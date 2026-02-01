2026. február 1. vasárnap Ignác
Hortobagy, Hungary April 23, 2022 Saint George’s Day Shepherd’s Festival in Hortobágy, Hungary. A large flock of sheep is herded by shepherds in traditional clothing, under a cloudy sky. The event
HelloVidék

Hol és mikor lesz hídivásár Hortobágy területén? A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is vár: itt van minden információ, amit tudni érdemes

Pénzcentrum
2026. február 1. 13:33

A hagyományokhoz hűen az országos hírű Hortobágyi Hídivásárt az államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepéhez kapcsolódva rendezik meg. Népszerűsége ma is töretlen, hosszú kocsisorok jelzik, hogy a kirakodó- és népművészeti vásár iránti érdeklődés minden évben nagy. A hortobágyi puszta egyik legismertebb, ikonikus jelképe, a Kilenclyukú Híd a rendezvény névadója, és fő helyszíne. A vásár kínálatában a népi és kézműves termékek, bio áruk mellett régiségek és modern kori termékek egyaránt megtalálhatók, a látogatók pedig megkóstolhatják a Hortobágyra jellemző hagyományos, tájjellegű ételeket is. Nézzük is, mit kell tudni a 2026-os évi hídivásár kapcsán.

Mióta létezik a Hortobágyi Hídivásár?

A Hortobágyi Hídivásár nemzeti érték, kultúrális örökség. A hagyományőrző ünnep történelme az 1800-as évek elejére tekint vissza, amikor a debreceni és környékbeli gazdák állatvásárokat tartottak Hortobágyon a Kilenclyukú híd lábánál. Ekkor még főként lovak, szarvasmarhák, birkák és sertések cseréltek gazdát.

Persze az állatvásár elképzelhetetlen volt kirakodó vásár nélkül. Felsorakoztak portékáikkal a debreceni és környékbeli kézműves mesterek. A megkötött vásárra áldomást ihattak a csárdában, lacikonyhákon, alkalmi zöldvendéglők sokaságában. Mára az állatvásár jelleget felváltotta a népművészeti és kézműves portékák bemutatása, árusítása. 

Mikor lesz idén a hídivásár Hortobágy területén?

A hagyományok szerint az államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepének (augusztus 20-hoz) kötődően kerül megrendezésre az országos hírű kirakodó és népművészeti vásár. Azt is érdemes tudni, hogy a Hortobágyi Hídivásáron kívül, több alkalommal is rendeznek még vásárokat a helyszínen. Hortobágy Község Önkormányzatának 2026. évi tervezett vásárjai a következők a Hortobágyon, a Vásártéren:

  • 2026. április 26. - Szent György-napi Kihajtási Ünnep, Világörökségünk, a Puszta napja, Kézműves vásár,
  • 2026. augusztus 20-22. - Hortobágyi Hídivásár,
  • 2026. október 24. - Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Kézműves vásár és Darufesztivál.

Hortobágy hídi vásár 2026-os pontos helyszínei

A Kilenclyukú Híd nemcsak névadója a vásárnak, hanem közismert szimbóluma ennek a  magyar tájnak, a hortobágyi pusztának. A hortobágyi hídi vásár egyik fő helyszíne, a pásztormúzeum pontos helye az alábbi térképen látható:

A rendezvény helyszínei egymáshoz nagyon közül találhatók, a vásár is sétatávolságon belül van. Indulás előtt tanulmányozni a Hortobágy hídi vásár 2025-ös eseményéhez készített külön térképét is, melyen nem csak a vásár pontos helyét és a főbb helyszíneket láthatjuk, de a mosdók, büfék kijelölt helyét is. A tavalyi térkép szerint ezek voltak a vásár fő helyszínei, amelyek várhatóan idén sem fognak sokat változni:

Érdemes tudni, hogy a parkolás ingyenes (legalábbis az eddigi években mindig az volt), viszont szednek belépőt. A Hortobágyi Hídivásárra 2025-ben 1000 Ft/fő volt a belépő 14 éves kor felett, idén várhatóan hasonló árakkal kell számolnunk, ha részt akarunk venni a vásáron.

Mit tartogat a Hortobágyi Hídivásár 2026-ban?

Napjainkban országos népművészeti és kirakodó vásárként tömegeket vonz határon innen és túl a Hortobágyi Hídivásár. A vásárban megtalálhatók a népi-, kézműves-, bio-, termékek mellett a régiségek és modern kori vívmányok is. Az ide látogatók megismerkedhetnek a Hortobágyra jellemző hagyományos, tájjellegű ételekkel is.

A Hortobágyi Hídivásár kulturális események, programsorozatok kísérik, melyek főként a hagyományőrzés és a folklór jegyében zajlanak. Javarészt népzenei és néptánc előadások sorozata fogadja az ideérkező vendégeket, de a modern zene iránt érdeklődők sem maradnak programok nélkül.
Címlapkép: Getty Images
