Unod a Mikulásvirágot? Top 10 téli növény, amik beillatozzák a karácsonyt, és a konyhában is kincset érnek

A Nébih közölte, hogy nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának.
Az adventi időszak sokak számára egyet jelent a karácsonyi kaktusszal vagy a mikulásvirággal, a fenyőággal és a narancsba szúrt szegfűszeg illatával. Pedig a hideg hónapokban is rengeteg olyan aromás növény akad, amelyek nemcsak a lakást töltik meg finom, meleg illatokkal, de a konyhában is sokoldalúan használhatók. Íme 10 kedvenc téli aromanövényünk, amikkel ízesíthetjük az ünnepi ételeket, és közben meghittebbé tehetjük velük az ünnepi időszakot is.
A téli hónapokban sokan lemondanak a friss aroma- és fűszernövényekről, pedig erre semmi szükség! Léteznek ugyanis olyan strapabíró, dekoratív növények, amelyek nemcsak túlélik a hideg szezont, de kifejezetten jól érzik magukat lakásban – még akkor is, amikor a napfény már csak napi 4–5 órára korlátozódik. Ezek a növények nemcsak beillatozzák az otthont, hanem az ünnepi ételeket is sokkal ízletesebbé teszik.
Az aromanövények olyan növények, amelyek leveleikben, száraikban, virágaikban vagy magjaikban jellegzetes, erős illóolajokat és aromás vegyületeket tartalmaznak. Ezek adják egyedi illatukat és ízüket, ezért használjuk őket fűszerezésre, gyógyteák készítéséhez, illatosításra, kozmetikumokban és illóolajok formájában is. Sok aromanövény dekoratív megjelenésű, így dísznövényként is jól mutatnak.
Hogyan tartsunk fűszernövényeket télen a lakásban? – Íme 6 alapszabály
Ha szeretnénk, hogy a konyhánkban egész évben legyen saját mini fűszerkertünk, néhány alapvető szabályt érdemes azért betartani – és máris indulhat a téli aromaterápia - kicsit másként, mint ahogy megszoktuk…
- Biztosítsunk minél több természetes fényt – Délre vagy nyugatra néző ablak előny.
- Használjunk jó minőségű palántaföldet cserépben, konténerben vagy balkonládában.
- Legyen rendszeres öntözési rendünk, de kerüljük a túlöntözést.
- Tápoldatozzuk a növényeket – különösen a magvetés/átültetés utáni 10. naptól.
- Pótoljuk a vitaminokat és ásványi anyagokat, hogy erős, egészséges növények fejlődjenek.
- Élvezzük a frissen szüretelt aromákat, amelyek minden ételt feldobnak!
10 téli aromanövény, amelyekkel illatosabb lesz az advent – és finomabb az ünnepi menü
1. Rozmaring – a tél királynője
A balkonfűszerek koronázatlan császárnője a rozmaring. Napfényes, déli vagy nyugati ablakban még télen is szépen fejlődik. Finom, tűleveleire emlékeztető aromája az ünnepek illatát idézi.
A konyhában: kiváló fűszer zsírosabb húsokhoz, sültekhez, pizzához, mert emésztést segít, és ízletes aromát ad; emellett erős memóriajavító, koncentrációt serkentő, stresszoldó gyógynövény, amely antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatású is, segíthet az ízületi és emésztési panaszokon, sőt az agy egészségét is védi. Használják pácként, salátákhoz, süteményekhez, fürdővízbe és illóolajként is, és a hűség szimbólumaként is ismerik.
2. Kakukkfű – kicsi, de erős
Rendkívül hidegtűrő, kevés vízzel is beéri, és illata igazi vitaminbomba érzetét kelti. Balkonláda, cserép, magvetés – mindegy neki, minddel jól boldogul.
A konyhában: a kakukkfű kiváló fűszer húsokhoz (csirke, hal, vad), levesekhez, pörköltekhez, mártásokhoz, zöldségekhez (káposzta, bab, borsó), és a mediterrán konyha alapja; gyógyhatásai közül kiemelkedik köhögéscsillapító, görcsoldó, fertőtlenítő, emésztést serkentő és méregtelenítő hatása, segít a légúti panaszokon.
3. Metélőhagyma – frissesség egész télen
A balkon egyik leghálásabb növénye: még a fagyos éjszakákat is jól bírja. Lakásban pedig egész télen friss leveleket hoz.
A konyhában: remek saláták, szendvicsek, krémek, túrók, tojásételek (omlett), levesek és mártások ízesítésére, friss, enyhe hagymás ízt ad az ételeknek, de érdemes nyersen, tálalás előtt hozzáadni, hogy megőrizze aromáját, vitaminjait. A metélőhagyma jótékony hatásai közé tartozik az emésztés serkentése, immunerősítés, C-vitamin-tartalma és vértisztító hatása.
4. Petrezselyem – a klasszikus örökzöld
Bármilyen meglepő lehet, a petrezselyem levelei és gyökere is aromás vegyületeket tartalmaz, amelyek jellegzetes, friss illatot és ízt adnak neki. Ezek a vegyületek ugyan kevésbé intenzívek, mint például a kakukkfű vagy a rozmaring illóolajai, de attól még a petrezselyem aromás, illatos fűszernövény, tehát aromanövény kategóriába sorolható.Ha ősszel cserépbe ülteted, télen is vidáman zöldell. Könnyen regenerálódik, folyamatosan hozza friss leveleit.
A konyhában: egy igazi szuperélelmiszer, ami jó vízhajtóként (vese- és húgyúti tisztítás, méregtelenítés), immunerősítőként (C-vitamin, antioxidánsok), emésztésjavítóként (puffadás csökkentése), vérnyomásszabályozóként (káliumtartalom), és leheletfrissítőként is; ízesítésre kiváló levesekbe, főzelékekbe, húsételekhez, újburgonyához, akár nyersen is, de levele és gyökere is hasznos a konyhában és gyógyászatban egyaránt.
5. Bazsalikom – mediterrán melegség a tél közepén
A déli fekvésű ablakok kedvence. Illata nyárról mesél, de télen is nagyszerű társ. Fontos: szereti a meleget és a sok fényt.
A konyhában: a bazsalikom kiválóan használható paradicsomos ételek, tészták, pizzák, saláták, pesto, mártások, pácok fűszerezéséhez, valamint gyógynövényként is jótékony hatású: serkenti az étvágyat, javítja az emésztést, csillapítja a köhögést, nyugtat, és enyhíti a bőrgyulladásokat. Nagyon jól párosítható fokhagymával, babbal, gombával, és a mediterrán konyha elengedhetetlen fűszere.
6. Nemes babér – elegancia és illat egy cserépben
Országszerte sok helyen használják aromás leveleit. Szereti a teret és a jó levegőt, ezért ne zsúfoljuk más növények közé.
A konyhában: a nemes babér (Laurus nobilis) elsősorban konyhai fűszerként kiváló levesekhez, húsokhoz, szószokhoz, páclevekhez, valamint savanyúságokhoz, de emésztést segítő, étvágyjavító és vizelethajtó hatása miatt gyógynövényként is használatos, illóolaja pedig a kozmetikában és rovarriasztásra is alkalmas, de a túlzott használat kerülendő, mert keserűvé teheti az ételt.
7. Turbolya – az üde, zöld csoda
A hűvösebb időszakot kedveli, így ideális a téli neveléshez. Kellemes, ánizsos-uborkás aromája különleges ízt ad az ételeknek.
A konyhában: a zamatos turbolya egy finom, ánizsos ízű fűszernövény, ami használható levesek, saláták, mártások, hal- és szárnyasételek ízesítésére, különösen a francia konyhában, de gyógyhatásai (emésztés segítése, vizelethajtás) miatt a tavaszi méregtelenítő kúrákban is szerepet kap, és kozmetikai célokra is alkalmas (bőrtisztítás). Fontos, ha szabadban keressük, ne tévesszük össze a mérgező bürökkel, a turbolya jellegzetes, ánizsos illatú, míg a büröknek kellemetlen szaga van.
8. Oregánó – az olaszos konyha lelke
Az erős fényt kedveli, ezért ha tudjuk, tegyük déli ablakba. Hosszú életű, könnyen szaporítható.
A konyhában: illik mediterrán ételekhez (pizza, tészta, paradicsomos szószok, grillezett húsok, halak, sajtok, saláták), de emellett erős antibakteriális, antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású is, segít emésztési problémákon (puffadás, görcsök), és külsőleg is használható ízületi fájdalmakra vagy bőrproblémákra.
9. Zsálya – a tél füstös aromája
Szereti a napot, de szárazabb környezetben is jól boldogul. Levágott hajtásból könnyen gyökereztethető, így saját mini zsályabokrot nevelhetünk.
A konyhában: sokoldalú növény, fűszerként kiváló zsíros húsokhoz, paradicsomos ételekhez, sütőtökkrémleveshez, gyógynövényként pedig csökkenti az izzadást (főleg klimax idején), enyhíti a torokfájást, gyulladásokat, javítja az emésztést, segít fejfájás, stressz esetén, és a vércukorszintet is szabályozhatja. Aromaterápiában nyugtató, tisztító hatású.
10. Tárkony – a kitartó téli kedvenc
Erőteljes növekedésű, ha rendszeresen tápoldatozzuk. Dugványozni is könnyű, így könnyen és gyorsan szaporítható.
A konyhában: szuper fűszer levesekhez (ragulevesek, burgonyaleves), főzelékekhez (borsó, bab, burgonya), salátákhoz, ecetek ízesítéséhez, valamint szárnyas, vadhúsokhoz, halakhoz; gyógyhatásai közé tartozik az emésztésjavítás, étvágyfokozás, nyugtatás, vesetisztítás és fogfájás enyhítése.
Ideje belevágni hát: legyen saját fűszerkerted télen is!
A friss fűszernövényekről télen sem kell lemondanunk: megfelelő fény, minőségi talaj, gondos öntözés és némi tápoldat mellett egész télen gyönyörű, illatos kis fűszerkertünk lehet a konyhaablakban.
A rozmaringtól a tárkonyon át egészen a zsályáig bármelyik növény hozzáadhat egy csipetnyi meghittséget az adventhez – és egy nagy adag frissességet az ünnepi asztalhoz.
