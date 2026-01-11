A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
Ahogy azt megszokhatták a rutinos vásárba járók, a dunaföldvári vásár 2026-ban is márciustól novemberig havonta egyszer kerül megrendezésre. Országos kirakodó vásár Dunaföldvár mellett minden hónap 3. vasárnapján lesz. Mutatjuk a dátumokat és minden más fontos tudnivalót.
A város honlapján található tájékoztatóból már kiderülnek a dunaföldvári vásár 2026-os dátumai. Ebben az évben is minden harmadik vasárnap lesz a vásár Dunaföldvár mellett egészen márciustól novemberig.
Dunaföldvár Tolna megyében található több mint 8 ezer fős város. A 6-os főút mellett Bács-Kiskun és Fejér vármegyék hármas határán, a Duna jobb partján találjuk Dunaújvárostól 20, Budapesttől pedig 90 kilométerre találjuk. A kirakodóvásár helyszíne Dunaföldváron az Alsó tó úton található, a pontos cím: 7020 Dunaföldvár, Alsó tó, 0268/1 hrsz..
Az alábbi térképen pedig részletesen látható a helyszín felosztása is, hogy pontosan melyik részen van az állatvásár, a mosdó, és az árusítórészek milyen alegységekre tagolódnak. A kinagyítható térképért pedig kattints ide.
Fontos! Ne tévesszük össze az országos állat- és kirakodóvásárt a dunaföldvári piaccal! Piacot Dunaföldváron szombatonként tartanak a 7020 Dunaföldvár, Vak Bottyán tér címen. Kirakodóvásár és állatvásár pedig minden harmadik vasárnap van.
A dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai
- március 15.
- április 19.
- május 17
- június 15.
- július 19.
- augusztus 16.
- szeptember 20.
- október 18.
- november 15.
Az országos állat- és kirakodóvásár a vásárnaptárban meghirdetett vásári napokon reggel 5:00-14:00 óra között, az állatvásár 5:00-11:00 lesz nyitva a megszokottak szerint idén is.
A részvétel feltételei, költségei
A vásárlók szabadon részt vehetnek a kirakodóvásárban, nincs rájuk vonatkozóan semmilyen megkötés (pl. belépő), a vásártér közelében legfeljebb parkolási díjat kell fizetniük, ha autóval érkeznek. Aki viszont árusítana, annak több feltételnek is eleget kell tennie.
A bérletes árusoknak rendelkeznie kell érvényes regisztrációval. A regisztrációs adatlap igényelhető a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető Dunaföldvár Város honlapjáról. Árusok csak vállalkozóként regisztrálhatnak - az éves bérleti szerződés megkötéséhez érvényes vállalkozói engedéllyel, vállalkozással, őstermelői FELIR számmal, valamint NÉBIH tevékenység azonosítóval kell rendelkezni, vagy őstermelők családi gazdasága tagjának (OCSG), illetve számlaképes magánszemélynek (népi iparművészek, kézműves, festő, keramikus) kell lenni. Ezenfelül meg kell fizetniük az éves bérleti díjat.
Az idei évi tájékoztatóban azt írták: az adatlapot személyesen a 7020 Dunaföldvár, Reiter köz 7/b városgazdálkodás irodájában ügyfélfogadási időben 2025. december 19-ig (péntek) volt, postai úton pedig legkésőbb 2026. január 15-ig van lehetőség leadni.
Új bérlő esetében a bejelentést elektronikusan, Dunaföldvár Város Önkormányzata részére a Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról elnevezésű űrlapon kell tenni. Egy árus a vásártéren évente összesen legfeljebb 12 kijelölt egységre (értékesítési helyre), egymás mellett legfeljebb 4 kijelölt egységre válthat éves helyhasználatot (bérletet) és ezt a vásár területén maximum 3 helyen teheti meg. "A kibérelt kijelölt egységeket egymás között cserélni, tovább értékesíteni nem lehet. Aki ezt nem tartja be, annak a bérleti szerződése azonnali hatállyal, a befizetett bérleti díj visszatérítése nélkül felmondásra kerül és megszűnik" - írja a tájékoztató.
Dunaföldvár Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a bérlő számára a vásár területén a megelőző évhez képest, másik helyet jelöljön ki. A 2026. évi helyfoglalási díj és bérleti díj a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2023. (IV.18.) KT határozata alapján kerül megállapításra. Az állandó dunaföldvári lakóhellyel rendelkező őstermelő, őstermelők családi gazdaság tagjai (OCSG), a
dunaföldvári székhelyű egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság a 75%-át fizeti meg a vásári helypénz
összegének - írják. Az állandó dunaföldvári lakóhellyel rendelkezőnek a kedvezmény igénybevételéhez szükséges bemutatniuk a személyi igazolványt és a lakcímkártyát.
2026-ban a bérleti jogot váltása esetén a bérleti díjat a Dunaföldvár Város Önkormányzata 70600133-11111379 számú (MBH) számlájára átutalással fizetheti meg 2026. január 31-ig. A közleményben fel kell tüntetni a sor nevét, a hely számát, valamint a bérlő nevét (ha nem azonos a befizetővel).
Amennyiben a fizetés a fenti határidőben nem történik meg, úgy az igényelt helyet nem tudják biztosítani!Arra is felhívták a figyelmet: a vásári szabályzatban meghatározott módon a helypénz fizetés m2 után és nem
folyóméter után történik!
