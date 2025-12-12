Betelt a pohár: tüntetést szerveznek a fonyódi szabadpartra tervezett 99 lakásos lakópark ellen

A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó már árulja a lakásokat – Budapesten óriásplakátokon is –, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark miatt.

A fonyódi vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark körüli feszültség hónapok óta fokozódik. Bár a beruházó Cordia gőzerővel hirdeti már Budapesten is az „örök panorámás”, tóparti lakásokat, a helyiek és a környéken nyaralók komoly ellenállást szerveztek. A projekt helyszíne korábban szabadstrandként funkcionált, de a területet időközben teljesen elkerítették, ami sokak szerint a balatoni közösségi terek újabb elvesztését jelzi - írja a Hírbalaton.

A tiltakozók szerint a lakópark súlyos környezeti és társadalmi terhelést jelentene. A félelmek között szerepel a partszakasz végleges elvesztése, a megnövekedő autóforgalom, a közművek túlterheltsége, valamint az a jelenség, amely több balatoni településen is megfigyelhető: a part menti területek fokozatos „privatizálódása”.

A fonyódi beruházás ellen meghirdetett demonstráció plakátja (Forrás: Facebook)

Békés demonstráció jön – kitűzték az időpontot

A helyiek tiltakozása eddig főként online zajlott: petíció és aláírásgyűjtés indult, amelyek rövid idő alatt több ezer támogatót gyűjtöttek. Most azonban már utcai demonstrációra is készülnek:

2026. január 11-én, 14 órától békés tüntetést tartanak Fonyódon, a Port Lacaj és a Pogány-völgyi víz közötti szakaszon.

A szervezők hangsúlyozzák:

a rendezvény békés lesz,

a területen álló kerítés az építtető tulajdona,

rongálás vagy a beruházó elleni fizikai tiltakozás nem elfogadott.

A demonstráció célja, hogy országos figyelmet kapjon az ügy, és nyomást gyakoroljanak az önkormányzatra, illetve a döntéshozókra.

A beruházó már árulja a lakásokat – óriásplakátokon is

Miközben a tiltakozás egyre erősödik, a Cordia Budapesten óriásplakátokon reklámozza a még meg sem épült lakóparkot. A hirdetésekben „örök panorámát”, magas minőséget és exkluzív tóparti életérzést ígérnek, ami sokak szerint azt jelenti: a projekt lényegében eldőlt, a lakásokat már értékesítik.

A beruházás ellenzői ugyanakkor úgy látják, még nem késő tenni a változtatásokért. Több civil szervezet és fonyódi lakó szerint is átláthatóbb kommunikációra, valódi társadalmi egyeztetésre és környezeti hatásvizsgálatra lenne szükség.

Nem ez az első próbálkozás – és valószínűleg nem is az utolsó

Az elmúlt hónapokban több balatoni partszakasz kapcsán is fellángolt vita arról, mennyire indokolt a tóparti területek ilyen intenzív beépítése. A fonyódi lakópark-projekt ellen már korábban is szerveztek tiltakozó akciókat, és szakértők szerint jogilag valóban nehéz lenne megakadályozni az építkezést, mert a telek besorolása és a korábbi engedélyezési folyamatok kedveznek a beruházónak.

Ennek ellenére a tiltakozók abban bíznak, hogy sikerül elérni legalább a beruházás módosítását, vagy a partszakasz részleges közösségi megnyitását.