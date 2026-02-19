2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Budapest
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba

Pénzcentrum
2026. február 19. 19:22

Lewis Hamilton a bahreini szezon előtti teszten magabiztosan nyilatkozott. Úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható. Eközben új részletek derültek ki a Mercedes motorjának sűrítési arányával kapcsolatos vitáról is - írta meg a The Guardian.

Hamilton számára nem volt zökkenőmentes a tavalyi átigazolás a Ferrarihoz. Bemutatkozó szezonjában csupán a hatodik helyen zárt az összetettben csapattársa, Charles Leclerc mögött, dobogós helyezés nélkül. Az évet ő maga is "rémálomnak" nevezte. A télen azonban testileg és szellemileg is újjáépítette magát, stábjában pedig személyi változtatásokat hajtott végre.

A brit pilóta kiemelte: míg tavaly egy örökölt autóval kellett boldogulnia, az idei konstrukció fejlesztésében már tíz hónapon át tevékenyen részt vett a szimulátorban. Ennek köszönhetően sokkal inkább a sajátjának érzi a gépet. Megerősítette hosszú távú elkötelezettségét is: tudta, hogy a siker nem jön egyik napról a másikra, éppen ezért kötött hosszabb távú szerződést a Scuderiával.

A bahreini teszt technikai oldalán a Mercedes motorjának sűrítési aránya körüli vita állt a középpontban. A csapat egy kiskaput kihasználva állítólag az előírt 16:1-nél magasabb arányt alkalmaz, mivel a szabályok szerint ezt hideg állapotban, azaz környezeti hőmérsékleten ellenőrzik. A rivális motorgyártók ezt tisztességtelen előnynek tartják még akkor is, ha technikailag nem szabályellenes.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hajtásegységekkel foglalkozó tanácsadó bizottság ülése után javaslatot terjesztett elő. Ennek értelmében augusztus 1-jétől – a 24 futamos szezon 13. versenye után – a sűrítési arányt 130 Celsius-fokos üzemi hőmérsékleten is mérnék. A szavazáshoz a héttagú bizottság öt tagjának támogatása szükséges, a döntés tíz napon belül várható.

A tesztnap végén a Mercedes versenyzője, George Russell végzett az élen, megelőzve Oscar Piastrit (McLaren) és Leclerc-t. Az FIA emellett egy új rajtprocedúrát is kipróbált. A mezőny végén álló autók turbónyomásának felépülését segítendő, egy ötmásodperces plusz várakozási fázist iktattak be a szokásos rajtjelzés elé. A kísérlet sikeresnek bizonyult, minden autó gond nélkül elindult.

F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #pilóta #mercedes #ferrari #lewis hamilton #autósport #f1 #oscar piastri #versenynaptár #2026 #f1hírek

