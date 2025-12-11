2025. december 11. csütörtök Árpád
A szegedi Fogadalmi templom és Szűz Mária Székesegyház katolikus székesegyház
HelloVidék

Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók

HelloVidék
2025. december 11. 12:45

Bemutatták a szegedi rakpart átfogó rekonstrukciós terveit, amelyek uniós támogatással valósulnak meg a következő években. A beruházás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.

A szerdai szegedi közgyűlés zárt üléssel indult, majd a városháza házasságkötő termében folytatódott közmeghallgatással, amelynek központi témája a Huszár Mátyás rakpart 1,3 milliárd forintos, uniós támogatással megvalósuló rekonstrukciója volt. A terveket a Fontos Mérnök Stúdió Kft. vezetői, Fontos Rómeó ügyvezető és Vakula Réka tájépítész mutatták be a jelenlévőknek - írta a Délmagyar.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezők célja, hogy a felújítás után a rakpart újra szerves része legyen a belvárosi életnek – úgy, hogy közben megfelel az árvízvédelmi követelményeknek is. A város aláírta a támogatói szerződést, és jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, mondta el Nagy Sándor alpolgármester.

Lépcsős teraszok, zöldített sétány, megújuló rondella

A rekonstrukciót öt szakaszra bontották, ezek közül jelenleg a B és C rész részletes tervezése a legelőrehaladottabb. A B szakaszon – a vár vonalában – lépcsős pihenőtereket, fásított, zöld sétányt és egy part menti vendéglátóhelyet alakítanak ki terasszal. A tervek szerint a rakparton megmarad a kétirányú közúti forgalom, átlagosan 5,5 méteres útszélességgel.

A C szakasz központi eleme a műemléki védelem alatt álló rondella, amely a fejlesztés után kiemelt kilátópontként és közösségi térként szolgál majd. A bemutatott látványterveken már látható volt, hogyan illeszkednek a növénykazetták, napvitorlák, sétáló- és pihenőhelyek a megújuló parti környezetbe. A koncepció központi eleme, hogy a város élhető módon visszakapcsolódjon a Tiszához.

Aszálytűrő növények, átgondolt zöldfelületek

Vakula Réka tájépítész kiemelte: a növényválasztásnál egyszerre kellett figyelembe venni a vízközelséget és a légköri szárazságot. A tervezők a hullámtéri erdők működését vették alapul, olyan fajokat választva, amelyek jól tűrik az időjárási szélsőségeket. A cél az, hogy a rakpart hosszú távon is fenntartható, árnyékos, élhető sétafelület legyen.

A szakemberek szerint a felújított rakpart a város egyik legvonzóbb közösségi tere lehet, amely egyszerre szolgálja a sétálók, a kerékpárosok és a helyi vendéglátás igényeit.

A közbeszerzés és a kivitelezés indulása után várhatóan több ütemben halad majd a munka, de a tervezők szerint az új rakpart jelentősen javítja majd Szeged és a Tisza kapcsolatát – mind funkcionálisan, mind városképi szempontból.
Címlapkép: Getty Images
#városfejlesztés #beruházás #szeged #uniós támogatás #tisza #hellovidék #rakpart #rekonstrukció #közösségi tér #zöldfelület

