2026. február 1. vasárnap Ignác
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Hungary - July 10, 2019: Souvenir shop with flowers and shopping woman near castle at Gellert Hill in Budapest
HelloVidék

Mikor és hol lesz a Mihály napi vásár Debrecen területén? Nem marad el a Mihály napi vásár 2026-ban sem - Itt van minden fontos tudnivaló, program egy helyen

Pénzcentrum
2026. február 1. 12:00

Joggal lehet büszke Debrecen Mihály-napi vásár hagyományaira: a szervezők szerint az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeznek vásározók és árusok minden évben. A helyiek és a régóta vásárba járók tudhatják, hogy korábban két nagyvásárt tartottak Debrecenben, viszont - ahogy 2020 óta minden évben - 2026-ban már csak egy ilyen nagy rendezvény lesz. Mutatjuk, mikor lesz az úgynevezett Mihály napi vásár 2026-ban, hol tartják és mit érdemes még tudni a rendezvényről.

Debrecen még 1361-ben kapott városi jogot Nagy Lajos királytól és sokáig fal nélküli mezővárosként működött. 1405-ben pedig Luxemburgi Zsigmond király vásártartási jogot adományozott Debrecennek. Ezt követően évszázadokon át országosan is jelentős vásárokat rendeztek a városban, ezek gazdasági és társadalmi szempontból is fontos szerepet töltöttek. Az 1700-as évek elején hat nagyvásárt tartottak évente, ezek akár 12-15 napig is tarthattak. Csak később 1747-ben korlátozták az éves nagyvásárok számát négyre. Később a nagyvásárok száma tovább csökkent, egy őszire és tavaszira korlátozódott: ezek közül az egyik volt a Mihály-napi vásár, a másik a Gergely-napi vásár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azonban az utóbbi években - részben a járvány, részben szervezési nehézségek miatt - már a Gergely-napi vásárt sem rendezte meg a város. 2020-tól 2022-ig a tavaszi vásárok maradtak el, utána pedig az ősziek. Eredetileg az őszi vásárokat nevezték Mihály-napi és a tavasziakat Gergely-napinak, azonban ma már akár tavasszal, akár ősszel rendezik, Mihály-napi vásár néven emlegetik a debreceni vásárt. Ez még mindig gyakran összezavarja azokat, akik korábban is jártak Szent Mihály- napi búcsú vagy őszi-tavaszi nagyvásárok idején Debrecenben. Azt is hiába nézzük, hogy Mihály-nap szeptemberben van, de a debreceni Mihály-napi vásár 2026-ban is májusban lesz.

Mikor lesz a Mihály-napi vásár 2026-ban?

A tavaszi Mihály-napi vásár 2026. május 9. és 10-én (szombaton és vasárnap) lesz megtartva - derítette ki a HAON. Ősszel pedig jelenlegi információink szerint idén sem lesz Mihály-napi vásár. Régen valóban az őszi vásárokat hívták Mihály-napinak, mivel Mihály névnap is ősszel van. (A tavszi voltak a Gergely-napi vásárok.)

Emiatt sokan még mindig arra számítanak, hogy ősszel lesz a Mihály-napi vásár Debrecenben, 2020 óta azonban évente csak egyszer tartanak nagyvásárt: 2022 óta tavaszi időszakban. Ehhez pedig a Mihály-napi vásár elnevezést tartották meg, ami a mai napig okoz félreértéseket. 

2026-ban már a IV. Debreceni Sokadalom várja a látogatókat

Ugyan nagyvásárból, mint a Mihály-napi csak évente egy van, több kisebb rendezvényt tartanak kirakodóvásárral egybekötva. Ilyen a Debreceni Sokadalom, 2026-ban először áprilisban rendezik meg, de várhatóan a nyári-őszi időszakban is lesznek ilyen rendezvények. A szervezők a rendezvényről azt írták: "a nagy érdeklődésre való tekintettel megrendezésre kerül az 4. debreceni SOKADALOM! Ez az esemény az igazi tradicionális vásári hangulatot és napjaink igényeit, modernitását fúziónálja egyé. A hagyományőrzés jegyében olyan kincsekkel is lehet találkozni, amelyek a mai kor kivánalmainak is megfelenek és ahol kicsik és nagyok is megtalálják a szórakozásukat. A cél egy olyan vásár megszervezése, amely tiszteleg Debrecen város piactartási múltja előtt és bemutatja a város vásári kultúrájának színe-javát mégis a jövőbe mutató irányt képviselve megmutatja miként tud a múlt, jelen, jövő egy egységben megvalósulni."

