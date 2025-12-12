Megmenekültek a benzinesek! Brüsszel hátraarcot csinált, az autógyárak ünnepelhetnek

Fordulat a brüsszeli szabályozásban: az EU engedélyezné, hogy 2035 után is forgalomba kerüljenek benzines és dízeles autók, igaz, szigorúbb kibocsátási előírásokkal. A döntést jövő héten véglegesítik, írja az Euronews.

Komoly politikai nyomásgyakorlás után Brüsszel lényegében levette a napirendről a belső égésű motorok teljes kivezetését. Hosszas tárgyalások, valamint német, olasz és lengyel fellépés eredményeként úgy döntöttek: 2035 után is forgalomba helyezhetők lesznek benzines és dízelautók. A konkrét szabályozási részleteket a jövő héten ismertetik.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője bejelentette, hogy az eredeti, 100 százalékos szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési cél helyett 90 százalékos korlátot vezetnének be 2035-től az új autók esetében. Mint mondta, ezzel megszűnne a belső égésű motorok “technológiai tilalma”, és a Németországban jelenleg gyártott motorok jövője is biztosítottnak tűnik. Az ARD információi szerint ugyanakkor a fennmaradó kibocsátást más területeken kell majd kompenzálni, például zöld acél alkalmazásával.

Ha a tagállamok és az Európai Parlament is támogatja a javaslatot, a korábbi teljes tiltás terve végleg elbukik. Eredetileg az EU azt írta volna elő, hogy 2035-től csak teljesen kibocsátásmentes új autók kerülhetnek piacra.

Friedrich Merz német kancellár levélben kérte az Európai Bizottságot a szabályozás módosítására, többek között azért, hogy továbbta is engedélyezzék a plug-in hibrideket. Berlin és Róma korábban közös memorandumban is sürgette az előírások felülvizsgálatát. A Bild szerint a döntéshez hozzájárult az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni és a lengyel kormányfő, Donald Tusk közös levele is, amely határozottan ellenezte a belső égésű motorok teljes kivezetését.

Az olasz kormány régóta bírálja az EU eredeti terveit, Matteo Salvini közlekedési miniszter például “öngyilkosságnak” nevezte az autóipar számára a gyors e-autó átállást, és “ajándéknak” a kínai gyártóknak.

Weber szerint az új kompromisszum egyszerre biztosít technológiai semlegességet, védi a munkahelyeket és továbbra is a klímasemlegesség irányába tereli az ágazatot. Szerinte az is cél, hogy a téma ne váljon az AfD és más szélsőjobboldali pártok kampányfegyverévé.

A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse a döntést “erős jelzésnek” nevezte, amely szerinte egy reálisabb, piaci realitásokhoz igazított CO₂-szabályozás felé tett első lépés.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szintén régóta bírálja a teljes tiltást, arra figyelmeztetve, hogy az drámaian gyengítené az európai autógyártók versenyképességét. A szervezet szerint a környezetvédelemben is piaci alapú megközelítésre lenne szükség.

A zöldpárti EP-frakció ezzel szemben veszélyesnek látja a célok lazítását. Terry Reintke szerint az enyhítés rontja Európa gazdasági helyzetét, bizonytalanságot teremt, és lelassítja az e-mobilitási átállást, amelynek éppen az élére kellene állnia az EU-nak.