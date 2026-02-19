2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Gyümölcsök és zöldségek a piacon
Luxuscikk lett az egyik kedvelt zöldség a magyar boltokban, hihetetlen mi áll most az árcédulákon

Pénzcentrum
2026. február 19. 19:43

Az elmúlt hetekben látványosan megdrágult a kígyóuborka a magyar boltokban: egy darabért akár 600–700 forintot is elkérnek. A háttérben nemcsak a szezonális hatások, hanem a spanyolországi termelési problémák és az importkiesés áll, írja a Portfolio.

Sok vásárló meglepődve tapasztalhatta az elmúlt napokban, hogy a kígyóuborka ára a téli hónapokban megszokottnál is magasabbra emelkedett. Egyes üzletekben 600 forintot is elkérnek egy darabért, miközben korábban 200–300 forintos árszinthez szokhattak a fogyasztók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az online Árfigyelő adatai szerint jelenleg csak egy üzletlánc kínál 359 forintért kígyóuborkát, a legtöbb boltban 500–700 forint közötti árral lehet találkozni. A nyári hónapokban ezzel szemben jellemzően 300 forint körül alakult a darabár, az idei drágulás pedig decemberben gyorsult fel.

A KSH inflációs adatai alapján januárban egy kilogramm uborka ára megközelítette a 2000 forintot, ami új csúcsot jelent. A statisztika nem különíti el a kígyóuborkát, de a szezonális mintázat jól látszik: a téli hónapokban rendszeresen emelkedik az ár, idén azonban a megszokottnál is nagyobb volt az ugrás. Tavaly februárban 1610 forint volt a kilónkénti ár, majd nyárra 800 forint közelébe csökkent.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet Agrárinformációs Portálja szerint a belföldi kígyóuborka bruttó nagybani ára 2025 februárjában 1440 forinton tetőzött, majd nyárra 500 forint alá esett. Idén azonban ismét a magas árszint jellemző.

A drágulás egyik fő oka, hogy év elején kevés a hazai termelés, így Magyarország importra szorul, elsősorban Spanyolországból. Az AKI adatai szerint az importkígyóuborka ára is a szokásosnál magasabbra emelkedett: egy 350–400 grammos darab nagykereskedelmi ára 500–600 forint körül alakul.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a Portfolio-nak elmondta: nemcsak az uborka, hanem több friss zöldség – például a paradicsom, a cukkini vagy a padlizsán – ára is emelkedett. A télálló gyökérzöldségek esetében viszont nincs kirívó drágulás. A szakember szerint a Spanyolországban, Marokkóban és Egyiptomban tapasztalható hűvös, borult időjárás jelentősen visszavetette a termelést.

A hazai termelők ugyan ma már akár az év tíz-tizenegy hónapjában is képesek üvegházi vagy fóliasátras termesztésre, de januárban jellemzően leállás és felkészülés zajlik. A termelési időszak 12 hónapra történő kiterjesztése komoly többletköltségekkel járna, és nem biztos, hogy hosszú távon megtérülne, különösen ha a spanyol termelés helyreáll.

A Freshplaza beszámolója szerint a dél-spanyolországi viharok szinte teljesen leállították az uborkaexportot, ami egész Európában felborította a piaci egyensúlyt. A következő hetekben fennmaradhatnak az ellátási zavarok, így az árak is magas szinten ragadhatnak.

A szakértők szerint általában húsvét után, április elején jelenik meg nagyobb mennyiségben az üvegházi uborka az európai piacon, ami stabilizálhatja az árakat. Addig azonban az uborka – legalább átmenetileg – valóban luxustermék maradhat a boltok polcain.
Címlapkép: Getty Images
