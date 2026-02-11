A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2026-os időpontja és más fontos tudnivalók
A korábbi évi hagyományoknak megfelelően a váci vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz. Az országos állat- és kirakodóvásár helyszíne továbbra is a városi tulajdonú Vásártér. A vásár Vác területén hivatalosan 6-13 óráig tart
A vásár Vác területén minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre az országos állat- és kirakodóvásár a Vásártéren. A váci vásár hivatalosan 6-13 óráig tart, a minden pénteken megtartott heti állatvásárra pedig téli időszakban reggel 7-től, nyáron már 6 órától várják az érdeklődőket. Az állatvásár hivatalosan 11-ig tart, érdemes tehát időben érkezni.
A váci vásár 2026-os időpontjai
A hagyományoknak megfelelően minden hóap 3. vasárnapjára esik 2026-ban a vásárok időpontja, függetlenül az ünnepnapoktól:
- január 18.
- február 15.
- március 15.
- április 19.
- május 17.
- június 14.
- július 19.
- augusztus 18.
- szeptember 20.
- október 18.
- november 15.
- december 20.
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből. A legfrissebb információk a vásár közösségi média oldalán találhatók. A heti állatvásárt péntekenként tartják: télen reggel 7-től, nyáron 6-tól 11 óráig.
Vác vásár helyszíne
A váci vásár helyszíne a Vásár utca 2. szám alatt található vásártér:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vásárt rendező Váci Önkormányzat gazdasági hivatala mindenkit szeretettel vár a vásárokra. A vásárról további információ kapható az alábbi elérhetőségeken:
- telefon: +36 30/5686807
- e-mail: ghvac.vasarter@gmail.com
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra.
Miközben a balatoni vendéglátósok egyre magasabb fizetésekkel próbálják biztosítani a nyári szezonhoz szükséges munkaerőt, Horvátország továbbra is komoly konkurenciát jelent.
A hazai szakember hangsúlyozta: február még nem a „mindent elvetünk” hónapja. Csak azokat a zöldségeket érdemes ilyenkor palántázni, amelyek valóban igénylik az előnevelést.
A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával. Ha az időjárás engedi, már április közepén már...
Szentendrén megnyílt a Harry Potter‑kiállítás, de nem olcsó mulatság: egy négytagú család több mint 46 ezer forintot is otthagyhat a jegypénztárban.
A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a...
A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: nem más, mint egy megtermett angolna akadt a horgára. A most kifogott példány egy „régi...
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
Előny vagy inkább újabb kockázat az idei szokatlanul hideg tél? Mire számíthatnak a méhészek és a fogyasztók 2026-ban? A HelloVidék Pintér Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei...
Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen
A pécsi vásár 2026-ban is várja a látogatókat minden vasárnap, viszont "nagyvásár", vagyis országos állat- és kirakodóvásár minden hónapban egyszer van.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás