meg a G7.

A Concorde MB Partners által évente összeállított rangsor változatlan módszertan szerint készül. Alapját az elmúlt két lezárt üzleti év – jelen esetben a 2023-as és a 2024-es – pénzügyi mutatói adják. A felmérésből kizárják az állami és önkormányzati tulajdonú vállalatokat, az alapítványi háttérrel rendelkező cégeket, valamint a tőzsdei társaságokat és a magántőkealapok portfóliójában szereplő vállalkozásokat. Szintén nem szerepelhetnek a listán pénzügyi szolgáltatók és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégek, az építőipari vállalatok azonban bekerülhetnek a rangsorba.

A küszöbérték idén 15 milliárd forintnál húzódott, így csak az ennél magasabb becsült cégértékkel rendelkező vállalatok kerülhettek be a százas mezőnybe. A lista élén álló társaság értéke jelentősen meghaladja a 200 milliárd forintot. A rangsorban 27 vállalkozás értéke lépte túl az 50 milliárd forintot, 36 cég 25 és 50 milliárd forint közötti értéket képviselt, míg 37 társaság maradt a 25 milliárd forintos határ alatt.

Az összesített 5231 milliárd forintos cégérték éves összevetésben enyhe visszaesést mutat. Míg tavaly még 9 százalékos bővülést regisztráltak, addig most egy százalékos csökkenés következett be. Hasonló mértékű visszaesésre a lista történetének elmúlt évtizedében csupán egyszer, a 2018–2019-es időszakban volt példa. A koncentráció továbbra is jelentős: a tíz legértékesebb vállalat adja az összesített cégérték 36 százalékát, ami megfelel az elmúlt évtized átlagának.

Bár a pontos helyezéseket nem hozzák nyilvánosságra – csupán a listára került száz vállalat nevét teszik közzé –, a legnagyobb foglalkoztatókat külön kiemelték. A munkavállalói létszám tekintetében a B+N Referencia Zrt. vezet: a társaság több mint 17 ezer főt foglalkoztat, ami a teljes listán szereplő cégek dolgozóinak 16 százalékát teszi ki. A takarítással foglalkozó vállalat mögött az ipari termeléssel foglalkozó Videoton áll a második helyen, míg a harmadik pozíciót Csányi Sándor agrárholdingja, a Bonafarm foglalja el. A tíz legnagyobb foglalkoztató együttesen a száz vállalat munkavállalóinak 51 százalékát alkalmazza.

Területi megoszlás szempontjából erős koncentráció figyelhető meg, mivel a listára került társaságok 55 százaléka Közép-Magyarországon működik. Ágazati bontásban az ipari gyártással foglalkozó vállalatok dominálnak, összesen 21 ilyen cég szerepel a rangsorban. Ez a szegmens rendelkezik a legmagasabb átlagos cégértékkel is, amely társaságonként 65 milliárd forintot tesz ki.