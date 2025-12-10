2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal sündisznó arca egy fadarabon átmászva
HelloVidék

Gyilkos hiba lehet: ne itasd tejjel a téli sünit – ezt tedd helyette, ha felbukkan a kertedben!

Pais-Horváth Szilvia
2025. december 10. 14:45

Amikor a téli hónapokban kinyitjuk a kertajtót, sokakat váratlanul érhet egy reszkető kis sün látványa. Bár elsőre aranyosnak tűnik, a legtöbbször életveszélyes helyzetet jelez: a sünök ilyenkor téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly bajra utal. De mit tehetünk ilyenkor, és mi az, amit mindenképp kerüljünk? Összegyűjtöttük a leghasznosabb tanácsokat, hogy a kicsik biztonságban átvészelhessék a telet.

Ha a kertünkbe nappal, reszketve, bizonytalan léptekkel vagy feltűnően hidegen összehúzódva látunk egy sünit, az bizony nem tűr halasztást – az állatka azonnali segítségre szorul. A beteg vagy legyengült süniket szerencsére könnyű felismerni: járásuk bizonytalan, sokszor botladoznak, és a tartásuk is elárulja, hogy rossz állapotban vannak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A testsúly pedig mindent eldönt. Csak akkor kell közbeavatkoznunk, ha a süni súlya nem éri el a 600 grammot. A hibernációhoz az abszolút alsó határ az 500 gramm, de 600 gramm alatt a szakemberek már javasolják az átteleltetést biztonságos, benti körülmények között. A sünöknek ugyanis legalább 20% zsírtartalékra van szükségük ahhoz, hogy gond nélkül átaludják a telet – enélkül nem tudnak megküzdeni a hideggel és az energiahiánnyal.

Hogyan segíthetünk, ha látjuk, hogy bajban van a tüskés állatka?

  1. Tedd be egy dobozba! Egy egyszerű kartondoboz puha rongyokkal kibélelve ideális átmeneti menedék lehet a kimerült állat számára.
  2. Ne adj neki tejet! Bár sokan reflexszerűen innivalót kínálnak, a tej hasmenést és további gyengeséget okozhat. Jobb választás a lisztkukac, vagy a jó minőségű macskakonzerv.
  3. Biztosíts meleget! Melegvizes palackot törölközőbe csavarva vagy melegítőpárnát is használhatsz, de mindig ügyelj, hogy ne legyen túl forró az állatnak.
  4. Hívd az állatmentőket! A téli sünellátás szakértelmet igényel, ezért érdemes felkeresni a Sünbarát Alapítványt vagy a Sündörgők Állatmentő és Állatvédő Egyesületet.

Mi történhet, ha nem avatkozunk be?

Egy legyengült vagy éhező sün számára a fagyos téli éjszakák könnyen végzetessé válhatnak. A kihűlés lassan, de biztosan felőrli a szervezetét: először a keringése és idegrendszere lassul le, majd sorra állnak le az életfunkciói. Így az a sün, amely csak céltalanul kóborol a kertünkben, valójában lehet, hogy az utolsó erejét próbálja mozgósítani.

Sokan úgy gondolják, hogy a sünök a természet rendje szerint boldogulnak a télben, ám a szakértők szerint ilyenkor egy kis emberi segítség szó szerint életet menthet. Ha télen sünnel találkozol a kertben, ne hagyd, hogy a hideg írja meg a sorsát!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tudtad? A sün nemcsak kedves vendége a kertnek, hanem hasznos lakója is

Éjszakai portyái során többek között csigákat, férgeket, különféle rovarokat és azok lárváit fogyasztja, így természetes módon tartja kordában a kerti kártevőket. Egyetlen sün akár száz csigát is eltüntethet egyetlen éjszaka alatt, és különösen hatékony a cserebogárpajorok és a meztelencsigák visszaszorításában. Jelenléte hozzájárul a kert biológiai egyensúlyához, csökkenti a vegyszerek szükségességét, és nem jelent veszélyt sem a madarakra, sem más hasznos élőlényekre.

A hazánkban élő keleti sün ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 25 000 forint, ezért élőhelyének zavarása, befogása vagy elpusztítása törvénybe ütközik. Mindez még inkább indokolja, hogy télen, amikor a legsebezhetőbb, fokozott figyelemmel bánjunk vele, és ha bajba került példányt találunk, ne otthon próbáljuk meg „megmenteni”, hanem adjuk át szakértőknek vagy állatmentőknek.
Címlapkép: Getty Images
#kártevő #tél #kert #hideg #állat #állatvédelem #segítség #hellovidék #természetvédelem #sün #állatmentés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:52
14:45
14:33
14:14
Pénzcentrum
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
2
2 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
3
3 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
2 napja
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
5
1 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 13:44
Egekben a sztárbefektetés ára: óriásit kaszált, aki ide rakta a pénzét
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 13:03
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
Agrárszektor  |  2025. december 10. 14:28
Tényleg ilyen paprikával lesz tele Európa? Ezt jó, ha mindenki tudja