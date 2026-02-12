A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen
Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza és a 21. századra sem halványultak el. A kecskeméti vásár, vagy a helyiek szóhasználatával kecskeméti piac - a "zsibpiac" - az ország egyik legnagyobbja, és minden szombaton és vasárnap megtartják. Piac Kecskemét területén pedig nem is csak itt működik: más vásári rendezvények is akadnak a megyeszékhelyen. Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk az egyik legjelentősebb hazai országos kirakodóvásár, a kecskeméti piac kapcsán, és mutatjuk a város egyéb piaci rendezvényeit is.
Kecskemét elhelyezkedése már korán lehetőséget teremtett arra, hogy vámszedő- és vásározóhelyként kiemelkedjen a környező települések közül, mivel egy fontos alföldi kereskedelmi út mellett feküdt. Nagy Lajos király egyik oklevele már városként említi 1369-ban. A kecskeméti piac hagyományai tehát a középkorban alakulhattak ki, így a megyeszékhely a mai napig fontos vásárhely. Már olyan városból is kevés akad, ahol minden vasárnap rendeznek országos kirakodóvásárt - mint például Pécsen -, de Kecskeméten egyedülálló módon minden szombaton és vasárnap tartanak vásárt. Igaz, bizonyos napokon több az árus és a vásárló is, viszont Kecskemét pezsgő piaci élete miatt ez a szokás a mai napig fennmaradt. Nem is szólva más piaci rendezvényekről.
Mikor és hol lesz a kecskeméti piac 2026-ban?
Először is érdemes tisztázni, mit értünk kecsekeméti piac, illetve vásár alatt, hiszen a városban több ezzel a névvel illethető rendszeres árusítás is zajlik. A legfontosabbak ezek közül: a belvárosi piaccsarnokban tartott piacok, a nagybani piac és az úgynevezett "zsibpiac" - a bolhapiac, vagyis a kirakodó vásár a város szélén. Ezeken felül pedig vannak "kispiacok" is, kisebb piaci rendezvények, amelyekről szintén érdemes szót ejteni.
Kecskemét kirakodóvására, a "zsibi"
Kezdjük az egyik legnagyobb, legfontosabb piaci rendezvénnyel. Ahogy említettük, országos kirakodóvásár, vagyis zsibpiac Kecskemét területén minden szombaton és vasárnap megrendezésre kerül, ez alól az ünnepnapok sem képeznek kivételt (mint március 15-e, húsvét, pünkösd vagy november 1-je). Viszont a karácsony és újév napjain nem tartanak vásárt még Kecskeméten sem. Az igazán nagy tömegek által látogatott piaci napok vasárnapokon vannak, a szombatok valamivel csendesebbek.
A zsibvásár 6 órától 14 óráig várja a vásárlókat hivatalosan minden szombaton és vasárnap.
A hétvégi használtcikk vásárok nemcsak a kecskemétiek, hanem a környező településeken élők, illetve az ország távolabbi részein élők számára is kedvelt úti cél. A piacon árusítók száma – és így a kínálat is – évről évre növekszik, az árusok az egész ország területéről érkeznek. A város központi elhelyezkedése nemcsak a 14. században, hanem a mai napig segíti a vásározókat: Kecskemét az országból mindenhonnan könnyen megközelíthető, Budapesttől autópályán kb. 45 percnyire fekszik. A mintegy 20 hektáron elterülő vásártér pedig Kecskemét kertvárosi részén, a Szent László körút felől és a Mindszenti körút felől megközelíthető területen, a Gokart pálya mellett található:
A kecskeméti piac áruválasztéka a hatalmas vásártérnek megfelelően ugyancsak óriási: a piacon mindenféle áru és kisegítő szolgáltatás megtalálható, amely a felhőtlen piacozáshoz – akár családi programként is – szükséges, írja a Kecskeméti Piac honlap. Az új- és használt árucikkek, régiségek, különlegességek, édességek és élvezeti cikkek, és növények mellett a büfék kínálata is egyre szélesebb.
A piac látogatói számára a parkolás ingyenes, az illemhely használata lapunk utolsó információi szerint 200 forint volt. Az árusítás feltételei és díjai kapcsán a szervezők tudnak naprakész információval szolgálni.
Kecskeméti nagybani piac
A Szent László körúti piactéren működik továbbá a nagybani zöldség-gyümölcs piac hétfőn és csütörtökönként. A nagybani nyitvatartása szeptember 1. és április 30. között 7-től 12 óráig tart, a májustól augusztus végéig tartó időszakban pedig 6-tól 12 óráig.
Sőt, havonta egy előre meghirdetett alkalommal: a hónap második felében, szombatonként Kisállatvásár és Veterán Autó- és Motoralkatrész Börze is helyet kap a kirakodóvásár mellett a piac Szent László körút felőli bejárata mentén elterülő kikövezett, kulturált megjelenésű, tágas eladótérben.
Kisállatvásár
A kecskeméti Kisállatvásár hagyománya több mint 15 éves múltra tekint vissza, mely 2026-ban is a megszokott rend szerint szombatonként lesz. A látványos kisállatvásárok akár hétvégi családi programként is megállják a helyüket, rendszerint ezrek látogatják a népszerű rendezvényt. A Szent László körúti vásártéren mindenféle díszállatok, a legkülönfélébb hobbiállatok tenyésztői és vásárlói találkozhatnak márciustól októberig.
A kisállatvásár 2026-os időpontjai:
- március 28.
- április 25.
- május 23.
- június 27.
- július 25.
