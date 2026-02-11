Mikor lesz vásár Vác központjában? Itt a váci vásár 2026-os időpontja és más fontos tudnivalók

A korábbi évi hagyományoknak megfelelően a váci vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz. Az országos állat- és kirakodóvásár helyszíne továbbra is a városi tulajdonú Vásártér. A vásár Vác területén hivatalosan 6-13 óráig tart

A vásár Vác területén minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre az országos állat- és kirakodóvásár a Vásártéren. A váci vásár hivatalosan 6-13 óráig tart, a minden pénteken megtartott heti állatvásárra pedig téli időszakban reggel 7-től, nyáron már 6 órától várják az érdeklődőket. Az állatvásár hivatalosan 11-ig tart, érdemes tehát időben érkezni.

A váci vásár 2026-os időpontjai

A hagyományoknak megfelelően minden hóap 3. vasárnapjára esik 2026-ban a vásárok időpontja, függetlenül az ünnepnapoktól:

január 18.

február 15.

március 15.

április 19.

május 17.

június 14.

július 19.

augusztus 18.

szeptember 20.

október 18.

november 15.

december 20.

A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből. A legfrissebb információk a vásár közösségi média oldalán találhatók. A heti állatvásárt péntekenként tartják: télen reggel 7-től, nyáron 6-tól 11 óráig.

Vác vásár helyszíne

A váci vásár helyszíne a Vásár utca 2. szám alatt található vásártér:

A vásárt rendező Váci Önkormányzat gazdasági hivatala mindenkit szeretettel vár a vásárokra. A vásárról további információ kapható az alábbi elérhetőségeken: