Itt látható az északi fény Magyarországon: ezeken a helyeken a látszik legjobban az Aurora Borealis

Az északi fény, más néven Aurora Borealis, sokáig elérhetetlen, távoli csodának tűnt, amelyhez az embernek valamelyik északi országig kellett utaznia. Az elmúlt években azonban egyre gyakoribbá váltak azok az alkalmak, amikor Magyarországon is láthatóvá válik ez a különleges jelenség. Bár továbbra is ritka és kiszámíthatatlan, a megfelelő körülmények mellett hazánkban is megcsodálható. Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.

Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon?

Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt az északi fény csak rendkívül erős naptevékenység idején válik láthatóvá. Ezek általában a következő időszakokban fordulnak elő:

Intenzív napkitörések és geomágneses viharok idején: Az Aurora Borealis hazai megjelenése szinte mindig erős vagy extrém erős geomágneses viharokhoz köthető (Kp6–Kp8 erősség). Ezek többnyire előrejelezhetők néhány órával vagy nappal korábban, de pontos idejüket nehéz megjósolni.

A napciklus aktívabb éveiben: A Nap 11 éves ciklusai során vannak időszakok, amikor jóval gyakoribbak a nagy napkitörések. A jelenlegi napciklus maximuma 2024-2026 közé esik, ezért ebben az időszakban különösen jó esély nyílik Magyarország felett is megfigyelni a jelenséget.

Felhőtlen, sötét éjszakákon: Még erős naptevékenység esetén is feltétel a jó idő: felhőtlen égbolt, kis fényszennyezettség és tiszta látási viszonyok. A jelenség többnyire estétől hajnalig bármikor kialakulhat, de gyakran 21:00 és 02:00 között a legaktívabb.

Hol észlelhető északi fény Magyarországon?

Az Aurora Borealis megfigyelése hazánkban elsősorban a fényszennyezéstől való távolságon múlik. A városok fényei jelentősen rontják az élményt, ezért érdemes olyan helyszínt választani, ahonnan jó rálátás nyílik az északi horizontra.

Észak-Magyarország magasabban fekvő pontjai: A Börzsöny, a Mátra, a Bükk és a Zemplén ideális választás. Ezeken a területeken a legalacsonyabb a fényszennyezés, és az északi irány jól belátható.

Alföldi, nyílt területek: Az Alföld sík vidékén, például a Hortobágyi Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park területein hosszú, zavartalan horizont nyílik észak felé, ami megkönnyíti a jelenség megfigyelését.

Balaton-felvidék és Bakony: A tó környékén több olyan magasabb pont található, ahonnan jók a látási viszonyok, és a környék számos helyen kevésbé fényszennyezett.

Tiszató és környéke: A Tisza-tó körüli sík és nyugodt területekről is gyakran érkeznek látványos Aurora Borealis fotók, főleg extrém erős naptevékenység idején.

Miért gyakoribb most az északi fény Magyarországon?

A közelmúltban tapasztalt, szokatlanul látványos jelenség fő oka a napciklus erősödése. 2024-2026 között a Nap aktivitása tetőzik, így több erős napkitörés, koronakidobódás (CME) és geomágneses vihar várható. Ezek esetén az Aurora Borealis határa dél felé tolódik, és így érheti el időnként Magyarországot is.

Tippek az északi fény megfigyeléséhez: Kövessük a naptevékenységi előrejelzéseket (Kp-index, űridőjárás). Válasszunk teljesen sötét helyet, messze a városi fényektől. Az északi égbolt felé nézzünk, gyakran csak a horizont közelében látható. Vigyük magunkkal a telefont vagy a fényképezőgépet, mert sokszor a kamera érzékeli először a halvány színeket. Legyünk türelmesek, a jelenség néhány percen belül elhalványulhat vagy éppen felerősödhet.