A rendkívül alacsony téli vízállás ismét csapdába ejtett egy nagy hajót Dunaföldvárnál. A szlovák Bonavia december 2-a óta mozdulatlanul áll a zátonyon.
Betelt a pohár: tüntetést szerveznek a fonyódi szabadpartra tervezett 99 lakásos lakópark ellen
A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó már árulja a lakásokat – Budapesten óriásplakátokon is –, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark miatt.
A fonyódi vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark körüli feszültség hónapok óta fokozódik. Bár a beruházó Cordia gőzerővel hirdeti már Budapesten is az „örök panorámás”, tóparti lakásokat, a helyiek és a környéken nyaralók komoly ellenállást szerveztek. A projekt helyszíne korábban szabadstrandként funkcionált, de a területet időközben teljesen elkerítették, ami sokak szerint a balatoni közösségi terek újabb elvesztését jelzi - írja a Hírbalaton.
A tiltakozók szerint a lakópark súlyos környezeti és társadalmi terhelést jelentene. A félelmek között szerepel a partszakasz végleges elvesztése, a megnövekedő autóforgalom, a közművek túlterheltsége, valamint az a jelenség, amely több balatoni településen is megfigyelhető: a part menti területek fokozatos „privatizálódása”.
Békés demonstráció jön – kitűzték az időpontot
A helyiek tiltakozása eddig főként online zajlott: petíció és aláírásgyűjtés indult, amelyek rövid idő alatt több ezer támogatót gyűjtöttek. Most azonban már utcai demonstrációra is készülnek:
2026. január 11-én, 14 órától békés tüntetést tartanak Fonyódon, a Port Lacaj és a Pogány-völgyi víz közötti szakaszon.
A szervezők hangsúlyozzák:
- a rendezvény békés lesz,
- a területen álló kerítés az építtető tulajdona,
- rongálás vagy a beruházó elleni fizikai tiltakozás nem elfogadott.
A demonstráció célja, hogy országos figyelmet kapjon az ügy, és nyomást gyakoroljanak az önkormányzatra, illetve a döntéshozókra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A beruházó már árulja a lakásokat – óriásplakátokon is
Miközben a tiltakozás egyre erősödik, a Cordia Budapesten óriásplakátokon reklámozza a még meg sem épült lakóparkot. A hirdetésekben „örök panorámát”, magas minőséget és exkluzív tóparti életérzést ígérnek, ami sokak szerint azt jelenti: a projekt lényegében eldőlt, a lakásokat már értékesítik.
A beruházás ellenzői ugyanakkor úgy látják, még nem késő tenni a változtatásokért. Több civil szervezet és fonyódi lakó szerint is átláthatóbb kommunikációra, valódi társadalmi egyeztetésre és környezeti hatásvizsgálatra lenne szükség.
Nem ez az első próbálkozás – és valószínűleg nem is az utolsó
Az elmúlt hónapokban több balatoni partszakasz kapcsán is fellángolt vita arról, mennyire indokolt a tóparti területek ilyen intenzív beépítése. A fonyódi lakópark-projekt ellen már korábban is szerveztek tiltakozó akciókat, és szakértők szerint jogilag valóban nehéz lenne megakadályozni az építkezést, mert a telek besorolása és a korábbi engedélyezési folyamatok kedveznek a beruházónak.
Ennek ellenére a tiltakozók abban bíznak, hogy sikerül elérni legalább a beruházás módosítását, vagy a partszakasz részleges közösségi megnyitását.
Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók
A nagyszabású úniós felújítás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.
Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye eltűnik a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.
Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet
Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák.
Ki mondta, hogy a karácsonyi pontyvásárlás rémálom? Interaktív térkép segít, hol vegyél friss hazai halat
A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
Ha azt hitted, már mindent láttál 2025-ben, ezt a videót egyszerűen nem hagyhatod ki!
Újra itt az „Év hala” szavazás, ahol három őshonos faj küzd a 2026-os címért. A voksokat december 31-éig – és most tényleg minden kattintás számít....
Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.
TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből
A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is...
A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. Most kiderült, mi lesz a folytatásban.
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta karanténban van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd...
Lenyűgöző rejtély a börzsönyi labirintus: akár itt is forgathatták volna a Stranger Things barlang-jeleneteit + Fotók
Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.