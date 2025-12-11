Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók
Bemutatták a szegedi rakpart átfogó rekonstrukciós terveit, amelyek uniós támogatással valósulnak meg a következő években. A beruházás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.
A szerdai szegedi közgyűlés zárt üléssel indult, majd a városháza házasságkötő termében folytatódott közmeghallgatással, amelynek központi témája a Huszár Mátyás rakpart 1,3 milliárd forintos, uniós támogatással megvalósuló rekonstrukciója volt. A terveket a Fontos Mérnök Stúdió Kft. vezetői, Fontos Rómeó ügyvezető és Vakula Réka tájépítész mutatták be a jelenlévőknek - írta a Délmagyar.
A tervezők célja, hogy a felújítás után a rakpart újra szerves része legyen a belvárosi életnek – úgy, hogy közben megfelel az árvízvédelmi követelményeknek is. A város aláírta a támogatói szerződést, és jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, mondta el Nagy Sándor alpolgármester.
Lépcsős teraszok, zöldített sétány, megújuló rondella
A rekonstrukciót öt szakaszra bontották, ezek közül jelenleg a B és C rész részletes tervezése a legelőrehaladottabb. A B szakaszon – a vár vonalában – lépcsős pihenőtereket, fásított, zöld sétányt és egy part menti vendéglátóhelyet alakítanak ki terasszal. A tervek szerint a rakparton megmarad a kétirányú közúti forgalom, átlagosan 5,5 méteres útszélességgel.
A C szakasz központi eleme a műemléki védelem alatt álló rondella, amely a fejlesztés után kiemelt kilátópontként és közösségi térként szolgál majd. A bemutatott látványterveken már látható volt, hogyan illeszkednek a növénykazetták, napvitorlák, sétáló- és pihenőhelyek a megújuló parti környezetbe. A koncepció központi eleme, hogy a város élhető módon visszakapcsolódjon a Tiszához.
Aszálytűrő növények, átgondolt zöldfelületek
Vakula Réka tájépítész kiemelte: a növényválasztásnál egyszerre kellett figyelembe venni a vízközelséget és a légköri szárazságot. A tervezők a hullámtéri erdők működését vették alapul, olyan fajokat választva, amelyek jól tűrik az időjárási szélsőségeket. A cél az, hogy a rakpart hosszú távon is fenntartható, árnyékos, élhető sétafelület legyen.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szakemberek szerint a felújított rakpart a város egyik legvonzóbb közösségi tere lehet, amely egyszerre szolgálja a sétálók, a kerékpárosok és a helyi vendéglátás igényeit.
A közbeszerzés és a kivitelezés indulása után várhatóan több ütemben halad majd a munka, de a tervezők szerint az új rakpart jelentősen javítja majd Szeged és a Tisza kapcsolatát – mind funkcionálisan, mind városképi szempontból.
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
Ha azt hitted, már mindent láttál 2025-ben, ezt a videót egyszerűen nem hagyhatod ki!
Újra itt az „Év hala” szavazás, ahol három őshonos faj küzd a 2026-os címért. A voksokat december 31-éig – és most tényleg minden kattintás számít....
Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.
TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből
A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is...
A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. Most kiderült, mi lesz a folytatásban.
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta karanténban van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd...
Lenyűgöző rejtély a börzsönyi labirintus: akár itt is forgathatták volna a Stranger Things barlang-jeleneteit + Fotók
Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
Embereket csipkedő halak jelentek meg a Balatonnál: agresszívabb fajokat is azonosítottak, ezzel kezdeni kell valamit
A Hévízi-csatornában egyre több trópusi halfaj jelenik meg, amelyek közül néhány már alkalmazkodott a hűvösebb körülményekhez és a Kis-Balatonba is eljutott.
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál.
Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban
Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.