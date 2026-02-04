A fővárosban telepített traffiboxok januárban összesen 437 gyorshajtót rögzítettek négy budapesti kerületben.
Itt vannak a jászapáti vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, pontos helyszíne és minden fontos tudnivaló
A jászapáti vásár 2026-ban is minden hónap első vasárnapján lesz, ez alól a húsvéti hosszú hétvége sem kivétel. Cikkünkben összegyűjtöttük a Jászapáti vásár időpontjait minden hónapra, mutatjuk a pontos helyszínt, nyitvatartást és minden egyéb tudnivalót is.
Jászapáti vásár története a 18. századra vezethető vissza, 1746-ban Mária Terézia városi rangra emelte a települést, így engedélyt kapott négy országos vásár megtartására is - közölte a jászapáti vásárt rendező Jászapáti Városüzemeltető. A 2026-os év valóban különleges évforduló lesz, mivel ekkor ünnepelik a vásárjog elnyerésének 280. évfordulóját - írták. Jászapátiban 2026-ban is minden hónap első vasárnapján rendeznek országos állat- és kirakodóvásárt.
A jászapáti vásár 2026-os dátumai
Aki 2026-ban szeretne vásárlóként vagy árusként részt venni a jászapáti vásáron, annak ezeket a dátumokat érdemes beírnia a naptárba. A vásár dátumait a szervező közlése alapján befolyásolhatja, hogy ünnepnapra esik a rendezvény: a húsvéti hosszú hétvége kivétel ez alól, a mindenszentek napja viszont nem. Novemberben ezért a második vasárnap lesz vásár Jászapátiban.
- január 4.
- február 1.
- március 1.
- április 5.
- május 3.
- június 7.
- július 5.
- augusztus 2.
- szeptember 6.
- október 4.
- november 8. (mindenszentek miatt eltolva egy héttel)
- december 6.
A vásár nyitvatartása hivatalosan 7-13 óráig tart, érdemes korán érkezni, hogy minél nagyobb választékból válogathassunk.
A jászapáti vásár pontos helyszíne
A vásár helyszíne változatlanul Jászapáti területén, a Temető utcai Vásártér, vagyis a 31-es főút és a Lehel utca közötti rész.
További részletek vagy kérdések esetén érdemes a szervezőt, vagyis a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-t keresni. Telefonon a +36 30 701 0834-es számon, e-mailben a jaszapati.vasar@gmail.com címen érhetjük el a szervezőket. Személyesen a Gyöngyvirág utca 11. szám alatt található az iroda Jászapátiban.