A IV. SOKADALOM helyszíne a debreceni Nagyerdei Stadion Északi Rendezvénytér, a pontos cím: 4031 Debrecen, Nagyerdei park 12., az időpont pedig 2026. április 18-19-e. A további programokkal, részletekkel a szervezől később jelentkeznek.

Hol lesz a Mihály-napi vásár Debrecen területén belül?

Bár elterjedt a híresztelés, hogy 2026-ban a vásár helyszíne költözik, ezt már hivatalosan cáfolták. Lelesz György, a Debreceni Közterület Felügyelet hivatalvezetője a HAON-nak elmondta: a híresztelés nem igaz. "Ezt valaki kitalálta évekkel ezelőtt, és minden évben feljön témaként. Egyébként évekkel ezelőtt valóban készítettünk egy tanulmányt a fenntartókkal azzal kapcsolatban, hogy hol lehetne esetleg megrendezni a vásárt, de el is vetettük az ötletet. Nincs akkora területe a városnak (Debrecenen belül), ahol kényelmesen lebonyolíthatnánk a nagyvásárt. Debrecenen kívülre teljesen felesleges vinni, mert megközelíthetetlen, nem lenne annyi látogató, hogy megérné. Több száz millióba kerülne az infrastruktúra (áram, víz, szennyvíz stb.) kiépítése" – oszlatta el a kételyeket Lelesz György megerősítve, hogy idén májusban ugyanúgy a Böszörményi út telik meg árusokkal és látogatókkal, ahogyan azt már megszokhatták a vásározók.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

(Ugyan a Mihály-napi vásárok helyszíne kezdetben a Nagyerdei körúton volt, később a Csapó és Burgundia utcán, de 1996-ban a városvezetés a Böszörményi útra tette át a vásár helyszínét és azóta is ott tartják meg évről évre.) Egészen pontosan Böszörményi út mentén, a Füredi út és Doberdó utca közötti szakaszon keressük idén is az árusokat:

Lehetséges, hogy az előző évi vásárokhoz hasonlóan a 2026-os évi debreceni kirakodóvásárt is csökkentett területen rendezik, kisebb lesz a vásár szórakoztató része. Az utóbbi években kevesebb a mutatványos, vásári szórakoztató elem, hogy a környéken lakók nyugalma megmaradjon.

Sok árust és látogatót vonzhat a Mihály-napi vásár 2026-ban is

"Már tavaly rengeteg kereskedő jelezte, hogy az idei vásáron is szeretne részt venni. Minden vásárt úgy szervezünk, hogy a legutóbbi nagyvásár utolsó napján jelezzük a kereskedőknek, hogy le tudják adni a jelentkezésüket a soron következőre. A visszajáró értékesítők közül már mintegy 300-an jelezték, a 2026-os tavaszi Mihály-napi vásáron is ott kíván lenni" – mondta Lelesz György a helyi lapnak, aki bízik abban, hogy a 2026-os tavaszi nagyvásár is ugyanazt a színvonalat hozza majd, mint a 2025-ös.

A lap szerint ahogy minden évben, 2026-ban is biztosan lesz valamilyen újítás, de a jól megszokott, bevált kínálat feltehetően nem fog változni. Így a látogatók idén is felfedezhetik a kézművesek utcáját, amelyet a Bolyai utca bal oldalán alakítanak ki. A túloldalon pedig az ételudvar kínálja majd a vásárok klasszikus ízeit. A múlt hangulatát idéző „régi idők vásárát” az Akadémia utcában találják meg az érdeklődők - írták.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #közlekedés #parkolás #belföld #debrecen #programok #forgalom #belföldi turizmus #utak #hellovidék #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:00
11:35
11:07
10:34
10:06
Pénzcentrum
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 1. vasárnap
Ignác
5. hét
Február 1.
A Magyar Köztársaság napja
Február 1.
A civilek napja
Február 1.
A Tisza élővilágának napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
2
1 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
3
3 napja
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
4
1 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
5
2 hete
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 06:01
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 19:16
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 1. 11:32
Itt a friss rangsor: a világ száz legjobb agráregyeteme közé került a MATE