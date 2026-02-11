2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Hajnal Magyarországon Vác
HelloVidék

Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2026-os időpontja és más fontos tudnivalók

Pénzcentrum
2026. február 11. 22:17

A korábbi évi hagyományoknak megfelelően a váci vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz. Az országos állat- és kirakodóvásár helyszíne továbbra is a városi tulajdonú Vásártér. A vásár  Vác területén hivatalosan 6-13 óráig tart

A vásár Vác területén minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre az országos állat- és kirakodóvásár a Vásártéren. A váci vásár hivatalosan 6-13 óráig tart, a minden pénteken megtartott heti állatvásárra pedig téli időszakban reggel 7-től, nyáron már 6 órától várják az érdeklődőket. Az állatvásár hivatalosan 11-ig tart, érdemes tehát időben érkezni.

A váci vásár 2026-os időpontjai

A hagyományoknak megfelelően minden hóap 3. vasárnapjára esik 2026-ban a vásárok időpontja, függetlenül az ünnepnapoktól:

  • január 18.
  • február 15.
  • március 15.
  • április 19.
  • május 17.
  • június 14.
  • július 19.
  • augusztus 18.
  • szeptember 20.
  • október 18.
  • november 15.
  • december 20.

A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből. A legfrissebb információk a vásár közösségi média oldalán találhatók. A heti állatvásárt péntekenként tartják: télen reggel 7-től, nyáron 6-tól 11 óráig.

Vác vásár helyszíne

A váci vásár helyszíne a Vásár utca 2. szám alatt található vásártér:

A vásárt rendező Váci Önkormányzat gazdasági hivatala mindenkit szeretettel vár a vásárokra. A vásárról további információ kapható az alábbi elérhetőségeken:

  • telefon: +36 30/5686807
  • e-mail: ghvac.vasarter@gmail.com
Címlapkép: Getty Images
