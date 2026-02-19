Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
Lewis Hamilton a bahreini szezon előtti teszten magabiztosan nyilatkozott. Úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható. Eközben új részletek derültek ki a Mercedes motorjának sűrítési arányával kapcsolatos vitáról is - írta meg a The Guardian.
Hamilton számára nem volt zökkenőmentes a tavalyi átigazolás a Ferrarihoz. Bemutatkozó szezonjában csupán a hatodik helyen zárt az összetettben csapattársa, Charles Leclerc mögött, dobogós helyezés nélkül. Az évet ő maga is "rémálomnak" nevezte. A télen azonban testileg és szellemileg is újjáépítette magát, stábjában pedig személyi változtatásokat hajtott végre.
A brit pilóta kiemelte: míg tavaly egy örökölt autóval kellett boldogulnia, az idei konstrukció fejlesztésében már tíz hónapon át tevékenyen részt vett a szimulátorban. Ennek köszönhetően sokkal inkább a sajátjának érzi a gépet. Megerősítette hosszú távú elkötelezettségét is: tudta, hogy a siker nem jön egyik napról a másikra, éppen ezért kötött hosszabb távú szerződést a Scuderiával.
A bahreini teszt technikai oldalán a Mercedes motorjának sűrítési aránya körüli vita állt a középpontban. A csapat egy kiskaput kihasználva állítólag az előírt 16:1-nél magasabb arányt alkalmaz, mivel a szabályok szerint ezt hideg állapotban, azaz környezeti hőmérsékleten ellenőrzik. A rivális motorgyártók ezt tisztességtelen előnynek tartják még akkor is, ha technikailag nem szabályellenes.
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hajtásegységekkel foglalkozó tanácsadó bizottság ülése után javaslatot terjesztett elő. Ennek értelmében augusztus 1-jétől – a 24 futamos szezon 13. versenye után – a sűrítési arányt 130 Celsius-fokos üzemi hőmérsékleten is mérnék. A szavazáshoz a héttagú bizottság öt tagjának támogatása szükséges, a döntés tíz napon belül várható.
A tesztnap végén a Mercedes versenyzője, George Russell végzett az élen, megelőzve Oscar Piastrit (McLaren) és Leclerc-t. Az FIA emellett egy új rajtprocedúrát is kipróbált. A mezőny végén álló autók turbónyomásának felépülését segítendő, egy ötmásodperces plusz várakozási fázist iktattak be a szokásos rajtjelzés elé. A kísérlet sikeresnek bizonyult, minden autó gond nélkül elindult.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért.
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
-
