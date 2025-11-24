Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott, az egyik állat pedig a jármű alá szorult, ahonnan a tűzoltóknak kellett kimenteni.
Még szombaton Gyöngyös és Mátrafüred között, a 24-es főút 4-es kilométerénél két autó is szarvascsordával ütközött – számolt be róla a Katasztrófavédelem. A baleset következtében az egyik állat az egyik jármű alá szorult, onnan a gyöngyösi hivatásos tűzoltóknak kellett kihúzniuk. A raj ezután az úttest megtisztításán is dolgozott, miközben a közútkezelő síkosságmentesítést végzett, hogy a friss éjszakai fagyok miatt ne váljon csúszóssá a burkolat.
A szabályoknak megfelelően az elgázolt szarvas további sorsáról a helyi vadásztársaság gondoskodik. A rendőrség a térségben fokozott óvatosságra inti az autósokat: a tél közeledtével egyre gyakoribb, hogy a vadak sötétben vagy szürkületben váratlanul jelennek meg az úttesten.
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
Hol észlelhető északi fény Magyarországon? Mikor látható Aurora Borealis Magyarországon? Ezeknek a kérdéseknek jártunk most utána.
Kedvenc magyaros desszertjeink után kutatva bukkantunk rá az aranygaluska klasszikus receptjére: egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnád, nincs ennél finomabb karácsonyra.
Idén decemberben is elindulnak a varázslatos vidéki Mikulás-expresszek: hatalmas az érdeklődés, több kisvasút is előzetes jelentkezést kér, szóval nem árt jó előre tájékozódni!
Mostanra hivatalossá vált: megkezdődött a kritikus állapotú falszakaszok teljes körű helyreállítása, és hamarosan látványos fejlesztések indulnak az egri várnál.
Megérkezett az első igazi tél: sűrű hópelyhek borítják be a Börzsönyt – itt a friss előrejelzés
Debreceni karácsonyi vásár 2025: sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei adventet
Már javában tart a karácsonyi készülődés Debrecenben is: az ünnepi dekorációk felszerelésével és a jégpálya építésével már jó pár hete elkezdődtek az adventi előkészületek a...
Őrületes szenzáció: dinoszaurusz csontok százai feküdtek egymáson - a kutatókat is meglepte a felfedezés
Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel Erdélyben, a nagyméretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent.
Rejtélyes gömbök táncolnak a kardoskúti Fehér-tavon: kiderült, mi áll a furcsa jelenség mögött + Videó
A Körös-Maros Nemzeti Park bejelentése szerint novemberben különös „gömbök” jelentek meg Kardoskúton. Mégis mi történik a Fehér-tavon?
A Balaton-felvidék peremén, a festői Nemesvámoson idén is megnyitja a térség egyik legnépszerűbb téli attrakcióját: november 15-én újra üzemelni kezd a Patak Parkban kialakított jégpálya.
Érik a botrány a Balatonnál: 99 lakásos vízparti óriásprojekt készül Fonyódon, a helyiek tiltakoznak
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett.
Győri tanárnő kapta a fizika Oscar-díját: legendás tanítási módszereivel lopta be magát a diákok szívébe
A díjat évente mindössze két pedagógus kapja, így a győri tanárnő a legszűkebb szakmai elit közé került.
Nemrég még Libanapokat tartottak a Kőszegi-hegység ikonikus csárdájában, most azonban már a búcsúra készülnek.
„Akár az állomány 80%-a eltűnhet” – brutális pusztítást végez az új nyúlvírus Békés vármegyében. A járvány nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is...
Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet végre a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését.
Tovább nőtt a fokozottan védett kerecsensólyom hazai költőállománya – így a turulpárok száma mára meghaladja a kétszázat!
Festetics IV. György 1940. november 18-án jött a világra, és bár ma már Bécsben él, gyermekkorának első évei és családtörténetének meghatározó fejezete Keszthelyhez kötik.
Sokkolta a kisvárost a hír: 27 év után bezár a meseszép, ikonikus tóparti étterem - mégis mi történt?
Komoly változás előtt áll a tapolcai vendéglátás: bezár ugyanis az ikonikus Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem a tóparton. Mi lesz ezután? – kérdezik sokan.
