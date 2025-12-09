Íme, 2025 legcukibb hazai videója, ami rekordlájkokat kapott: ezért imádja mindenki Pollyt és Tobyt

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Ha azt hitted, már mindent láttál 2025-ben, ezt a videót egyszerűen nem hagyhatod ki! A veszprémi állatkert ma osztotta meg Facebook-oldalán Polly és Toby, a szerelmes fókapár megható pillanatait – és el kell ismerni, ennél cukibb jelenet kevés van.

A Veszprémi Állatkert advent kilencedik napján posztolta az év legtöbbet lájkolt videóját – Polly és Toby ölelkezős pillanata egyszerűen mindenkit elvarázsolt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Love is love – a két cuki fóka bizonyítja, hogy a szerelem nem ismer határokat. Ha még nem láttad, érdemes most megnézni: ez a videó tényleg feldobja a napodat!

Címlapkép: Getty Images

