Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
HelloVidék

Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta

HelloVidék
2025. december 12. 13:15

Észrevétlenül, de gyors ütemben hódítja meg Magyarországot az amerikai nyérc, amely már Európa-szerte súlyos ökológiai károkat okozott. A friss kutatás szerint a Szigetközben robbanásszerűen nőtt a megfigyelések száma – és a faj megállíthatatlanul tör előre.”

Az inváziós fajok által okozott környezeti károk évek óta világtrendnek számítanak, de a legújabb magyar történet különösen kellemetlen: úgy tűnik, új állatunk van. A kutatók szerint az amerikai nyérc – amelyet eredetileg európai szőrmefarmokra hurcoltak be – mára önjáró módon kezdett terjedni itthon is.

A Természetvédelmi Közleményekben megjelent tanulmány szerint az első vadon élő magyar példányt még 1988-ban észlelték Békés vármegyében, aztán évtizedekig semmi. Az elmúlt években azonban valami megváltozott: a Szigetközben hirtelen megszaporodtak a bejelentések, és a mostani kutatás már egyértelmű terjedést mutat ki.

38 helyen észlelték – és ez csak a jéghegy csúcsa

A kutatók 22 helyben lakót, horgászt, természetjárót és vízparti dolgozót kérdeztek ki, akik összesen 51 megfigyelést jelentettek. Ezekből legalább 38 különböző előfordulási helyet sikerült azonosítani, Dunakiliti és Ásványráró között szétszóródva.

A beszámolók néha egészen filmszerűek:

„Mellettem a hídon is átszaladt, aztán a kövek mellett vadászott.”
„Átúszott a vízen, sügér lógott a szájából, egy darabig kísértük.”
„Az anyja kergette a kölykét, aki ránk se hederített.”

A 16 fotóval is megerősített észlelés alapján a kutatók szerint már nem kérdés: az amerikai nyérc megtelepedett Magyarországon.

Mi a baj vele?

Az amerikai nyérc jóval agresszívabban terjed, mint az európai rokona – amely egyébként hazánkban már nem fordul elő. A gond az, hogy:

  • generalista ragadozó, vagyis szinte mindent megeszik, amit utolér,
  • kiváló úszó, így vízen és szárazföldön is vadászik,
  • a helyi fajokat – rágcsálókat, madarakat, kétéltűeket – gyorsan képes letarolni,
  • táplálékkonkurenciát jelent a görénynek és a vidrának is.

Európában már több helyen visszaszorította vagy teljesen eltüntette az őshonos európai nyércet, és a szakértők szerint a Szigetközben is hasonló folyamat indulhat be.

Honnan jött és miért most bukkant fel?

A magyarországi példányok feltehetően Ausztria és Szlovákia felől úsztak be, de a kutatók szerint Románia irányából is várható a megjelenésük a jövőben.

A faj eredetileg szőrmefarmokról szabadult ki vagy engedték el, és mára egész Európát behálózta. Magyarországon történetileg Lillafüreden működött az első nyérctelep, de a mostani terjedésnek ehhez nincs köze – ez már a kontinens-szintű invázió hatása.

Vadászni nem lehet

Érdekesség, hogy az amerikai nyérc nem védett, ugyanakkor nem is vadászható, vagyis klasszikus vadgazdálkodási eszközökkel nem lehet visszaszorítani. A kutatók szerint viszont más állománykezelési módszerekkel – csapdázással, befogással – jelenleg is lehetséges a kontroll, kérdés, lesz-e rá kapacitás.

A kutatók szerint most kell lépni, a 38 azonosított helyszín és az évről évre növekvő számú észlelés komoly figyelmeztetés. A faj gyors szaporodási rátája és extrém alkalmazkodóképessége miatt, ha nem történik aktív védekezés, néhány éven belül nagy területeket uralhat.
Címlapkép: Getty Images
#kutatás #környezetszennyezés #természet #hellovidék #ökológia #természetvédelem #állatok #invazív faj #szigetköz

