Ég a Miskolctapolcai Barlangfürdô gyógyászati központjának tetôszerkezete 2024. szeptember 6-án.
HelloVidék

Végre megtört a jég: megkezdődött a Miskolctapolca Barlangfürdő újjáépítése + Videó

HelloVidék
2025. december 11. 09:15

Hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet, így elindulhat a folyamat, amely új életet hozhat Miskolctapolca ikonikus turisztikai központjába.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, a tavaly szeptemberi tűzeset óta zárva tart Miskolctapolca legismertebb attrakciója, a Barlangfürdő, amely régóta a város és a régió egyik legfontosabb idegenforgalmi pillére. Bár a nyári időszakban a kültéri medencék részlegesen működhettek, a páratlan szépségű barlangi termek azóta sem fogadtak vendégeket. A fürdő sorsa hónapok óta foglalkoztatja a helyieket és a turisztikai szakmát, és ahogy arról korábban mi is írtunk, a november 20-i közgyűlésen már körvonalazódtak a megújulás konkrét lépései.

A közbeszerzés mostanra lezárult, a szerződéseket aláírták, így december 10-én hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A folyamat hosszú előkészítési szakasz után lépett a megvalósítási fázisba: tűzvizsgálat, tervezés és jogi előkészítés előzte meg ezt a mérföldkövet - írta a Boon.hu.

Hivatalos: megkezdődött a felújítás

A hírről Tóth-Szántai József polgármester videóban számolt be. Mint mondta, mostantól felgyorsulhatnak a munkálatok, céljuk pedig az, hogy a fürdőt jövő nyárra már egy korábbinál is jobb állapotban adhassák vissza a látogatóknak.

A felújítás első üteme a tűzeset utáni helyreállításra fókuszál. A polgármester hangsúlyozta: világos az önkormányzat elvárása, miszerint a kivitelezőnek hosszú távra szóló, felelős műszaki megoldásokkal kell dolgoznia. A városvezetés minden szükséges támogatást megad a határidők tartásához.

A második ütem már előkészítés alatt

A novemberi közgyűlésen Tóth-Szántai arról is tájékoztatott, hogy szeptember végén benyújtották a fürdő továbbfejlesztésére vonatkozó részletes terveket. Ezek a jelenlegi infrastruktúrához új épületrészeket, szolgáltatásokat és medencéket kapcsolnának, jelentősen növelve a kapacitást és az élménykínálatot.

Ez a bővítés a fejlesztés második ütemét jelenti, amely hamarosan a kormány elé kerülhet jóváhagyásra. Ha támogatást kap, a Barlangfürdő nemcsak eredeti állapotában születhet újjá, hanem modernizált, kibővített formában fogadhatja a jövő látogatóit.

Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
#önkormányzat #felújítás #turizmus #miskolc #fürdő #polgármester #bővítés #tűzeset #hellovidék

1
2 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
2
3 napja
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
3
2 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
4
1 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
5
3 hete
Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis
