Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.
Itt vannak a nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai: nyilvános a vásárnaptár, mikor lesz vásár Nagykőrös mellett
A nagykőrösi vásár 2026-ban is várja az árusokat és vásárlókat, nézelődőket februártól a hónap minden utolsó vasárnapján. Ahogy azt a rutinos vásárba járók megszokhatták: november végén már nem tartanak országos állat- és kirakodóvásárt, helyette idén is december első vasárnapján lesz az utolsó vásár Nagykőrös területén. Mutatjuk a pontos dátumokat és egyéb fontos tudnivalókat.
Ahogy a korábbi években, 2026-ban is 10 alkalommal lesz vásár Nagykőrös területén. Februártól októberig minden hónap utolsó vasárnapján, míg az év utolsó vására december 6-án lesz. Cikkünkben az országos állat- és kirakodóvásárok pontos dátumán túl minden fontos tudnivaló megtalálható a helyszínről, nyitvatartási időről, a vásár házirendjéről.
A vásár Nagykőrös büszkesége
A havonta megrendezett országos állat- és kirakodóvásár nagy esemény a város számára, mely büszke történelmi vásártartási hagyományaira: minden évben régies nyelvezettel megfogalmazott felhívást adnak ki a vásárok időpontjai kapcsán. A felhívás úgy keződik: "Adatik tudtára mindönöknek kiknek illik! Királyi kiváltságlevéllel és majdan Mária Terézia apostoli királyi felség kegyességéből 1759. karácsony havában a hűséges Nagykőrös tanácsának és bírájának adományozott vásári privilégiumot."
A felhívás azt is írja, hogy a "sokadalomba csikósok, gulyások, kondások, juhászok örökösei ősi hagyományainknak mögfölelően, mindön lábas jószágot, az minémű göbölt és másféle marhákat fölhajthatnak. Elváratnak; régi céhös mestörségök mai mívelői, kalmárok, lacikonyhások. Regősök, lantosok, komédiások, tűznyelők, csepűrágók és kikiáltók. Mindazok, akik mestörségüket hitös pöcséttel bizonyítják és a sokadalmi vámot tisztösségben mögfizetik."
A nagykőrösi vásár 2026-os időpontjai
Az idézett felhívás közzéteszi a vásárok dátumait is, azt írja "Nagykőrös város röndözött tanácsa anno 2026 évében a következő vásárnapokat tartja:"
- Frigyes-napi: Február 22.
- Irén-napi: Március 29.
- György-napi: Április 26.
- Orbán-napi: Május 31.
- László-napi: Június 28.
- Magdolna-napi: Július 26.
- Nyárbúcsúztató: Augusztus 30.
- Szent Mihály-napi: Szeptember 27.
- Dömötör-napi: Október 25.
- András-napi: December 06.
Fontos, hogy az egyes vásárok megnevezésétől eltérően nem naptárban az adott névnaphoz köthető napon, hanem csak annak a napnak a tájékán tartják a vásárokat, mindig vasárnap! Ahogy korábban is írtuk, jellemző a hónapok utolsó vasárnapján, novemberben viszont nincs vásár. Helyette december első vasárnapján tartják az év utolsó vásárát.
A vásárok nyitvatartása a vásár házirendje szerint a meghirdetett vásári napokon reggel 5 órától 16 óráig tart, valójában jó idő esetén is a vásár rendszerint 13-14 óráig tart. Vásártéri kapuk nyitása a következők szerint történik:
- Kirakodó vásár: reggel fél 5
- Sertéskapu: reggel 5 óra
- Szarvasmarha kapu: reggel 5 óra 30 perc
- Lóvásártéri kapu: reggel 6 óra
A vásárok látogatószáma általában 8-10 ezer fő, de a Szent György, valamint Szent Mihály napi sokadalmakon akár a 20 ezer főt is elérheti a látogatók száma, ezeken a napokon hagyományőrző programokat is tartanak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A nagykőrösi vásár helyszíne
A vásár Nagykőrös mellett, a Vásártérnek nevezett részen kap helyet évente 10 alkalommal. A helyszín a Szolnoki út elágazása után, az úgynevezett Alsójárás dűlőnél található, a Törtel felé és a Kocsér felé vezető út által közrefogott területen.
Az üzemeltető, a KÖVE-KOM Nonprofit Zrt. által kiadott szabályzat a vásár és piac működési rendjéről tartalmaz egy térképet is a nagykőrösi vásárról. Bár nem a legjobb a felbontása, látható rajta, hogy hol találhatók a parkolók, ivóvíz a vásár területén belül, WC, rendőrségi és mentő állomás. Még a vásártér beosztása is kivehető a térképen:
Mit árulnak a nagykőrösi vásárban?
A korábban közölt információk alapján Nagykőrös kirakodóvásárán közel 400 árus bérletez és az árufelhozatal rendkívül vegyes. Ebben a vásárban is vannak használt cikk árusok, és a népművészeti termékeken, kirakodó vásártéri árukon kívül állatvásározókat is találni: ló, szarvasmarha, sertés (kecske, juh), baromfi és kisállat árusítók is megjelennek. Vannak továbbá különféle étel- és italárusítók is.
A nagykőrösi vásárok házirendje
- A látogató a vásár területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a vásár területéről kikísérni.
- A látogató a vásáron történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a vásár közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, vészhelyzet esetén utasításaikat követi.
