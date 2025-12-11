A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség több ponton is módosította horgászrendjét. Mint kiderült, a változások célja a halfajok védelme és a strandolók biztonsága.
Hamarosan feltárul a hazai Szent Grál misztikus titka: csak két napig látható a különös csoda!
Decemberben különleges fényjátékot csodálhatunk meg Pécsen: a Zsolnay Mauzóleum ablakán át beáramló napfény ezúttal nemcsak látványos, hanem szimbolikus élményt is ígér. A téli napforduló két napján az eozin máz különleges ragyogása egészen egyedülálló látványt teremt.
Pécs egyik legkülönlegesebb építészeti műemlékében, a Zsolnay Mauzóleumban ismét megcsodálhatjuk a téli napfordulóhoz kötődő fényjelenséget, amelyet sokan misztikus élményként emlegetnek. A neoromán mauzóleumot még Zsolnay Vilmos fia, Miklós építtette 1900‑ban, és különleges ablakainak tájolása a napforduló idején különös, a fényt szinte „varázslatosan” megtöbbszöröző hatást hoz létre – amit a helyiek között gyakran „eozin titkának” is neveznek.
Miért különleges ez a jelenség?
A Zsolnay Mauzóleum ablakai pontosan úgy lettek tájolva, hogy december 21‑e körül, a napforduló idején a beeső napfény a belső térbe szűrődjön, ahol az eozin‑díszítésű felületek különös ragyogással reagálnak a fényre. Ennek eredményeként a fény nemcsak színesen tölt el egy teret, hanem a sírkápolna oltárát és a környezetet is lenyűgöző módon megvilágítja – amit sok látogató személyes, „szinte spirituálisnak” érzett élményként ír le.
Bár a „Szent Grál titkai” kifejezés inkább legendákhoz kapcsolódik, a valóságban az építészeti precizitás és a napállás együttese hozza létre ezt a ritka fényhatást. A Zsolnay Mauzóleum története, díszítése és elhelyezése mind hozzájárul ahhoz, hogy a téli napforduló idején ennyire különleges vizuális élményben lehessen részük azoknak, akik ellátogatnak ide.
Mikor és hogyan látható ez a különleges fényjáték?
A Zsolnay Negyed idei programjai szerint december 20‑án és 21‑én szerveznek vezetett tárlatokat a Mauzóleumban, amelyek során a látogatók szakértő idegenvezető segítségével ismerhetik meg a jelenséget és a hely történetét. A séta során nemcsak a fényjelenség okozta hatást mutatják be, hanem az épület történetét, a Zsolnay‑család örökségét és a mausoleumot körülvevő pirogránit szobrászatot is.
A Mauzóleum nem minden nap tart nyitva, ezért érdemes előre tájékozódni a látogatási időkről és jegyekről a Zsolnay Negyed hivatalos oldalán. A belépőjegy 1400 forintért megvásárolható előre, online is, vagy személyesen a helyszínen.
Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye eltűnik a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.
Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet
Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák.
Ki mondta, hogy a karácsonyi pontyvásárlás rémálom? Interaktív térkép segít, hol vegyél friss hazai halat
A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
Ha azt hitted, már mindent láttál 2025-ben, ezt a videót egyszerűen nem hagyhatod ki!
Újra itt az „Év hala” szavazás, ahol három őshonos faj küzd a 2026-os címért. A voksokat december 31-éig – és most tényleg minden kattintás számít....
Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.
TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből
A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is...
A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. Most kiderült, mi lesz a folytatásban.
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta karanténban van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd...
Lenyűgöző rejtély a börzsönyi labirintus: akár itt is forgathatták volna a Stranger Things barlang-jeleneteit + Fotók
Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
-
