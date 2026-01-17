Itt vannak a nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai: nyilvános a vásárnaptár, mikor lesz vásár Nagykőrös mellett

A nagykőrösi vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat, nézelődőket februártól a hónap minden utolsó vasárnapján. Ahogy azt a rutinos vásárba járók megszokhatták: november végén már nem tartanak országos állat- és kirakodóvásárt, helyette idén is december első vasárnapján lesz az utolsó vásár Nagykőrös területén. Mutatjuk a pontos dátumokat és egyéb fontos tudnivalókat.

Ahogy a korábbi években, 2026-ban is 10 alkalommal lesz vásár Nagykőrös területén. Februártól októberig minden hónap utolsó vasárnapján, míg az év utolsó vására december 6-án lesz. Cikkünkben az országos állat- és kirakodóvásárok pontos dátumán túl minden fontos tudnivaló megtalálható a helyszínről, nyitvatartási időről, a vásár házirendjéről.

A vásár Nagykőrös büszkesége

A havonta megrendezett országos állat- és kirakodóvásár nagy esemény a város számára, mely büszke történelmi vásártartási hagyományaira: minden évben régies nyelvezettel megfogalmazott felhívást adnak ki a vásárok időpontjai kapcsán. A felhívás úgy keződik: "Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik! Királyi kiváltságlevéllel és majdan Mária Terézia apostoli királyi felség kegyességéből 1759. karácsony havában a hűséges Nagykőrös tanácsának és bírájának adományozott vásári privilégiumot."

A felhívás azt is írja, hogy a "sokadalomba csikósok, gulyások, kondások, juhászok örökösei ősi hagyományainknak mögfölelően, mindön lábas jószágot, az minémű göbölt és másféle marhákat fölhajthatnak. Elváratnak; régi céhös mestörségök mai mívelői, kalmárok, lacikonyhások. Regősök, lantosok, komédiások, tűznyelők, csepűrágók és kikiáltók. Mindazok, akik mestörségüket hitös pöcséttel bizonyítják és a sokadalmi vámot tisztösségben mögfizetik."

A nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai

Az idézett felhívás közzéteszi a vásárok dátumait is, azt írja "Nagykőrös város röndözött tanácsa anno 2026 évében a következő vásárnapokat tartja:"

Frigyes-napi: Február 22.

Irén-napi: Március 29.

György-napi: Április 26.

Orbán-napi: Május 31.

László-napi: Június 28.

Magdolna-napi: Július 26.

Nyárbúcsúztató: Augusztus 30.

Szent Mihály-napi: Szeptember 27.

Dömötör-napi: Október 25.

András-napi: December 06.

Fontos, hogy az egyes vásárok megnevezésétől eltérően nem naptárban az adott névnaphoz köthető napon, hanem csak annak a napnak a tájékán tartják a vásárokat, mindig vasárnap! Ahogy korábban is írtuk, jellemző a hónapok utolsó vasárnapján, novemberben viszont nincs vásár. Helyette december első vasárnapján tartják az év utolsó vásárát.

A vásárok nyitvatartása a vásár házirendje szerint a meghirdetett vásári napokon reggel 5 órától 16 óráig tart, valójában jó idő esetén is a vásár rendszerint 13-14 óráig tart. Vásártéri kapuk nyitása a következők szerint történik:

Kirakodó vásár: reggel fél 5

Sertéskapu: reggel 5 óra

Szarvasmarha kapu: reggel 5 óra 30 perc

Lóvásártéri kapu: reggel 6 óra

A vásárok látogatószáma általában 8-10 ezer fő, de a Szent György, valamint Szent Mihály napi sokadalmakon akár a 20 ezer főt is elérheti a látogatók száma, ezeken a napokon hagyományőrző programokat is tartanak.

A nagykőrösi vásár helyszíne

A vásár Nagykőrös mellett, a Vásártérnek nevezett részen kap helyet évente 10 alkalommal. A helyszín a Szolnoki út elágazása után, az úgynevezett Alsójárás dűlőnél található, a Törtel felé és a Kocsér felé vezető út által közrefogott területen.

Az üzemeltető, a KÖVE-KOM Nonprofit Zrt. által kiadott szabályzat a vásár és piac működési rendjéről tartalmaz egy térképet is a nagykőrösi vásárról. Bár nem a legjobb a felbontása, látható rajta, hogy hol találhatók a parkolók, ivóvíz a vásár területén belül, WC, rendőrségi és mentő állomás. Még a vásártér beosztása is kivehető a térképen:

Mit árulnak a nagykőrösi vásárban?

A korábban közölt információk alapján Nagykőrös kirakodóvásárán közel 400 árus bérletez és az árufelhozatal rendkívül vegyes. Ebben a vásárban is vannak használt cikk árusok, és a népművészeti termékeken, kirakodó vásártéri árukon kívül állatvásározókat is találni: ló, szarvasmarha, sertés (kecske, juh), baromfi és kisállat árusítók is megjelennek. Vannak továbbá különféle étel- és italárusítók is.

A nagykőrösi vásárok házirendje

A látogató a vásár területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a vásár területéről kikísérni. A látogató a vásáron történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a vásár közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, vészhelyzet esetén utasításaikat követi. A vásár nyitvatartási ideje az előre vásárnapban meghirdetett vásári napokon reggel 5 órától 16 óráig terjed. A vásártéren 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak. A kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a vásár területén is tilos! Személyes értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért felelősséget nem vállalnak. A vásár során arról hang és képfelvétel készülhet. A résztvevő a vásártéren való részvételével - minden további megkérdezése nélkül - előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a szervező vagy a megbízott szakember hang és/vagy fényképfelvétel készítése által. A résztvevő kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. A felvételeket a szervező felhasználhatja marketing tevékenysége során. A látogató jogosult a vásártéren hang és képfelvétel készítésére azzal, hogy az kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Vásártérre kitelepülő bármely csapat vagy árus vagy kereskedő vagy kézműves, vagyis minden olyan magánszemély, természetes személy, jogi személy, aki/amely közterületet foglal el, beleértve a közterület bérlését és a vásár területén semmilyen politikai, illetve közélettel kapcsolatos kampánycselekedetet, hirdetményt nem végezhet. Ellenkező esetben a vásár szervezője fenntartja a jogot arra, hogy az adott kitelepülőt felszólítsa a cselekedet megszüntetésére, illetve a terület azonnali elhagyására. A vásár területén folytatható tevékenységek részletes felsorolását a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) kormányrendelet szabályozza. A vásár területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni. A vásár területén egészségügyi szolgálat működik, amely a Kocséri út melletti parkolóban található.

A vásár utoljára 2023-ban frissített szabályzata részletesen tartalmazza a vásárok és piacok általános rendjét, az árusítás feltételeit ls a helyhasználat szabályait. Cikkünk megjelenésekor ezek a hatályos szabályok, mivel azonban ez a szabályzat idővel változhat, az aktuális rendelkezésekről mindig a szervező által utoljára közölt információk az irányadók.