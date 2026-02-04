2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
HRCENTRUM
HRCENTRUM

Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

Pénzcentrum
2026. február 4. 21:20

A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel. Cikkünkben összegyűjtöttük a Jászapáti vásár időpontjait minden hónapra, mutatjuk a pontos helyszínt, nyitvatartást és minden egyéb tudnivalót is. 

Jászapáti vásár története a 18. századra vezethető vissza, 1746-ban Mária Terézia városi rangra emelte a települést, így engedélyt kapott négy országos vásár megtartására is - közölte a jászapáti vásárt rendező Jászapáti Városüzemeltető. A 2026-os év valóban különleges évforduló lesz, mivel ekkor ünnepelik a vásárjog elnyerésének 280. évfordulóját - írták. Jászapátiban 2026-ban is minden hónap első vasárnapján rendeznek országos állat- és kirakodóvásárt. 

A jászapáti vásár 2026-os dátumai

Aki 2026-ban szeretne vásárlóként vagy árusként részt venni a jászapáti vásáron, annak ezeket a dátumokat érdemes beírnia a naptárba. A vásár dátumait a szervező közlése alapján befolyásolhatja, hogy ünnepnapra esik a rendezvény: a húsvéti hosszú hétvége kivétel ez alól, a mindenszentek napja viszont nem. Novemberben ezért a második vasárnap lesz vásár Jászapátiban.

  • január 4.
  • február 1.
  • március 1.
  • április 5.
  • május 3. 
  • június 7.
  • július 5.
  • augusztus 2.
  • szeptember 6.
  • október 4.
  • november 8. (mindenszentek miatt eltolva egy héttel)
  • december 6.

A vásár nyitvatartása hivatalosan 7-13 óráig tart, érdemes korán érkezni, hogy minél nagyobb választékból válogathassunk.

A jászapáti vásár pontos helyszíne

A vásár helyszíne változatlanul Jászapáti területén, a Temető utcai Vásártér, vagyis a 31-es főút és a Lehel utca közötti rész.

További részletek vagy kérdések esetén érdemes a szervezőt, vagyis a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-t keresni.  Telefonon a +36 30 701 0834-es számon, e-mailben a jaszapati.vasar@gmail.com címen érhetjük el a szervezőket. Személyesen a Gyöngyvirág utca 11. szám alatt található az iroda Jászapátiban.

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hosszú hétvége #húsvét #belföld #vásár #programok #ünnepnap #mindenszentek #naptár #programajánló #2026

Erről ne maradj le!
