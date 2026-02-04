Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló

A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel. Cikkünkben összegyűjtöttük a Jászapáti vásár időpontjait minden hónapra, mutatjuk a pontos helyszínt, nyitvatartást és minden egyéb tudnivalót is.

Jászapáti vásár története a 18. századra vezethető vissza, 1746-ban Mária Terézia városi rangra emelte a települést, így engedélyt kapott négy országos vásár megtartására is - közölte a jászapáti vásárt rendező Jászapáti Városüzemeltető. A 2026-os év valóban különleges évforduló lesz, mivel ekkor ünnepelik a vásárjog elnyerésének 280. évfordulóját - írták. Jászapátiban 2026-ban is minden hónap első vasárnapján rendeznek országos állat- és kirakodóvásárt.

A jászapáti vásár 2026-os dátumai

Aki 2026-ban szeretne vásárlóként vagy árusként részt venni a jászapáti vásáron, annak ezeket a dátumokat érdemes beírnia a naptárba. A vásár dátumait a szervező közlése alapján befolyásolhatja, hogy ünnepnapra esik a rendezvény: a húsvéti hosszú hétvége kivétel ez alól, a mindenszentek napja viszont nem. Novemberben ezért a második vasárnap lesz vásár Jászapátiban.

január 4.

február 1.

március 1.

április 5.

május 3.

június 7.

július 5.

augusztus 2.

szeptember 6.

október 4.

november 8. (mindenszentek miatt eltolva egy héttel)

december 6.

A vásár nyitvatartása hivatalosan 7-13 óráig tart, érdemes korán érkezni, hogy minél nagyobb választékból válogathassunk.

A jászapáti vásár pontos helyszíne

A vásár helyszíne változatlanul Jászapáti területén, a Temető utcai Vásártér, vagyis a 31-es főút és a Lehel utca közötti rész.

További részletek vagy kérdések esetén érdemes a szervezőt, vagyis a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-t keresni. Telefonon a +36 30 701 0834-es számon, e-mailben a jaszapati.vasar@gmail.com címen érhetjük el a szervezőket. Személyesen a Gyöngyvirág utca 11. szám alatt található az iroda Jászapátiban.