A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet
Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák. A több száz darabos gyűjtemény nemcsak értékes – több mint 20 millió forintot ér.
Van, aki a futballban, van, aki a könyvekben találja meg a szenvedélyét – Borbély Csaba Dunaújvárosban azonban a porcelánbabákat gyűjt. Egy svéd bolhapiacon vásárolt néhány darabot, ma pedig több száz, gondosan válogatott baba tölti meg a lakását.
Ahogy a Duol.hu-nak mesélte, története még évekkel ezelőtt kezdődött, amikor Csaba ajándékot keresett a család női tagjainak. Egy svéd bolhapiacon néhány porcelánbaba azonnal elnyerte a tetszését, és hazavitte őket. Akkor még nem sejtette, hogy ez a spontán döntés egy több száz darabos, gondosan karbantartott gyűjtemény alapját jelenti majd.
Eleinte csak polcokra kerültek a babák, később a kanapén és a szobák minden sarkában megjelentek
Hercegnők, kisfiúk, menyasszonyok, bohócok és népviseletbe öltözött figurák – ma már közel 800 darabot számlál a kollekció. Csaba anyukája többször is próbálta fékezni fia szenvedélyét: „Édes fiam, ne hozzál már többet, mert ezeket takarítani kell” – mondta, de a gyűjtés nem állt meg.
Csaba régóta szerette volna, hogy a babák ne csak a lakásában várják a sorukat, hanem mások is megcsodálhassák őket. Az álom valóra vált: a gyűjtemény több kiállításon is bemutatkozott, köztük a 2022-es baracsi tárlaton, ahol a látogatók hosszasan elidőztek a finom részletek előtt.
Több mint húszmillió forint értékű kincsek
A gyűjtemény nemcsak méretében, hanem értékében is impozáns: több mint 20 millió forintot ér, és számos limitált kiadású darab akár egymillió forintot is megér. Csaba számára azonban a legnagyobb öröm nem az anyagi érték, hanem az a lehetőség, hogy egyszer állandó kiállítás keretében mutathassa be a kincseit a nagyközönségnek.
6 érdekesség a porcelánbabák világából
- Egyedi arcok: minden porcelánbaba kézzel festett, ezért nincs két teljesen egyforma darab.
- Miniatűr mestermunka: a ruhák csipkéi, fodrai és apró gombjai mind aprólékos kézimunkával készülnek.
- Nem játékra készültek: a porcelán törékenysége miatt ezeket a babákat inkább műtárgyként kezelik, nem gyerekjátékként.
- Értéknövekedés: a ritkább, limitált darabok ára évek alatt akár milliós értékre is emelkedhet.
- Történelmi hangulat: a babák ruházata gyakran korhű stílusokat idéz, igazi időutazás végignézni őket.
- Extra kellékek: sok porcelánbabához miniatűr ernyők, cipők, babakocsik és apró kiegészítők készülnek, amelyek önmagukban is gyűjtői értéket képviselnek.
