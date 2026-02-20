2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
1 °C Budapest
Olajfinomítóból származó acél olajcsövek.
Vállalkozás

Kiderült, mennyi olajat szabadít fel a Mol Magyarország vésztartalékából: döbbenetes szám!

MTI
2026. február 20. 07:30

A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-vel.

A Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy A Mol-csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül. Most az is kiderült, pontosan mekkora mennyiségről van szó: a Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a biztonsági készletből 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel.

A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére. A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia.

A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására - közölte az EM.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #kormány #üzemanyag #mol #olaj #rendelet #magyar közlöny #barátság kőolajvezeték #kőolaj #energiaügyi minisztérium #energiaellátás

