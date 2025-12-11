Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Vége van, kicsik: ledózerolják Pécs ikonikus, életveszélyessé vált egykori úttörőházát
Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye tűnhet el a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.
A pécsi önkormányzat még a héten dönthet arról, hogy aláírja azt az 1,3 milliárd forint összegű TOP Plusz támogatási szerződést, amelynek keretében elbontják a használaton kívüli, életveszélyes állapotba került Veress Endre utcai egykori úttörőházat, mert a szakmai álláspont szerint a felújítása nem gazdaságos, így a teljes bontás vált szükségessé.
A több generáció gyerekkorát meghatározó Szivárvány Gyermekház 1985-ben készült el, közel 60 millió forintos beruházásból – mai értéken ez nagyjából hatmilliárdos építkezésnek felelne meg. Az akkor korszerűnek számító, de mára komoly hírhedtséget szerzett IMS-technológia azonban az évtizedek során súlyos műszaki problémákat okozott - írta a Bama.hu.
A Gyermekház régóta csak folyamatos műszaki felügyelet mellett működhetett. A tartószerkezet acél rácsos tartóinak csomópontjai a több évtizedes beázások miatt elkezdtek korrodálni, ami már a statikai biztonságot veszélyeztette. 2023 végén ezért a város bezáratta az intézményt: ekkor vált egyértelművé, hogy az épület életveszélyes, és a minimumszintű állagmegóvási munkák elvégzésére sincs forrás, hiszen ezek közel félmilliárd forintba kerültek volna.
Először bezárták, most elbontják
Az elkészült szakértői jelentés szerint a felújítás nem lenne gazdaságos, ezért a teljes bontás vált a szakmai álláspont szerint indokolttá. Ha megérkezik a támogatás, az épület helyén egy kisebb alapterületű, de korszerű, biztonságos és energiahatékony új létesítmény épülhet. A végleges műszaki tartalom még kidolgozás alatt áll, a tervezőt később közbeszerzéssel választják ki.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A bezárás előtt a Gyermekház 19 állandó klubnak és szakkörnek adott otthont, 6–50 fős csoportokkal, könyvtárral és NépmesePonttal. Néhány foglalkozás átmenekült egy kisebb épületbe, ám a legendás, 1955-ben alapított Mecsek Táncegyüttes már nem tudott méltó próbatermet találni. Utolsó éveikben vödrök között, a plafonból beszivárgó esővizet összegyűjtve dolgoztak – ez is jelképe volt az épület menthetetlen állapotának.
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
Ha azt hitted, már mindent láttál 2025-ben, ezt a videót egyszerűen nem hagyhatod ki!
Újra itt az „Év hala” szavazás, ahol három őshonos faj küzd a 2026-os címért. A voksokat december 31-éig – és most tényleg minden kattintás számít....
Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.
TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből
A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is...
A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. Most kiderült, mi lesz a folytatásban.
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta karanténban van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd...
Lenyűgöző rejtély a börzsönyi labirintus: akár itt is forgathatták volna a Stranger Things barlang-jeleneteit + Fotók
Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
Embereket csipkedő halak jelentek meg a Balatonnál: agresszívabb fajokat is azonosítottak, ezzel kezdeni kell valamit
A Hévízi-csatornában egyre több trópusi halfaj jelenik meg, amelyek közül néhány már alkalmazkodott a hűvösebb körülményekhez és a Kis-Balatonba is eljutott.
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál.
Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban
Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.