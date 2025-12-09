2025. december 9. kedd Natália
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fókák
HelloVidék

Íme, 2025 legcukibb hazai videója, ami rekordlájkokat kapott: ezért imádja mindenki Pollyt és Tobyt

HelloVidék
2025. december 9. 18:45

Ha azt hitted, már mindent láttál 2025-ben, ezt a videót egyszerűen nem hagyhatod ki! A veszprémi állatkert ma osztotta meg Facebook-oldalán Polly és Toby, a szerelmes fókapár megható pillanatait – és el kell ismerni, ennél cukibb jelenet kevés van. 

A Veszprémi Állatkert advent kilencedik napján posztolta az év legtöbbet lájkolt videóját – Polly és Toby ölelkezős pillanata egyszerűen mindenkit elvarázsolt. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Love is love – a két cuki fóka bizonyítja, hogy a szerelem nem ismer határokat. Ha még nem láttad, érdemes most megnézni: ez a videó tényleg feldobja a napodat!
Címlapkép: Getty Images
#videó #facebook #állatkert #december #advent #szerelem #hellovidék #veszprém #2025 #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:45
18:28
18:24
18:17
Pénzcentrum
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
2
2 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
3
3 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
1 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
5
2 hete
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mágneskártya
az adatok mágnescsíkon tárolódnak, kevésbé biztonságos mint a chip kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 19:03
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 18:24
Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: nem tágít, választást akar Ukrajnában a háború alatt is
Agrárszektor  |  2025. december 9. 18:29
Káros lehet a karácsonyi kivilágítás? Jó ha tudsz róla, mit okozhat