Újabb vízparti bringaútnak örülhetnek a magyarok: milliárdokból épülhet meg ez a 5,4 km-es szakasz

Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd. A beruházás több mint 1,1 milliárd forintból valósul meg, és ha minden a tervek szerint halad, jövő őszre már két keréken vagy más mikromobilitási eszközzel is könnyedén elérhetők lesznek a város kedvelt turisztikai pontjai.

A makói önkormányzat közleménye szerint az 1,127 milliárd forintos költségű, a tervek szerint jövő őszre elkészülő fejlesztésnek köszönhetően kerékpárral és más mikromobilitási eszközzel is elérhetővé válnak a város egyes turisztikai attrakciói. A Makón élők mellett a környező településekről – Hódmezővásárhely, Szeged, Kiszombor – érkezők közlekedési lehetőségei is javulnak.

A Révész utcától az Aradi utcáig vezető, hét szakaszra bontott új út a kiinduló és a záró részen is biztosítja a biciklisek biztonságos és komfortos átvezetését a 43-as főúton, kétszer is keresztezi a 121-es számú, Kétegyháza-Újszeged vasútvonalat, valamint bekapcsolja Gerizdes városrészt a város kerékpárút-hálózatába.

A Makó déli részén fekvő turisztikai attrakciók – a többi közt a Maros-parti strand, a lombkoronasétány, a Maros kalandpart –megközelítésének javítása mellett az új kerékpárút sokak számára biztonságosabbá teszi a munkába járást is.

A beruházás során – melyben az önkormányzat mellett konzorciumi partnerként részt vesz az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is – a különböző szakaszokon kerékpársávot és önálló kerékpárutat alakítanak ki. A kerékpársávoknál a biztonsági felfestések mellett a szükséges útszélesítéseket is elvégzik.

A projekt része a kerékpáros közlekedés népszerűsítése is – közölte az önkormányzat.