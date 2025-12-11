2025. december 11. csütörtök Árpád
Unrecognizable person is adjust the tensioners and alarms for carp fishing at sunset.
HelloVidék

Horgászok, figyelem: több szabály is változik ezen a Duna-ágon 2026-ban, de a jegyárakról is szó esett

HelloVidék
2025. december 11. 17:15

Bár a területi jegyek árai nem változnak, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség több ponton is módosította horgászrendjét. A változások célja a halfajok védelme és a strandolók biztonsága, valamint a rekordhalak hitelesítése.

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) bejelentette, hogy a 2026-os évben az összes területi jegy ára az idei szinten marad, és nem lesz változás a jegytípusokban sem. Az elvihető halmennyiségek szabályai sem módosulnak, ugyanakkor a horgászrend több ponton frissült a tavalyi tapasztalatok alapján - írta a Pecaverzum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

íme, a legfontosabb módosítások

  • Dőlőbóják téli tilalma: Korábban a műanyag csőből készült dőlőbójákat nem kellett eltávolítani a mederből, ami az utóbbi években a nagy halak fárasztását jelentősen megnehezítette, és akár halpusztulást is okozhatott. 2026-tól a jelölő eszközök a téli időszakban (január 1.–február 28., valamint december 1.–31.) nem használhatók, a meglévő bójákat el kell távolítani a vízből.
  • Makádi strand horgásztilalma: A horgászok és strandolók közötti konfliktusok miatt a jobb parti 4,5. folyamkilométernél lévő, kb. 50 méteres szakaszon egész évben tilos lesz a horgászat.
  • Rekordhalak hitelesítése: A ponty és az amur hitelesítése a jövőben csak a megfelelő halvédelmi eszközök birtokában történhet: apró lyukú (max. 5 mm) haltartó, halkiemelő merítőszák, halbölcső és halsebfertőtlenítő.

Akik nem tudnak eleget tenni ezeknek a követelményeknek, kötelesek visszaengedni a halat.

Ahogy a cikkből kiderült, az RSD Open pergetőversenyt 2026-tól a szigetszentmártoni szakaszon rendezik, a verseny ideje alatt horgászati tilalom nem lesz érvényben, és az Ezüstparton is változatlanul folytatható a horgászat.

Így alakulnak 2026-ban a jegyárak

A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) elnöke, Szűcs Lajos korábban már megerősítette, hogy az állami jegyek ára és a tagsági díjak 2026-ban sem változnak, így a horgászok anyagi szempontból is tervezhetnek a következő évre.

A teljes 2026-os Duna-ági horgászrend és a jegytípusok, árak összefoglalója elérhető a RDHSZ honlapján, a tilalmi területek interaktív térképe szintén nyilvánosan hozzáférhető.
Címlapkép: Getty Images
