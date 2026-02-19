2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rho, 2026. február 19.Kim Minseok a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi 1500 méteres gyorskorcsolyaversenyében a rhói Fiera Milanóban 2026. február 19-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában

MTI
2026. február 19. 18:23

A férfi gyorskorcsolyázók férfi 1500 méteres számát a kínai Ning Csung-jen nyerte csütörtökön az 500 és 1000 méteren győztes amerikai Jordan Stolz előtt a milánói olimpián, míg a magyar színekben induló Kim Minseok hetedik lett.

A milánói expó területének egyik pavilonjában kialakított pálya lelátóit ezúttal is narancsba öltöztették a holland drukkerek, de az érződött, hogy ebben a számban nem a kedvenceik a legfőbb esélyesek, mert a korábban tapasztalt fergeteges hangulat mérsékeltebb volt. A harminc indulót 15 párba sorolták, közvetlenül a jégfelújítás utáni kilencedikben szerepelt Kim, aki az előző két olimpián még dél-koreaiként bronzérmes lett ebben a számban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mezőny első felében a lengyel Vladimir Semirunniy bizonyult a leggyorsabbnak, de az 1:45 perces határt ő sem tudta áttörni. A 26 éves Kim, aki a kínai Liu Han-pinnel futott azonos futamban, elképesztően bekezdett, féltávhoz közelítve kereken két másodperccel volt gyorsabb az addigi éllovasnál, és ez a különbség alig csökkent a harmadik körben.

Viszont az utolsó négyszáz méterre megváltozott az addig lendületes mozgása, elmerevedett az FTC sportolója, aki negyedjére két másodperccel lassabb kört produkált, így rohamosan fogyott az előnye, melyből végül mindössze 24 század maradt a célba érkezésre. Az 1:45.13 perces idő talán elégnek tűnt a pontszerző helyre, azaz a legjobb hat közé kerülésre, de az éremhez mindenképpen kevésnek.

A téli olimpia hírei, érdekességei és eredményei a Sportonlineon; KATTINTS!

Elsőként két párral később a holland Joep Wennemars - és vele együtt az olasz Daniele Di Stefano - múlta felül, méghozzá előbbi több mint két másodperccel, mert ő végigbírta az első három körben diktált tempót, ráadásul az 1:43.05 perces olimpiai csúcs már a dobogó szempontjából is mérvadó volt. A 13. párban eldőlt, hogy másodjára nem védi meg a címét Phjongcshang és Peking bajnoka, ugyanis a holland Kjeld Nuis bár megjavította honfitársa eredményét, de elmaradt a vele együtt korcsolyázó kínai Ning Csung-jentől, aki áttörte az 1:42 perces határt is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 14. pár résztvevői még Kimtől is elmaradtak, aki így ötödik helyről várta az utolsó két versenyzőt, Stolzot és a norvég Peder Kongshaugot. A tengerentúli klasszis végig hátrányban volt Ninggel szemben, akitől végül 77 századdal maradt el, így bár bejött másodiknak, de nem tudott triplázni, ami eddig csupán honfitársának, Eric Heidennek sikerült 1980-ban. Mivel a skandináv versenyző is jobb időt ért el Kimnél, így a magyar gyorskorcsolyázó hetedik lett.

Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak továbbra is egyetlen olyan gyorskorcsolyázója van, aki pontszerző helyen, azaz a legjobb hat között végzett, méghozzá Pajor Kornél, aki negyedik lett 10 000 méteren az 1948-as, St. Moritz-i játékokon.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#eredmény #olimpia #magyarország #sport #verseny #magyarok #sportoló #élsport #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:22
19:12
19:04
18:55
18:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
1 hete
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
3 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
5
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 19:04
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 18:55
Itt a friss lista: ezekben az európai országokban a legolcsóbbak az éttermek
Agrárszektor  |  2026. február 19. 18:28
Még nincs vége a télnek: kemény idő lesz a hétvégén
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel