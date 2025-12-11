Hamarosan feltárul a hazai Szent Grál misztikus titka: csak két napig látható a különös csoda!

Decemberben különleges fényjátékot csodálhatunk meg Pécsen: a Zsolnay Mauzóleum ablakán át beáramló napfény ezúttal nemcsak látványos, hanem szimbolikus élményt is ígér. A téli napforduló két napján az eozin máz különleges ragyogása egészen egyedülálló látványt teremt.

Pécs egyik legkülönlegesebb építészeti műemlékében, a Zsolnay Mauzóleumban ismét megcsodálhatjuk a téli napfordulóhoz kötődő fényjelenséget, amelyet sokan misztikus élményként emlegetnek. A neoromán mauzóleumot még Zsolnay Vilmos fia, Miklós építtette 1900‑ban, és különleges ablakainak tájolása a napforduló idején különös, a fényt szinte „varázslatosan” megtöbbszöröző hatást hoz létre – amit a helyiek között gyakran „eozin titkának” is neveznek.

Miért különleges ez a jelenség?

A Zsolnay Mauzóleum ablakai pontosan úgy lettek tájolva, hogy december 21‑e körül, a napforduló idején a beeső napfény a belső térbe szűrődjön, ahol az eozin‑díszítésű felületek különös ragyogással reagálnak a fényre. Ennek eredményeként a fény nemcsak színesen tölt el egy teret, hanem a sírkápolna oltárát és a környezetet is lenyűgöző módon megvilágítja – amit sok látogató személyes, „szinte spirituálisnak” érzett élményként ír le.

Amikor a fény táncol az eosinon Az eosin — a Zsolnay gyár egyik legelbűvölőbb találmánya — a 19. század végén született, egy titkos máztechnikával, amely a kerámiát színjátszó műalkotássá varázsolta. Smaragdzöld, rubinvörös, ibolya és arany – minden darab másként él. A napfényben az eosin életre kel — ragyog, változik, színekben suttog. Ez az irizáló fényjáték nem csupán díszítés — ez a fény és tűz alkímiája, magyar mesterek keze nyomán. "Egy Zsolnay eosin darabot látni a napfényben – olyan, mintha a fényt magát formába öntötték volna." - írják róla.

Bár a „Szent Grál titkai” kifejezés inkább legendákhoz kapcsolódik, a valóságban az építészeti precizitás és a napállás együttese hozza létre ezt a ritka fényhatást. A Zsolnay Mauzóleum története, díszítése és elhelyezése mind hozzájárul ahhoz, hogy a téli napforduló idején ennyire különleges vizuális élményben lehessen részük azoknak, akik ellátogatnak ide.

Mikor és hogyan látható ez a különleges fényjáték?

A Zsolnay Negyed idei programjai szerint december 20‑án és 21‑én szerveznek vezetett tárlatokat a Mauzóleumban, amelyek során a látogatók szakértő idegenvezető segítségével ismerhetik meg a jelenséget és a hely történetét. A séta során nemcsak a fényjelenség okozta hatást mutatják be, hanem az épület történetét, a Zsolnay‑család örökségét és a mausoleumot körülvevő pirogránit szobrászatot is.

A Mauzóleum nem minden nap tart nyitva, ezért érdemes előre tájékozódni a látogatási időkről és jegyekről a Zsolnay Negyed hivatalos oldalán. A belépőjegy 1400 forintért megvásárolható előre, online is, vagy személyesen a helyszínen.