- A vásár nyitvatartási ideje az előre vásárnapban meghirdetett vásári napokon reggel 5 órától 16 óráig terjed.
- A vásártéren 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak.
- A kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a vásár területén is tilos!
- Személyes értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért felelősséget nem vállalnak.
- A vásár során arról hang és képfelvétel készülhet. A résztvevő a vásártéren való részvételével - minden további megkérdezése nélkül - előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a szervező vagy a megbízott szakember hang és/vagy fényképfelvétel készítése által. A résztvevő kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. A felvételeket a szervező felhasználhatja marketing tevékenysége során.
- A látogató jogosult a vásártéren hang és képfelvétel készítésére azzal, hogy az kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.
- Vásártérre kitelepülő bármely csapat vagy árus vagy kereskedő vagy kézműves, vagyis minden olyan magánszemély, természetes személy, jogi személy, aki/amely közterületet foglal el, beleértve a közterület bérlését és a vásár területén semmilyen politikai, illetve közélettel kapcsolatos kampánycselekedetet, hirdetményt nem végezhet. Ellenkező esetben a vásár szervezője fenntartja a jogot arra, hogy az adott kitelepülőt felszólítsa a cselekedet megszüntetésére, illetve a terület azonnali elhagyására.
- A vásár területén folytatható tevékenységek részletes felsorolását a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) kormányrendelet szabályozza.
- A vásár területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.
- A vásár területén egészségügyi szolgálat működik, amely a Kocséri út melletti parkolóban található.
A vásár utoljára 2023-ban frissített szabályzata részletesen tartalmazza a vásárok és piacok általános rendjét, az árusítás feltételeit ls a helyhasználat szabályait. Cikkünk megjelenésekor ezek a hatályos szabályok, mivel azonban ez a szabályzat idővel változhat, az aktuális rendelkezésekről mindig a szervező által utoljára közölt információk az irányadók.
Ezek a legerősebb kénes gyógyvizek Magyarországon: csodás hatásuk miatt 2026-ban mindenki ide vágyik
Tudtad? Magyarországon olyan kénes gyógyvízű fürdőhelyek találhatók, amelyek Európa-szerte is ritkaságnak számítanak? Összegyűjtöttük hát a legjelentősebb kénes gyógyvizű helyeket!
Figyelem! A rendkívüli időjárás miatt bezárt az Aggteleki Nemzeti Park - a barlangok sem látogathatóak
Az ónos eső és a hideg időjárás miatt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága ideiglenesen zárva tartja a barlangokat, bemutatóhelyeket és az információs irodát.
Íme 2026 év vadvirága és hüllője: az Alföld titkos csodája és a klímaváltozás vesztese is főszerepet kapott
Két, a magyar tájhoz szorosan kötődő, mégis egyre sérülékeny élőlény került a figyelem középpontjába 2026-ban: íme, bemutatjuk az év vadvirágát és az az év hüllőjét!
A rendkívül erős jégzajlás miatt teljes hajózási zárlat lépett életbe a Tiszán, ahol több szakaszon már összefüggő jégtakaró és hatalmas jégtáblák torlódnak a víz felszínén.
Egy rendkívül megrázó, ugyanakkor szerencsés kimenetelű bűncselekmény történt nemrég Szombathelyen, amelyet a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is megosztott hivatalos Facebook-oldalán.
Pápa belvárosának kedvelt étterme új gazdát keres: több mint három évtized után most te is a tulajdonosa lehetsz a kulthelynek.
Országszerte jégpályák sora várja a korcsolyázókat meghosszabbított nyitva tartással, éjszakai programokkal és egyedi aktivitásokkal szombaton. Hozzuk is a vidéki lehetőségeket!
A látvány egyszerre törékeny és lenyűgöző: ezek az alkotások csak addig léteznek, amíg a fagy engedi.
A fejlesztés ugyan csúszik, és a tervekhez képest szűkebb tartalommal valósul meg, de a városvezetés szerint így is látványos átalakulás várható
Egy újabb természetes partszakasz tűnhet el csupán egy beruházó anyagi érdekei miatt Szigliget és az egész Balaton kárára.
Európai szinten is pótolhatatlan élőhelyek tűnhetnek el Magyarországon. A szikes tavak – amelyek szinte teljes európai állománya hazánkban található – lassan teljesen kiszáradnak.
Egyre többször érkeznek riasztások a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához a fűtési szezonban előforduló cserépkályha-robbanások miatt.
Nem mindennapi jelenetet rögzítettek a biztonsági kamerák a Balaton közelében. Egy népes vaddisznócsalád vonul végig épp a park területén...
Sorra bírságolják a tilosban korcsolyázókat a magyar rendőrök: durva, mennyibe kerül egy rossz lépés
Hiába a fagy és a csábító jégfelület, a hatóságok szerint életveszélyes lehet a korcsolyázás. A tatai Öreg-tónál már bírságokat is kiszabtak.
Az északi parton több helyen kedvezőbb állapotú a jég, de ezek a felületek sem érték még el a biztonságos téli sportoláshoz szükséges vastagságot.
A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és az erőteljes lehűlés tündérmesébe illő tájjá alakította át a Hortobányi Nemzeti Park különleges gyöngyszemét.
Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
130 év után fedezték fel a Bécsi Tudományegyetem gyűjteményében Leopold Tausch 1886-ban leírt késő kréta korú csigáit. A magyar kutatói részvétellel feldolgozott anyag két új...