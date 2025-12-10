2025. december 10. szerda Judit
Nem csak a Balaton körül, a magyar tenger térségében is kerékpározhatunk.
HelloVidék

Újabb vízparti bringaútnak örülhetnek a magyarok: milliárdokból épülhet meg ez a 5,4 km-es szakasz

HelloVidék
2025. december 10. 10:45

Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd. A beruházás több mint 1,1 milliárd forintból valósul meg, és ha minden a tervek szerint halad, jövő őszre már két keréken vagy más mikromobilitási eszközzel is könnyedén elérhetők lesznek a város kedvelt turisztikai pontjai.           

A makói önkormányzat közleménye szerint az 1,127 milliárd forintos költségű, a tervek szerint jövő őszre elkészülő fejlesztésnek köszönhetően kerékpárral és más mikromobilitási eszközzel is elérhetővé válnak a város egyes turisztikai attrakciói. A Makón élők mellett a környező településekről – Hódmezővásárhely, Szeged, Kiszombor – érkezők közlekedési lehetőségei is javulnak.

A Révész utcától az Aradi utcáig vezető, hét szakaszra bontott új út a kiinduló és a záró részen is biztosítja a biciklisek biztonságos és komfortos átvezetését a 43-as főúton, kétszer is keresztezi a 121-es számú, Kétegyháza-Újszeged vasútvonalat, valamint bekapcsolja Gerizdes városrészt a város kerékpárút-hálózatába.

A Makó déli részén fekvő turisztikai attrakciók – a többi közt a Maros-parti strand, a lombkoronasétány, a Maros kalandpart –megközelítésének javítása mellett az új kerékpárút sokak számára biztonságosabbá teszi a munkába járást is.

A beruházás során – melyben az önkormányzat mellett konzorciumi partnerként részt vesz az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is – a különböző szakaszokon kerékpársávot és önálló kerékpárutat alakítanak ki. A kerékpársávoknál a biztonsági felfestések mellett a szükséges útszélesítéseket is elvégzik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

A projekt része a kerékpáros közlekedés népszerűsítése is – közölte az önkormányzat.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #önkormányzat #turizmus #fejlesztés #bicikli #beruházás #kerékpárút #uniós támogatás #hellovidék #makó #maros

