Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók

Bemutatták a szegedi rakpart átfogó rekonstrukciós terveit, amelyek uniós támogatással valósulnak meg a következő években. A beruházás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.

A szerdai szegedi közgyűlés zárt üléssel indult, majd a városháza házasságkötő termében folytatódott közmeghallgatással, amelynek központi témája a Huszár Mátyás rakpart 1,3 milliárd forintos, uniós támogatással megvalósuló rekonstrukciója volt. A terveket a Fontos Mérnök Stúdió Kft. vezetői, Fontos Rómeó ügyvezető és Vakula Réka tájépítész mutatták be a jelenlévőknek - írta a Délmagyar.

A tervezők célja, hogy a felújítás után a rakpart újra szerves része legyen a belvárosi életnek – úgy, hogy közben megfelel az árvízvédelmi követelményeknek is. A város aláírta a támogatói szerződést, és jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, mondta el Nagy Sándor alpolgármester.

Lépcsős teraszok, zöldített sétány, megújuló rondella

A rekonstrukciót öt szakaszra bontották, ezek közül jelenleg a B és C rész részletes tervezése a legelőrehaladottabb. A B szakaszon – a vár vonalában – lépcsős pihenőtereket, fásított, zöld sétányt és egy part menti vendéglátóhelyet alakítanak ki terasszal. A tervek szerint a rakparton megmarad a kétirányú közúti forgalom, átlagosan 5,5 méteres útszélességgel.

A C szakasz központi eleme a műemléki védelem alatt álló rondella, amely a fejlesztés után kiemelt kilátópontként és közösségi térként szolgál majd. A bemutatott látványterveken már látható volt, hogyan illeszkednek a növénykazetták, napvitorlák, sétáló- és pihenőhelyek a megújuló parti környezetbe. A koncepció központi eleme, hogy a város élhető módon visszakapcsolódjon a Tiszához.

Aszálytűrő növények, átgondolt zöldfelületek

Vakula Réka tájépítész kiemelte: a növényválasztásnál egyszerre kellett figyelembe venni a vízközelséget és a légköri szárazságot. A tervezők a hullámtéri erdők működését vették alapul, olyan fajokat választva, amelyek jól tűrik az időjárási szélsőségeket. A cél az, hogy a rakpart hosszú távon is fenntartható, árnyékos, élhető sétafelület legyen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakemberek szerint a felújított rakpart a város egyik legvonzóbb közösségi tere lehet, amely egyszerre szolgálja a sétálók, a kerékpárosok és a helyi vendéglátás igényeit.

A közbeszerzés és a kivitelezés indulása után várhatóan több ütemben halad majd a munka, de a tervezők szerint az új rakpart jelentősen javítja majd Szeged és a Tisza kapcsolatát – mind funkcionálisan, mind városképi szempontból.