Kotrógép gödröt ás az épület alapjához, építkezésen
HelloVidék

Vége van, kicsik: ledózerolják Pécs ikonikus, életveszélyessé vált egykori úttörőházát

HelloVidék
2025. december 11. 10:45

Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye tűnhet el a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.

A pécsi önkormányzat még a héten dönthet arról, hogy aláírja azt az 1,3 milliárd forint összegű TOP Plusz támogatási szerződést, amelynek keretében elbontják a használaton kívüli, életveszélyes állapotba került Veress Endre utcai egykori úttörőházat, mert a szakmai álláspont szerint a felújítása nem gazdaságos, így a teljes bontás vált szükségessé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A több generáció gyerekkorát meghatározó Szivárvány Gyermekház 1985-ben készült el, közel 60 millió forintos beruházásból – mai értéken ez nagyjából hatmilliárdos építkezésnek felelne meg. Az akkor korszerűnek számító, de mára komoly hírhedtséget szerzett IMS-technológia azonban az évtizedek során súlyos műszaki problémákat okozott - írta a Bama.hu.

A Gyermekház régóta csak folyamatos műszaki felügyelet mellett működhetett. A tartószerkezet acél rácsos tartóinak csomópontjai a több évtizedes beázások miatt elkezdtek korrodálni, ami már a statikai biztonságot veszélyeztette. 2023 végén ezért a város bezáratta az intézményt: ekkor vált egyértelművé, hogy az épület életveszélyes, és a minimumszintű állagmegóvási munkák elvégzésére sincs forrás, hiszen ezek közel félmilliárd forintba kerültek volna.

Először bezárták, most elbontják

Az elkészült szakértői jelentés szerint a felújítás nem lenne gazdaságos, ezért a teljes bontás vált a szakmai álláspont szerint indokolttá. Ha megérkezik a támogatás, az épület helyén egy kisebb alapterületű, de korszerű, biztonságos és energiahatékony új létesítmény épülhet. A végleges műszaki tartalom még kidolgozás alatt áll, a tervezőt később közbeszerzéssel választják ki.

A bezárás előtt a Gyermekház 19 állandó klubnak és szakkörnek adott otthont, 6–50 fős csoportokkal, könyvtárral és NépmesePonttal. Néhány foglalkozás átmenekült egy kisebb épületbe, ám a legendás, 1955-ben alapított Mecsek Táncegyüttes már nem tudott méltó próbatermet találni. Utolsó éveikben vödrök között, a plafonból beszivárgó esővizet összegyűjtve dolgoztak – ez is jelképe volt az épület menthetetlen állapotának.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #felújítás #támogatás #bontás #beruházás #építkezés #pécs #bezárás #közösség #hellovidék

