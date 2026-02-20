A januári uborkaár új csúcsra ért, a spanyol termelési gondok egész Európában felborították a piacot.
Percek kérdése, és brutál havazás csap le az országra: ezeken a helyeken fog a legtöbb hó esni
Péntektől a hétvégéig egy mediterrán ciklon okoz jelentős havazást országszerte, ami nehezítheti a közlekedést. Az intenzív csapadék és a hófúvás miatt fennakadásokra kell számítani az utakon, helyenként pedig vastagabb hótakaró is kialakulhat - írja az időkép.
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt. A csapadék sokfelé havas eső, illetve havazás formájában érkezik, egyes területeken intenzív havazás és hófúvás is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél megerősödik. A hőmérséklet reggel 1 fok körül alakul, és a hideg légtömegek beáramlása miatt délutánra is mindössze 6 fokig emelkedik.
Az eső fokozatosan vált át havas esőbe, majd havazásba. Többfelé intenzív havazásra és hófúvásra kell készülni, különösen az északi országrészben és a Dunántúl jelentős részén, ahol vastagabb hótakaró is képződhet.
A kedvezőtlen időjárás jelentősen befolyásolja a közúti közlekedést. Az utakon csúszós burkolatra, latyakra, hókására és összefüggő hótakaróra egyaránt számítani kell. Az intenzív havazás és a hófúvás miatt közlekedési fennakadások várhatók, helyenként pedig hótorlaszokat emelhet a szél.
Szombaton továbbra is felhős lesz az ég, bár helyenként rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A hajnali és reggeli órákban egyes tájakon felszakadozhat a felhőzet. Az Alföldön kezdetben többfelé hószállingózás, havazás, napközben pedig az ország több pontján gyenge eső vagy havas eső valószínű. A szél a legtöbb helyen mérséklődik, csupán helyenként kísérhetik élénk lökések.
A szombati minimumhőmérséklet rendkívül változatosan alakul: a vastag hótakaróval borított, derült tájakon akár mínusz 15 fokig is hűlhet a levegő, máshol jellemzően mínusz 12 és 0 fok közötti értékek várhatók. A nappali csúcshőmérséklet 0 és 5 fok között alakul.
