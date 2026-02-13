Összegyűjtöttünk 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremnél.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
A Bödön Piac Szeged városának egy fontos vására, melyet két hetente rendeznek meg hétvégén a szervezők. A Bödön Piac 2026-ban is a Szeged Plázában kap helyet, ahol helyi termelők, kézművesek, kisvállalkozók termékei közül lehet válogatni. Az esemény ingyenes.
A szegedieknek és környékbelieknek sem kell a Hídivásár rendezvényig várni, hogy találkozhassanak a helyi termelőkkel, kézművesekkel, művészekkel. A Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden, ahol van lehetőség kézműves termékek között válogatni. Az eddig kihirdetett dátumok alapján az látszik, hogy minden hónapban kétszer tartanak kézműves vásárt, többnyire vasárnap. Előfordul viszont, hogy szombaton is és hosszabb nyitvatartással várják majd a vásárlókat.
A Bödön Piac dátumai 2026-ban
Az eddig ismert dátumok az alábbiak, ha kiderülnek a további időpontok, cikkünket frissítjük:
- január 11. vasárnap 9:00-14:00
- január 25. vasárnap 9:00-14:00
- február 8. vasárnap 9:00-14:00
- február 22. vasárnap 9:00-14:00
- március 8. vasárnap 9:00-14:00
- március 21. szombat 9:00-18:00 és március 22. vasárnap 9:00-18:00
- április 12. vasárnap 9:00-14:00
- április 26. vasárnap 9:00-14:00
- május 10. vasárnap 9:00-14:00
- május 24. vasárnap 9:00-14:00
A rendezvény helyszíne a Szeged Plaza, a Kossuth Lajos sugárút 119. szám alatt.
Májusban lesz a 25. Szegedi Hídivásár 2026-ban
Már az is tudható, hogy mikor lesz idén a szegedi hídi vásár, a Szeged Napja részeként. 2026-ban a megszokotthoz képest egy héttel később, május 21-én veszi kezdetét a Szegedi Borfesztivállal egybekötött Szeged Napja Ünnepségsorozat. A 30. Szegedi Borfesztivál másfél hétig tart 2026-ban: május 21. és 31. között. Más változás is van: a Dóm téri KAVALKÁD az első hétvégén kerül megrendezésre, míg a 25. Szegedi Hídi Vásár 2026-ban a második hétvégén, május 30-án és 31-én lesz.
A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most azzal szembesülhetnek, hogy a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az is kiderült, miért szedték le...
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.
Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok...
Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Háborognak az SZTE-n: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban...
Háló, pihenő és egy kis gerilla-őrület: Biatorbágy környékén lebeg az első magyar Treenet. Nem pók szőtte, hanem Szabó Péter és csapata — mutatjuk, hogyan is...
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.
Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.
Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra.
Miközben a balatoni vendéglátósok egyre magasabb fizetésekkel próbálják biztosítani a nyári szezonhoz szükséges munkaerőt, Horvátország továbbra is komoly konkurenciát jelent.
A hazai szakember hangsúlyozta: február még nem a „mindent elvetünk” hónapja. Csak azokat a zöldségeket érdemes ilyenkor palántázni, amelyek valóban igénylik az előnevelést.
A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával. Ha az időjárás engedi, már április közepén már...
Szentendrén megnyílt a Harry Potter‑kiállítás, de nem olcsó mulatság: egy négytagú család több mint 46 ezer forintot is otthagyhat a jegypénztárban.
A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a...
A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás