Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Gyilkos hiba lehet: ne itasd tejjel a téli sünit – ezt tedd helyette, ha felbukkan a kertedben!
Amikor a téli hónapokban kinyitjuk a kertajtót, sokakat váratlanul érhet egy reszkető kis sün látványa. Bár elsőre aranyosnak tűnik, a legtöbbször életveszélyes helyzetet jelez: a sünök ilyenkor téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly bajra utal. De mit tehetünk ilyenkor, és mi az, amit mindenképp kerüljünk? Összegyűjtöttük a leghasznosabb tanácsokat, hogy a kicsik biztonságban átvészelhessék a telet.
Ha a kertünkbe nappal, reszketve, bizonytalan léptekkel vagy feltűnően hidegen összehúzódva látunk egy sünit, az bizony nem tűr halasztást – az állatka azonnali segítségre szorul. A beteg vagy legyengült süniket szerencsére könnyű felismerni: járásuk bizonytalan, sokszor botladoznak, és a tartásuk is elárulja, hogy rossz állapotban vannak.
A testsúly pedig mindent eldönt. Csak akkor kell közbeavatkoznunk, ha a süni súlya nem éri el a 600 grammot. A hibernációhoz az abszolút alsó határ az 500 gramm, de 600 gramm alatt a szakemberek már javasolják az átteleltetést biztonságos, benti körülmények között. A sünöknek ugyanis legalább 20% zsírtartalékra van szükségük ahhoz, hogy gond nélkül átaludják a telet – enélkül nem tudnak megküzdeni a hideggel és az energiahiánnyal.
Hogyan segíthetünk, ha látjuk, hogy bajban van a tüskés állatka?
- Tedd be egy dobozba! Egy egyszerű kartondoboz puha rongyokkal kibélelve ideális átmeneti menedék lehet a kimerült állat számára.
- Ne adj neki tejet! Bár sokan reflexszerűen innivalót kínálnak, a tej hasmenést és további gyengeséget okozhat. Jobb választás a lisztkukac, vagy a jó minőségű macskakonzerv.
- Biztosíts meleget! Melegvizes palackot törölközőbe csavarva vagy melegítőpárnát is használhatsz, de mindig ügyelj, hogy ne legyen túl forró az állatnak.
- Hívd az állatmentőket! A téli sünellátás szakértelmet igényel, ezért érdemes felkeresni a Sünbarát Alapítványt vagy a Sündörgők Állatmentő és Állatvédő Egyesületet.
Mi történhet, ha nem avatkozunk be?
Egy legyengült vagy éhező sün számára a fagyos téli éjszakák könnyen végzetessé válhatnak. A kihűlés lassan, de biztosan felőrli a szervezetét: először a keringése és idegrendszere lassul le, majd sorra állnak le az életfunkciói. Így az a sün, amely csak céltalanul kóborol a kertünkben, valójában lehet, hogy az utolsó erejét próbálja mozgósítani.
Sokan úgy gondolják, hogy a sünök a természet rendje szerint boldogulnak a télben, ám a szakértők szerint ilyenkor egy kis emberi segítség szó szerint életet menthet. Ha télen sünnel találkozol a kertben, ne hagyd, hogy a hideg írja meg a sorsát!
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Tudtad? A sün nemcsak kedves vendége a kertnek, hanem hasznos lakója is
Éjszakai portyái során többek között csigákat, férgeket, különféle rovarokat és azok lárváit fogyasztja, így természetes módon tartja kordában a kerti kártevőket. Egyetlen sün akár száz csigát is eltüntethet egyetlen éjszaka alatt, és különösen hatékony a cserebogárpajorok és a meztelencsigák visszaszorításában. Jelenléte hozzájárul a kert biológiai egyensúlyához, csökkenti a vegyszerek szükségességét, és nem jelent veszélyt sem a madarakra, sem más hasznos élőlényekre.
A hazánkban élő keleti sün ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 25 000 forint, ezért élőhelyének zavarása, befogása vagy elpusztítása törvénybe ütközik. Mindez még inkább indokolja, hogy télen, amikor a legsebezhetőbb, fokozott figyelemmel bánjunk vele, és ha bajba került példányt találunk, ne otthon próbáljuk meg „megmenteni”, hanem adjuk át szakértőknek vagy állatmentőknek.
Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.
TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből
A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is...
A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. Most kiderült, mi lesz a folytatásban.
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta karanténban van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd...
Lenyűgöző rejtély a börzsönyi labirintus: akár itt is forgathatták volna a Stranger Things barlang-jeleneteit + Fotók
Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
Embereket csipkedő halak jelentek meg a Balatonnál: agresszívabb fajokat is azonosítottak, ezzel kezdeni kell valamit
A Hévízi-csatornában egyre több trópusi halfaj jelenik meg, amelyek közül néhány már alkalmazkodott a hűvösebb körülményekhez és a Kis-Balatonba is eljutott.
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál.
Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban
Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás
Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Isten háta mögötti, a Somló tanúhegyeihez közeli kis falucska ez a Kiscsősz. Az egyedülálló közösség motorja Kovács Norbert, "Cimbi", akit idén Prima Primissima-díjra is jelöltek.
Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó
Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója: egy Maruti Suzuki 800-as. 31 éves, 99 ezer kilométerrel, és még mindig talpon van.
Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak
Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása.
Nyolc évnyi csend után újra megmozdul Pécs rejtett csodája – mutatjuk, mikortól láthatod te is élőben
Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.