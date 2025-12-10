Gyilkos hiba lehet: ne itasd tejjel a téli sünit – ezt tedd helyette, ha felbukkan a kertedben!

Amikor a téli hónapokban kinyitjuk a kertajtót, sokakat váratlanul érhet egy reszkető kis sün látványa. Bár elsőre aranyosnak tűnik, a legtöbbször életveszélyes helyzetet jelez: a sünök ilyenkor téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly bajra utal. De mit tehetünk ilyenkor, és mi az, amit mindenképp kerüljünk? Összegyűjtöttük a leghasznosabb tanácsokat, hogy a kicsik biztonságban átvészelhessék a telet.

Ha a kertünkbe nappal, reszketve, bizonytalan léptekkel vagy feltűnően hidegen összehúzódva látunk egy sünit, az bizony nem tűr halasztást – az állatka azonnali segítségre szorul. A beteg vagy legyengült süniket szerencsére könnyű felismerni: járásuk bizonytalan, sokszor botladoznak, és a tartásuk is elárulja, hogy rossz állapotban vannak.

A testsúly pedig mindent eldönt. Csak akkor kell közbeavatkoznunk, ha a süni súlya nem éri el a 600 grammot. A hibernációhoz az abszolút alsó határ az 500 gramm, de 600 gramm alatt a szakemberek már javasolják az átteleltetést biztonságos, benti körülmények között. A sünöknek ugyanis legalább 20% zsírtartalékra van szükségük ahhoz, hogy gond nélkül átaludják a telet – enélkül nem tudnak megküzdeni a hideggel és az energiahiánnyal.

Hogyan segíthetünk, ha látjuk, hogy bajban van a tüskés állatka?

Tedd be egy dobozba! Egy egyszerű kartondoboz puha rongyokkal kibélelve ideális átmeneti menedék lehet a kimerült állat számára. Ne adj neki tejet! Bár sokan reflexszerűen innivalót kínálnak, a tej hasmenést és további gyengeséget okozhat. Jobb választás a lisztkukac, vagy a jó minőségű macskakonzerv. Biztosíts meleget! Melegvizes palackot törölközőbe csavarva vagy melegítőpárnát is használhatsz, de mindig ügyelj, hogy ne legyen túl forró az állatnak. Hívd az állatmentőket! A téli sünellátás szakértelmet igényel, ezért érdemes felkeresni a Sünbarát Alapítványt vagy a Sündörgők Állatmentő és Állatvédő Egyesületet.

Mi történhet, ha nem avatkozunk be?

Egy legyengült vagy éhező sün számára a fagyos téli éjszakák könnyen végzetessé válhatnak. A kihűlés lassan, de biztosan felőrli a szervezetét: először a keringése és idegrendszere lassul le, majd sorra állnak le az életfunkciói. Így az a sün, amely csak céltalanul kóborol a kertünkben, valójában lehet, hogy az utolsó erejét próbálja mozgósítani.

Sokan úgy gondolják, hogy a sünök a természet rendje szerint boldogulnak a télben, ám a szakértők szerint ilyenkor egy kis emberi segítség szó szerint életet menthet. Ha télen sünnel találkozol a kertben, ne hagyd, hogy a hideg írja meg a sorsát!

Tudtad? A sün nemcsak kedves vendége a kertnek, hanem hasznos lakója is

Éjszakai portyái során többek között csigákat, férgeket, különféle rovarokat és azok lárváit fogyasztja, így természetes módon tartja kordában a kerti kártevőket. Egyetlen sün akár száz csigát is eltüntethet egyetlen éjszaka alatt, és különösen hatékony a cserebogárpajorok és a meztelencsigák visszaszorításában. Jelenléte hozzájárul a kert biológiai egyensúlyához, csökkenti a vegyszerek szükségességét, és nem jelent veszélyt sem a madarakra, sem más hasznos élőlényekre.

A hazánkban élő keleti sün ráadásul védett faj, természetvédelmi értéke 25 000 forint, ezért élőhelyének zavarása, befogása vagy elpusztítása törvénybe ütközik. Mindez még inkább indokolja, hogy télen, amikor a legsebezhetőbb, fokozott figyelemmel bánjunk vele, és ha bajba került példányt találunk, ne otthon próbáljuk meg „megmenteni”, hanem adjuk át szakértőknek vagy állatmentőknek.