- augusztus 22.
- szeptember 26
- október 24.
A vásárlóknak a belépés ingyenes, az árusoknak kell különböző díjakat megfizetniük. A kiállítóknak, árusoknak állatorvosi igazolás bemutatása kötelező. Érdeklődni, árusítási szándékot bejelenteni e-mailben, vagy telefonon lehet (info@kecskemetipiacig.hu, Kulcsár Elizabet: 30/470-5086).
Veterán Autó- és Motoralkatrész Börze
A Veterán Autó- és Motoralkatrész Börze alkalmával pedig az oldtimerek tulajdonosait és a ritkaságok iránt érdeklődőket várják. A helyszín szintén a Szent László körúti vásártér: az árusok a Gokart pálya melletti területen kínálják majd a régi gépjárművekhez való alkatrészeket. A veterán autó-és motor alkatrész börze minden hónap második felében, egy szombati napon kerül megrendezésre, az alábbi naptári rend szerint:
- február 28.
- március 28.
- április 25.
- május 23.
- június 27.
- július 25.
- augusztus 22.
- szeptember 26
- október 24.
- november 28.
Mint látható, a veterán autós börze dátumai szinte megegyeznek a kisállatvásár dátumaival. A különbség, hogy veterán börze februárban és novemberben is van, míg kisállatvásár csak márciustól októberig.
Érdeklődni, árusítási szándékot bejelenteni e-mailben, vagy telefonon lehet (info@kecskemetipiacig.hu, Kulcsár Elizabet: 30/470-5086).
Belvárosi piaccsarnok
Kecskemét másik fontos piaci rendezvénye, helyszíne a a Budai utcai Piaccsarnok és a hozzá kapcsolódó fedett szabadtér, mely a városközpontban helyezkedik el, frekventált helyen. A piac a hét minden napján - a hétfői szünnap kivételével - nyitva tart! A piaccsarnokban főként termelők árusítanak, Kecskemét és 40 km-es vonzáskörzetéből hozzák a saját gazdaságukban megtermelt, friss, zamatos gyümölcsöt, zöldséget. A piacon olyan speciális mezőgazdasági termékeket is lehet vásárolni, melyek a legjobb hazai hagyományok szerint, csak kis mennyiségben, háztáji körülmények között vagy kézműves feldolgozással készülnek, és máshol nem kaphatók.
A termelők mellett más kereskedők is megtalálhatók a csarnokban. A zöldségek-gyümölcsök mellett vágott- és cserepes virágok, mindenféle húsáru, tojás, édesvízi és tengeri halak, tejtermékek, pékáru, cukrászsütemények, italok, mézek, száraztészták, savanyított termékek, újság és könyv, háztartási cikkek kaphatók. A piacon több, mint 400 árusító asztal és 40 db üzlet található, valamint számos reggeliző és kifőzde, büfé és pékség kínálja frissen sült finomságait.
A Budai utca 2/A címen található piaccsarnok beosztása:
A piaccsarnok nyitvatartása szeptember 1. és április 30. között:
|Hétfő
|Zárva
|Kedd
|06:00 - 14:00
|Szerda
|06:00 - 14:00
|Csütörtök
|06:00 - 14:00
|Péntek
|06:00 - 14:00
|Szombat
|06:00 - 13:00
|Vasárnap
|06:00 - 12:00
A piaccsarnok nyitvatartása május 1. és augusztus 30. között:
|Hétfő
|Zárva
|Kedd
|05:30 - 14:00
|Szerda
|05:30 - 14:00
|Csütörtök
|05:30 - 14:00
|Péntek
|05:30 - 14:00
|Szombat
|05:30 - 13:00
|Vasárnap
|05:30 - 12:00
A pénztár hétfőtől péntekig 8 és 12 óra tart nyitva, a baromfipiac (Budai utca 6.) pedig csak szombaton és vasárnap 6-tól 12-ig tart.
Bohém Piac
Nem szabad megfeledkezni a Bohém Piacról sem, melyet a korábbi évekhez hasonlóan 2026-ban is 11 alkalommal rendeznek meg a Budai utcai piacon. Februártól decemberig minden hónapban megtartják egy alkalmas vasárnapon a főként kézműves piacot.
Forintos Börze
Amikor pedig beköszönt a tavasz, a piaccsarnokban megnyitja kapuit két hetente szombatonként a Forintos Börze, ahol baba, gyermek, felnőtt új és használt ruházat, játékok, mesekönyvek és egyéb csecsebecsék kínálata várja az érdeklődő közönséget. Ilyen Forintos adok-veszek nap nem csak a piaccsarnokban, hanem a Széchenyivárosi Kispiacon is szokott lenni: mégpedig kéthetente szombatonként 7 és 12 óra között.
Széchenyivárosi Kispiac
A kisebb kecskeméti piacok közül is kiemelhető a Széchenyivárosi Kispiac. Az Aradi vértanúk terén ugyanis minden nap piac vagy kirakodóvásár várja a vásárlókat. Főleg gyümölcs-zöldség, más élelmiszerek, vásári finomságok, gyermekjátékok, szezonális növények, virágok, és ruházat kapható. ruhák szerepelnek a piac választékában. A Széchenyivárosi Kispiac hétfőtől vasárnapig egységesen 6 órától 14 óráig van nyitva, nincs hétfői szünnap!
Kecskemét kispiacai között találjuk még a Petőfi Sándor utcai, Czollner közi, Kossuth Lajos utcai (Hetényegyháza) és a Sás utcai kispiacokat.
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