A bérlettel nem rendelkező, alkalmi árusoknak pedig helypénzt és parkolási díjat kell megfizetniük.
A dunaföldvári vásárban az alkalmi árusítást végzők, bérletes hellyel nem rendelkezők a vásártér I. számú kapuján érkezve kizárólag a vásártér II-es szektorában árusíthatnak! Az alkalmi árusok nem foglalhatják el az adott vásáron az üres bérletes helyeket 7 óra után sem. Az állatvásárban a vásártér erre kijelölt területén, a II. számú kapun érkezve az alkalmi árusok a felügyelők által meghatározott helyen értékesíthetnek.
A kirakodó- és állatvásáron árusítók díjai, költségei
A díjak a már említett 70/2023. (IV.18.) KT határozatának mellékletében találhatók.
Vásár helypénz (Ft/db, Ft/m2) árusítóknak
|Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás
|3 500 Ft/db
|Tehergépjárműről történő árusítás
|3 500 Ft/db
|Személygépjárműről történő árusítás
|1 500 Ft/db
|Utánfutóról történő árusítás
|1 200 Ft/db
|Padokon, állványokon, asztalokon árusításnál az elfoglalt terület minden m2-e után
|500 Ft/m2
|Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb vendéglátók
|500 Ft/m2
Vásár helypénz állatok esetén (Ft/db)
|Szarvasmarha, bika, ló, szamár, öszvér, bivaly
|1 500 Ft/db
|Csikó, póniló (2 éves korig), borjú, üsző (3 hónapos korig)
|1 000 Ft/db
|Választási malac, bárány, gida (15-30 kg)
|200 Ft/db
|Sertés, juh, kecske (30 kg felett)
|800 Ft/db
|Egyéb állat, kisállat (pl. csirke, tyúk, kacsa, lúd, strucc, papagáj, hörcsög)
|500 Ft/m2
|Egyéb állat: kutya*
|1 000 Ft/db
*2024. november második felétől kutyát, házi macskát, valamint madarak vadon befogott egyedét
forgalmazni tilos, tehát árusítani állatvásárokon a 319/2024. (XI. 6.) kormányrendelet szerint.
Vásár bérleti díj (Ft/egység/év); 1 egység = 2,5 m
|Jobb 0-s, Bal 0-s sor, A sor, B sor, Z sor
|18 000 Ft/egység/év
|
Kirakodó vásár rész felsorolt sorainak (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V) alsó 2 és utolsó 2 helye, III-as szektor/A sor, pavilon asztalai
|18 000 Ft/egység/év
|Kirakodó vásár fel nem sorolt területe, állatvásár terülte
|12 000 Ft/egység/év
Vásár parkolási díjak (Ft/db)
|mozgáskorlátozottaknak
|ingyenes
|Tehergépkocsi
|600 Ft/db
|Személygépkocsi
|500 Ft/db
|Lovaskocsi
|300 Ft/db
|Utánfutó
|400 Ft/db
Vásár egyéb felmerülő díjak
|
A vásár területén üzemelő nyilvános illemhely használati díja
|200 Ft/fő
|Szemétszállítási pótdíj
|15 000 Ft/alkalom
|Elektromos áram biztosítása dugaljanként (3,5 kW)
|3 500 Ft/alkalom
A dunaföldvári vásár házirendje
A vásári szabályzat be nem tartása a vásárról való azonnali kitiltást vonja maga után! - figyelmeztetnek a szervezők. A vásár házirendje a már említett 70/2023. (IV.18.) KT határozatban lett lefektetve. A szabályok a következők:
"1. A látogató a vásár területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a vásár területéről kikísérni.
2. A látogató a vásáron történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a vásár közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
3. A kirakodóvásár nyitvatartási ideje az előre, vásárnaptárban meghirdetett vásári napokon reggel 5 órától 14 óráig terjed. Az állatvásár nyitvatartási ideje: 5-11 óra között.
4. A vásártéren 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak.
5. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a vásár területén is tilos!
6. Személyes értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak.
7. A vásár során arról hang- és képfelvétel készülhet. A Résztvevő a vásártéren való részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Szervező vagy a megbízott szakember hang és/vagy fényképfelvétel készítése által. A Résztvevő kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. A felvételeket a szervező felhasználhatja a marketing tevékenysége során.
8. A Látogató jogosult a Vásártéren hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, egyebekben személyiségi jogaikat nem sértheti.
9. A vásárra kitelepülő bármely árus, kereskedő vagy kézműves, vagyis minden, olyan magán személy, természetes személy, jogi személy, amely közterületet foglal el (beleértve a közterület bérlését is) a vásár területén semmilyen politikai illetve közélettel kapcsolatos kampányt, cselekedetet, hirdetményt nem végezhet- kivéve az üzemeltető engedélye alapján. Ellenkező esetben a vásár szervezője fenntartja a jogot arra, hogy az adott kitelepülőt felszólítsa a cselekedet megszűntetésére, illetve a terület azonnali elhagyására. A vásár területén folytatható tevékenységek részletes felsorolását a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szabályozza.
10. A vásár területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
11. A vásár területén egészségügyi szolgálat működik, mely az első bejáratnál, a kék konténer iroda mellett, a parkolóban található.
12. A vásár területén vagyonvédelmi célból kamerás rögzítés történik, melyre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései az irányadók."
