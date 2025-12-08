Hatalmas fordulat: végre megvan a tiszafüredi drograzzia kis tigrisének új otthona

Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta a Fővárosi Állat- és Növénykert karanténrészlegében van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd az új otthona.

Még múlt héten egy drograzzián egy 3 hónapos kis tigrisre bukkantak egy tiszafüredi férfi otthonában, ahol ara papagájokat, ázsiai Prevost-mókusokat és sarkantyús teknősöket is találtak. Bár a bűnözői körökben régóta „státuszszimbólumnak” számít a vadállatok illegális tartása, Magyarországon is erős hagyománya van az egzotikus fajok házi körülmények között való tartásának. Ennek ellenére továbbra is rejtély, miként kerülhetett a tigriskölyök az ominózus családi házba.

A 40 éves férfi az állat – amely egyszerre veszélyes és szigorúan védett – tartásával több bűncselekményt is elkövetett. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol vérmintát vettek tőle. A mai nap pedig beoltották, és ezt követően döntöttek is a végleges elhelyezéséről.

Mai hír: megvan a kistigris új otthona!

Facebookon közölték a hírt: a Fővárosi Állatkert, a Veresegyházi Medveotthon, valamint Veresegyház és Tiszafüred városvezetése közötti összefogásnak köszönhetően a kistigris várhatóan 2026 koratavaszán végleges otthonába költözhet. A megállapodás értelmében a Veresegyházi Medveotthon – a felek anyagi támogatásával – vállalja, hogy egy, a kis nagyragadozó igényeihez igazított, korszerű kifutót épít. Amíg ez elkészül, a gondoskodás továbbra is a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek kezei között marad.

Az egyelőre névtelen tigriskölyök ma meg is kapta első kötelező oltásait, és kitűnően fejlődik: már 11 kilogrammos, rendkívül jó étvágyú, játékos, és a gondozók szerint kifejezetten jó egészségnek örvend.

Hogyan zajlik majd a költözés?

A szakemberek szerint a tigriskölyöknek fontos, hogy a költözés idejére már megfelelően szocializált, stabil viselkedésű állattá váljon. Ennek egyik feltétele, hogy nyugodt környezetben nőjön fel, rendszeres állatorvosi felügyelet mellett. A jelenlegi időszak tehát egyfajta „felkészítő szakasz”: a gondozók nemcsak etetik és figyelik, hanem játékos feladatokkal, biztonságos környezetben fejlesztik a mozgását és ösztöneit is.

A Veresegyházi Medveotthonban épülő új kifutó tervezésénél kiemelt szempont a tigrisek természetes viselkedésének biztosítása. Árnyékos pihenőhelyek, tágas futtatható terület, mászási lehetőségek és vízfelület is szerepel a tervek között.

A névadás még hátravan

A kölyök egyelőre még névtelen, de a növekvő érdeklődés miatt könnyen lehet, hogy a közeljövőben valamilyen közösségi vagy nyilvános névadó kezdeményezés indul majd. A látogatók és az állatrajongók valószínűleg lelkesen vetnék bele magukat egy ilyen játékba – hiszen a kistigris már most sokak szívét meghódította.

Ha a kifutó időben elkészül, 2026 tavaszán a kistigris végre birtokba veheti új otthonát, ahol hosszú és biztonságos élet vár rá. Addig pedig tovább élvezi a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodását.