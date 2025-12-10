2025. december 10. szerda Judit
4 °C Budapest
Antik porcelánbabák
HelloVidék

Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet

HelloVidék
2025. december 10. 18:45

Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák. A több száz darabos gyűjtemény nemcsak értékes – több mint 20 millió forintot ér.

Van, aki a futballban, van, aki a könyvekben találja meg a szenvedélyét – Borbély Csaba Dunaújvárosban azonban a porcelánbabákat gyűjt. Egy svéd bolhapiacon vásárolt néhány darabot, ma pedig több száz, gondosan válogatott baba tölti meg a lakását.

Ahogy a Duol.hu-nak mesélte, története még évekkel ezelőtt kezdődött, amikor Csaba ajándékot keresett a család női tagjainak. Egy svéd bolhapiacon néhány porcelánbaba azonnal elnyerte a tetszését, és hazavitte őket. Akkor még nem sejtette, hogy ez a spontán döntés egy több száz darabos, gondosan karbantartott gyűjtemény alapját jelenti majd.

Eleinte csak polcokra kerültek a babák, később a kanapén és a szobák minden sarkában megjelentek

Hercegnők, kisfiúk, menyasszonyok, bohócok és népviseletbe öltözött figurák – ma már közel 800 darabot számlál a kollekció. Csaba anyukája többször is próbálta fékezni fia szenvedélyét: „Édes fiam, ne hozzál már többet, mert ezeket takarítani kell” – mondta, de a gyűjtés nem állt meg.

Csaba régóta szerette volna, hogy a babák ne csak a lakásában várják a sorukat, hanem mások is megcsodálhassák őket. Az álom valóra vált: a gyűjtemény több kiállításon is bemutatkozott, köztük a 2022-es baracsi tárlaton, ahol a látogatók hosszasan elidőztek a finom részletek előtt.

Több mint húszmillió forint értékű kincsek

A gyűjtemény nemcsak méretében, hanem értékében is impozáns: több mint 20 millió forintot ér, és számos limitált kiadású darab akár egymillió forintot is megér. Csaba számára azonban a legnagyobb öröm nem az anyagi érték, hanem az a lehetőség, hogy egyszer állandó kiállítás keretében mutathassa be a kincseit a nagyközönségnek.

6 érdekesség a porcelánbabák világából

  1. Egyedi arcok: minden porcelánbaba kézzel festett, ezért nincs két teljesen egyforma darab.
  2. Miniatűr mestermunka: a ruhák csipkéi, fodrai és apró gombjai mind aprólékos kézimunkával készülnek.
  3. Nem játékra készültek: a porcelán törékenysége miatt ezeket a babákat inkább műtárgyként kezelik, nem gyerekjátékként.
  4. Értéknövekedés: a ritkább, limitált darabok ára évek alatt akár milliós értékre is emelkedhet.
  5. Történelmi hangulat: a babák ruházata gyakran korhű stílusokat idéz, igazi időutazás végignézni őket.
  6.  Extra kellékek: sok porcelánbabához miniatűr ernyők, cipők, babakocsik és apró kiegészítők készülnek, amelyek önmagukban is gyűjtői értéket képviselnek.
Címlapkép: Getty Images
#lakás #nyugdíjas #kiállítás #baba #porcelán #gyűjtő #értékes #kollekció #hellovidék #gyűjtés #dunaújváros

