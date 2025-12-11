Végre megtört a jég: megkezdődött a Miskolctapolca Barlangfürdő újjáépítése + Videó

Hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet, így elindulhat a folyamat, amely új életet hozhat Miskolctapolca ikonikus turisztikai központjába.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, a tavaly szeptemberi tűzeset óta zárva tart Miskolctapolca legismertebb attrakciója, a Barlangfürdő, amely régóta a város és a régió egyik legfontosabb idegenforgalmi pillére. Bár a nyári időszakban a kültéri medencék részlegesen működhettek, a páratlan szépségű barlangi termek azóta sem fogadtak vendégeket. A fürdő sorsa hónapok óta foglalkoztatja a helyieket és a turisztikai szakmát, és ahogy arról korábban mi is írtunk, a november 20-i közgyűlésen már körvonalazódtak a megújulás konkrét lépései.

A közbeszerzés mostanra lezárult, a szerződéseket aláírták, így december 10-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A folyamat hosszú előkészítési szakasz után lépett a megvalósítási fázisba: tűzvizsgálat, tervezés és jogi előkészítés előzte meg ezt a mérföldkövet - írta a Boon.hu.

Hivatalos: megkezdődött a felújítás

A hírről Tóth-Szántai József polgármester videóban számolt be. Mint mondta, mostantól felgyorsulhatnak a munkálatok, céljuk pedig az, hogy a fürdőt jövő nyárra már egy korábbinál is jobb állapotban adhassák vissza a látogatóknak.

A felújítás első üteme a tűzeset utáni helyreállításra fókuszál. A polgármester hangsúlyozta: világos az önkormányzat elvárása, miszerint a kivitelezőnek hosszú távra szóló, felelős műszaki megoldásokkal kell dolgoznia. A városvezetés minden szükséges támogatást megad a határidők tartásához.

A második ütem már előkészítés alatt

A novemberi közgyűlésen Tóth-Szántai arról is tájékoztatott, hogy szeptember végén benyújtották a fürdő továbbfejlesztésére vonatkozó részletes terveket. Ezek a jelenlegi infrastruktúrához új épületrészeket, szolgáltatásokat és medencéket kapcsolnának, jelentősen növelve a kapacitást és az élménykínálatot.

Ez a bővítés a fejlesztés második ütemét jelenti, amely hamarosan a kormány elé kerülhet jóváhagyásra. Ha támogatást kap, a Barlangfürdő nemcsak eredeti állapotában születhet újjá, hanem modernizált, kibővített formában fogadhatja a jövő látogatóit.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA