Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Hatalmas fordulat: végre megvan a tiszafüredi drograzzia kis tigrisének új otthona
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta a Fővárosi Állat- és Növénykert karanténrészlegében van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd az új otthona.
Még múlt héten egy drograzzián egy 3 hónapos kis tigrisre bukkantak egy tiszafüredi férfi otthonában, ahol ara papagájokat, ázsiai Prevost-mókusokat és sarkantyús teknősöket is találtak. Bár a bűnözői körökben régóta „státuszszimbólumnak” számít a vadállatok illegális tartása, Magyarországon is erős hagyománya van az egzotikus fajok házi körülmények között való tartásának. Ennek ellenére továbbra is rejtély, miként kerülhetett a tigriskölyök az ominózus családi házba.
A 40 éves férfi az állat – amely egyszerre veszélyes és szigorúan védett – tartásával több bűncselekményt is elkövetett. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol vérmintát vettek tőle. A mai nap pedig beoltották, és ezt követően döntöttek is a végleges elhelyezéséről.
Mai hír: megvan a kistigris új otthona!
Facebookon közölték a hírt: a Fővárosi Állatkert, a Veresegyházi Medveotthon, valamint Veresegyház és Tiszafüred városvezetése közötti összefogásnak köszönhetően a kistigris várhatóan 2026 koratavaszán végleges otthonába költözhet. A megállapodás értelmében a Veresegyházi Medveotthon – a felek anyagi támogatásával – vállalja, hogy egy, a kis nagyragadozó igényeihez igazított, korszerű kifutót épít. Amíg ez elkészül, a gondoskodás továbbra is a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek kezei között marad.
Az egyelőre névtelen tigriskölyök ma meg is kapta első kötelező oltásait, és kitűnően fejlődik: már 11 kilogrammos, rendkívül jó étvágyú, játékos, és a gondozók szerint kifejezetten jó egészségnek örvend.
Hogyan zajlik majd a költözés?
A szakemberek szerint a tigriskölyöknek fontos, hogy a költözés idejére már megfelelően szocializált, stabil viselkedésű állattá váljon. Ennek egyik feltétele, hogy nyugodt környezetben nőjön fel, rendszeres állatorvosi felügyelet mellett. A jelenlegi időszak tehát egyfajta „felkészítő szakasz”: a gondozók nemcsak etetik és figyelik, hanem játékos feladatokkal, biztonságos környezetben fejlesztik a mozgását és ösztöneit is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Veresegyházi Medveotthonban épülő új kifutó tervezésénél kiemelt szempont a tigrisek természetes viselkedésének biztosítása. Árnyékos pihenőhelyek, tágas futtatható terület, mászási lehetőségek és vízfelület is szerepel a tervek között.
A névadás még hátravan
A kölyök egyelőre még névtelen, de a növekvő érdeklődés miatt könnyen lehet, hogy a közeljövőben valamilyen közösségi vagy nyilvános névadó kezdeményezés indul majd. A látogatók és az állatrajongók valószínűleg lelkesen vetnék bele magukat egy ilyen játékba – hiszen a kistigris már most sokak szívét meghódította.
Ha a kifutó időben elkészül, 2026 tavaszán a kistigris végre birtokba veheti új otthonát, ahol hosszú és biztonságos élet vár rá. Addig pedig tovább élvezi a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodását.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
Embereket csipkedő halak jelentek meg a Balatonnál: agresszívabb fajokat is azonosítottak, ezzel kezdeni kell valamit
A Hévízi-csatornában egyre több trópusi halfaj jelenik meg, amelyek közül néhány már alkalmazkodott a hűvösebb körülményekhez és a Kis-Balatonba is eljutott.
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál.
Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban
Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás
Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Isten háta mögötti, a Somló tanúhegyeihez közeli kis falucska ez a Kiscsősz. Az egyedülálló közösség motorja Kovács Norbert, "Cimbi", akit idén Prima Primissima-díjra is jelöltek.
Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó
Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója: egy Maruti Suzuki 800-as. 31 éves, 99 ezer kilométerrel, és még mindig talpon van.
Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak
Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása.
Nyolc évnyi csend után újra megmozdul Pécs rejtett csodája – mutatjuk, mikortól láthatod te is élőben
Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony.
Új szín a 2026-os fesztiváltérképen: a pusztazámori kastélyban olyan bulit csapnak, amit még nem láttál
A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.
Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak
Három legendás siófoki épület is a bontási engedély közelébe került, miután a város képviselő-testülete megszavazta a helyi védettség megszüntetését.
Mindenki magának akarja a dödöllét: most lerántjuk a leplet, ez a fő különbség a zalai és a vasi között
Kié a dödölle: vasi vagy zalai tájjellegű étel? De melyik a finomabb? Ha még nem kóstoltál egy igazi „tál dödöllét”, könnyen eltévedhetsz az egymásnak feszülő...
Tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik meghatározó, fiatal borásza.
A kutatókat is meglepte a szenzációs hír: ritka ragadozó költött a Duna–Dráva Nemzeti Parkban + Fotók
Egészen kivételes madármegfigyelést jelentettek: először költött parlagi sas a Duna–Dráva Nemzeti Park területén, ráadásul rögtön két pár is
Videón a döbbenetes akció: napokig kínlódtak vele, végül 8 méter mélyről emelték ki a Tiszába zuhant autót
A szokatlanul viharos Tisza és az erős sodrás is nehezítette a mentést, amelyben több tucat önkéntes szakember vett részt.
Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor...
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.