A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó árulja a lakásokat, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark...
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
Észrevétlenül, de gyors ütemben hódítja meg Magyarországot az amerikai nyérc, amely már Európa-szerte súlyos ökológiai károkat okozott. A friss kutatás szerint a Szigetközben robbanásszerűen nőtt a megfigyelések száma – és a faj megállíthatatlanul tör előre.”
Az inváziós fajok által okozott környezeti károk évek óta világtrendnek számítanak, de a legújabb magyar történet különösen kellemetlen: úgy tűnik, új állatunk van. A kutatók szerint az amerikai nyérc – amelyet eredetileg európai szőrmefarmokra hurcoltak be – mára önjáró módon kezdett terjedni itthon is.
A Természetvédelmi Közleményekben megjelent tanulmány szerint az első vadon élő magyar példányt még 1988-ban észlelték Békés vármegyében, aztán évtizedekig semmi. Az elmúlt években azonban valami megváltozott: a Szigetközben hirtelen megszaporodtak a bejelentések, és a mostani kutatás már egyértelmű terjedést mutat ki.
38 helyen észlelték – és ez csak a jéghegy csúcsa
A kutatók 22 helyben lakót, horgászt, természetjárót és vízparti dolgozót kérdeztek ki, akik összesen 51 megfigyelést jelentettek. Ezekből legalább 38 különböző előfordulási helyet sikerült azonosítani, Dunakiliti és Ásványráró között szétszóródva.
A beszámolók néha egészen filmszerűek:
„Mellettem a hídon is átszaladt, aztán a kövek mellett vadászott.”
„Átúszott a vízen, sügér lógott a szájából, egy darabig kísértük.”
„Az anyja kergette a kölykét, aki ránk se hederített.”
A 16 fotóval is megerősített észlelés alapján a kutatók szerint már nem kérdés: az amerikai nyérc megtelepedett Magyarországon.
Mi a baj vele?
Az amerikai nyérc jóval agresszívabban terjed, mint az európai rokona – amely egyébként hazánkban már nem fordul elő. A gond az, hogy:
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- generalista ragadozó, vagyis szinte mindent megeszik, amit utolér,
- kiváló úszó, így vízen és szárazföldön is vadászik,
- a helyi fajokat – rágcsálókat, madarakat, kétéltűeket – gyorsan képes letarolni,
- táplálékkonkurenciát jelent a görénynek és a vidrának is.
Európában már több helyen visszaszorította vagy teljesen eltüntette az őshonos európai nyércet, és a szakértők szerint a Szigetközben is hasonló folyamat indulhat be.
Honnan jött és miért most bukkant fel?
A magyarországi példányok feltehetően Ausztria és Szlovákia felől úsztak be, de a kutatók szerint Románia irányából is várható a megjelenésük a jövőben.
A faj eredetileg szőrmefarmokról szabadult ki vagy engedték el, és mára egész Európát behálózta. Magyarországon történetileg Lillafüreden működött az első nyérctelep, de a mostani terjedésnek ehhez nincs köze – ez már a kontinens-szintű invázió hatása.
Vadászni nem lehet
Érdekesség, hogy az amerikai nyérc nem védett, ugyanakkor nem is vadászható, vagyis klasszikus vadgazdálkodási eszközökkel nem lehet visszaszorítani. A kutatók szerint viszont más állománykezelési módszerekkel – csapdázással, befogással – jelenleg is lehetséges a kontroll, kérdés, lesz-e rá kapacitás.
A kutatók szerint most kell lépni, a 38 azonosított helyszín és az évről évre növekvő számú észlelés komoly figyelmeztetés. A faj gyors szaporodási rátája és extrém alkalmazkodóképessége miatt, ha nem történik aktív védekezés, néhány éven belül nagy területeket uralhat.
Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók
A nagyszabású úniós felújítás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.
Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye eltűnik a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.
Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet
Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák.
Ki mondta, hogy a karácsonyi pontyvásárlás rémálom? Interaktív térkép segít, hol vegyél friss hazai halat
A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
Ha azt hitted, már mindent láttál 2025-ben, ezt a videót egyszerűen nem hagyhatod ki!
Újra itt az „Év hala” szavazás, ahol három őshonos faj küzd a 2026-os címért. A voksokat december 31-éig – és most tényleg minden kattintás számít....
Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.
TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből
A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is...
A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. Most kiderült, mi lesz a folytatásban.
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta karanténban van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd...
Lenyűgöző rejtély a börzsönyi labirintus: akár itt is forgathatták volna a Stranger Things barlang-jeleneteit + Fotók
Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.