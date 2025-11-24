2025. november 24. hétfő Emma
Vörös szarvas (Cervus elaphus) szarvasbika béget a szarvasbőgés idején 2018. október 12-én az angliai Richmond Parkban, Nagy-Britanniában.
HelloVidék

Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki

HelloVidék
2025. november 24. 09:15

Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott, az egyik állat pedig a jármű alá szorult, ahonnan a tűzoltóknak kellett kimenteni.

Még szombaton Gyöngyös és Mátrafüred között, a 24-es főút 4-es kilométerénél két autó is szarvascsordával ütközött – számolt be róla a Katasztrófavédelem.  A baleset következtében az egyik állat az egyik jármű alá szorult, onnan a gyöngyösi hivatásos tűzoltóknak kellett kihúzniuk. A raj ezután az úttest megtisztításán is dolgozott, miközben a közútkezelő síkosságmentesítést végzett, hogy a friss éjszakai fagyok miatt ne váljon csúszóssá a burkolat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályoknak megfelelően az elgázolt szarvas további sorsáról a helyi vadásztársaság gondoskodik. A rendőrség a térségben fokozott óvatosságra inti az autósokat: a tél közeledtével egyre gyakoribb, hogy a vadak sötétben vagy szürkületben váratlanul jelennek meg az úttesten.
Címlapkép: Getty Images
