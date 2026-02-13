Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen

A Bödön Piac Szeged városának egy fontos vására, melyet két hetente rendeznek meg hétvégén a szervezők. A Bödön Piac 2026-ban is a Szeged Plázában kap helyet, ahol helyi termelők, kézművesek, kisvállalkozók termékei közül lehet válogatni. Az esemény ingyenes.

A szegedieknek és környékbelieknek sem kell a Hídivásár rendezvényig várni, hogy találkozhassanak a helyi termelőkkel, kézművesekkel, művészekkel. A Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden, ahol van lehetőség kézműves termékek között válogatni. Az eddig kihirdetett dátumok alapján az látszik, hogy minden hónapban kétszer tartanak kézműves vásárt, többnyire vasárnap. Előfordul viszont, hogy szombaton is és hosszabb nyitvatartással várják majd a vásárlókat.

A Bödön Piac dátumai 2026-ban

Az eddig ismert dátumok az alábbiak, ha kiderülnek a további időpontok, cikkünket frissítjük:

január 11. vasárnap 9:00-14:00

január 25. vasárnap 9:00-14:00

február 8. vasárnap 9:00-14:00

február 22. vasárnap 9:00-14:00

március 8. vasárnap 9:00-14:00

március 21. szombat 9:00-18:00 és március 22. vasárnap 9:00-18:00

április 12. vasárnap 9:00-14:00

április 26. vasárnap 9:00-14:00

május 10. vasárnap 9:00-14:00

május 24. vasárnap 9:00-14:00

A rendezvény helyszíne a Szeged Plaza, a Kossuth Lajos sugárút 119. szám alatt.

Májusban lesz a 25. Szegedi Hídivásár 2026-ban

Már az is tudható, hogy mikor lesz idén a szegedi hídi vásár, a Szeged Napja részeként. 2026-ban a megszokotthoz képest egy héttel később, május 21-én veszi kezdetét a Szegedi Borfesztivállal egybekötött Szeged Napja Ünnepségsorozat. A 30. Szegedi Borfesztivál másfél hétig tart 2026-ban: május 21. és 31. között. Más változás is van: a Dóm téri KAVALKÁD az első hétvégén kerül megrendezésre, míg a 25. Szegedi Hídi Vásár 2026-ban a második hétvégén, május 30-án és 31-én lesz.