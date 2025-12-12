2025. december 12. péntek Gabriella
3 °C Budapest
Car parked at parking lot of the airport for rental. Aerial view of car parking lot of the airport. Used luxury car for sale and rental service. Automobile parking space. Car dealership concept.
Autó

Megmenekültek a benzinesek! Brüsszel hátraarcot csinált, az autógyárak ünnepelhetnek

Pénzcentrum
2025. december 12. 21:04

Fordulat a brüsszeli szabályozásban: az EU engedélyezné, hogy 2035 után is forgalomba kerüljenek benzines és dízeles autók, igaz, szigorúbb kibocsátási előírásokkal. A döntést jövő héten véglegesítik, írja az Euronews.

Komoly politikai nyomásgyakorlás után Brüsszel lényegében levette a napirendről a belső égésű motorok teljes kivezetését. Hosszas tárgyalások, valamint német, olasz és lengyel fellépés eredményeként úgy döntöttek: 2035 után is forgalomba helyezhetők lesznek benzines és dízelautók. A konkrét szabályozási részleteket a jövő héten ismertetik.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője bejelentette, hogy az eredeti, 100 százalékos szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési cél helyett 90 százalékos korlátot vezetnének be 2035-től az új autók esetében. Mint mondta, ezzel megszűnne a belső égésű motorok “technológiai tilalma”, és a Németországban jelenleg gyártott motorok jövője is biztosítottnak tűnik. Az ARD információi szerint ugyanakkor a fennmaradó kibocsátást más területeken kell majd kompenzálni, például zöld acél alkalmazásával.

Ha a tagállamok és az Európai Parlament is támogatja a javaslatot, a korábbi teljes tiltás terve végleg elbukik. Eredetileg az EU azt írta volna elő, hogy 2035-től csak teljesen kibocsátásmentes új autók kerülhetnek piacra.

Kapcsolódó cikkeink:

Friedrich Merz német kancellár levélben kérte az Európai Bizottságot a szabályozás módosítására, többek között azért, hogy továbbta is engedélyezzék a plug-in hibrideket. Berlin és Róma korábban közös memorandumban is sürgette az előírások felülvizsgálatát. A Bild szerint a döntéshez hozzájárult az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni és a lengyel kormányfő, Donald Tusk közös levele is, amely határozottan ellenezte a belső égésű motorok teljes kivezetését.

Az olasz kormány régóta bírálja az EU eredeti terveit, Matteo Salvini közlekedési miniszter például “öngyilkosságnak” nevezte az autóipar számára a gyors e-autó átállást, és “ajándéknak” a kínai gyártóknak.

Weber szerint az új kompromisszum egyszerre biztosít technológiai semlegességet, védi a munkahelyeket és továbbra is a klímasemlegesség irányába tereli az ágazatot. Szerinte az is cél, hogy a téma ne váljon az AfD és más szélsőjobboldali pártok kampányfegyverévé.

A BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse a döntést “erős jelzésnek” nevezte, amely szerinte egy reálisabb, piaci realitásokhoz igazított CO₂-szabályozás felé tett első lépés.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szintén régóta bírálja a teljes tiltást, arra figyelmeztetve, hogy az drámaian gyengítené az európai autógyártók versenyképességét. A szervezet szerint a környezetvédelemben is piaci alapú megközelítésre lenne szükség.

A zöldpárti EP-frakció ezzel szemben veszélyesnek látja a célok lazítását. Terry Reintke szerint az enyhítés rontja Európa gazdasági helyzetét, bizonytalanságot teremt, és lelassítja az e-mobilitási átállást, amelynek éppen az élére kellene állnia az EU-nak.
Címlapkép: Getty Images
1
5 napja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2
2 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
3
1 hónapja
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
4
1 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
5
1 hónapja
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
