Eldőlt: lebontják a hévízi tófürdő ikonikus központi fürdőházát, az is kiderült, mikor állnak neki

Hévízen múlt héten tartottak közmeghallgatást, ahol újabb részletek derültek ki a jelenleg részlegesen üzemelő Hévízi Tófürdő jövőjéről és a tervezett fejlesztésekről. A termalonline.hu beszámolója szerint Naszádos Péter polgármester átfogó ütemtervet vázolt fel, amely több évre meghatározza a fürdő és a hozzá kapcsolódó gyógyászati létesítmények megújulásának menetét.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, a Hévizi Tófürdő ikonikus központi épülete hosszú ideje statikai problémákkal küzdött — szakemberek már évekkel korábban felhívták a figyelmet arra, hogy teljes körű felújításra lenne szükség. Az állapot a 2024 őszén végzett geodéziai és szerkezeti vizsgálatok szerint tovább romlott, részben a tó vize alulról támogató cölöpök korrodálódása miatt. A fedett fürdőépület lezárására a vendégek biztonsága érdekében volt szükség — a további használat veszélyes lett volna.

Azóta visszaesett a forgalom Hévízen

Ahogy kiderült, 2026 márciusában írják ki azt a nemzetközi tervpályázatot, amely a Tófürdő és a kapcsolódó kórház fejlesztési koncepcióját hivatott meghatározni. Ennek keretében hazai és külföldi tervezők is lehetőséget kapnak arra, hogy innovatív megoldásokat javasoljanak a világ egyik legkülönlegesebb gyógytavának megújítására.

2027-ben indulhat a központi fürdőépület bontása

A tervezésre várhatóan a teljes 2027-es év jut majd, azonban a településvezető célja, hogy a központi fürdőház bontása már ekkor megtörténjen. A létesítmény állapota miatt a szakértők korábban kimondták, hogy az épület már nem tartható meg, ezért elkerülhetetlen a teljes bontás és egy új, korszerű fürdőház megépítése.

A fejlesztések ütemezése blokkokban történik, és Naszádos Péter szeretné elérni, hogy ezek közül a központi fürdőépület kerülhessen első helyre, megelőzve más tervezett beruházási elemeket.

A beruházás több „blokkban” történik: gazdasági épületek, kórház, fürdőház — ezek külön szakaszokban valósulnak meg. A városvezetés azt szeretné, ha a központi fürdőház bontása és újjáépítése lenne az első ütem

Csak szabadtéri fürdőzés lehetséges a tónál

A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. A létesítmény minden nap 8:30-kor nyit és 16 órakor zár, a napijegyek helyett pedig időkorlátos belépőket kínálnak, amelyek a wellness- és szaunarészlegek használatát is magukban foglalják.

A terápiás és wellness-részleg, a Kinesio-lab, a Vitál Bár és a Medio Büfé továbbra is elérhetők maradnak, akárcsak a Festetics Fürdőház és a Vitál Bár közötti fedett pihenőterek. Időszakosan megnyitják majd a főbejárat és a Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakaszt is, ám több terület – köztük a Dr. Schulhof Vilmos sétány és a Deák tér felőli bejárat – zárva marad.

Napijegyek helyett 2 órás belépők jönnek

A legnagyobb változást a jegyrendszer teljes megújítása jelenti. November 3-tól megszűnnek a napijegyek, helyettük 2 órás belépőket vezetnek be, amelyek plusz egy órával meghosszabbíthatók.

Új jegyárak:

Felnőtt: 3000 Ft

Diák és nyugdíjas: 2500 Ft

Gyermek: 1500 Ft

Extra 1 óra hosszabbítás: 1500 Ft

A jegyek tartalmazzák a wellness-részleg használatát is, és az új árak 2026. március 31-ig maradnak érvényben.

Ideiglenes fürdőház is készülhet

A korábbi hírek szerint a tervek között szerepel egy ideiglenes fürdőház kialakítása is, amely a bontás és az újjáépítés idején segítheti a fürdő működésének fenntartását. A városvezetés célja, hogy a fejlesztési időszak alatt se kerüljön veszélybe Hévíz gyógyturisztikai vonzereje, amely évtizedek óta a térség egyik legfontosabb gazdasági pillére.