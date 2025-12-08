2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hatalmas fordulat: végre megvan a tiszafüredi drograzzia kis tigrisének új otthona
HelloVidék

Hatalmas fordulat: végre megvan a tiszafüredi drograzzia kis tigrisének új otthona

HelloVidék
2025. december 8. 17:45

Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta a Fővárosi Állat- és Növénykert karanténrészlegében van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd az új otthona.

Még múlt héten egy drograzzián egy 3 hónapos kis tigrisre bukkantak egy tiszafüredi férfi otthonában, ahol ara papagájokat, ázsiai Prevost-mókusokat és sarkantyús teknősöket is találtak. Bár a bűnözői körökben régóta „státuszszimbólumnak” számít a vadállatok illegális tartása, Magyarországon is erős hagyománya van az egzotikus fajok házi körülmények között való tartásának. Ennek ellenére továbbra is rejtély, miként kerülhetett a tigriskölyök az ominózus családi házba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 40 éves férfi az állat – amely egyszerre veszélyes és szigorúan védett – tartásával több bűncselekményt is elkövetett. A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol vérmintát vettek tőle.  A mai nap pedig beoltották, és ezt követően döntöttek is a végleges elhelyezéséről.

Mai hír: megvan a kistigris új otthona!

Facebookon közölték a hírt: a Fővárosi Állatkert, a Veresegyházi Medveotthon, valamint Veresegyház és Tiszafüred városvezetése közötti összefogásnak köszönhetően a kistigris várhatóan 2026 koratavaszán végleges otthonába költözhet. A megállapodás értelmében a Veresegyházi Medveotthon – a felek anyagi támogatásával – vállalja, hogy egy, a kis nagyragadozó igényeihez igazított, korszerű kifutót épít. Amíg ez elkészül, a gondoskodás továbbra is a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek kezei között marad.

Az egyelőre névtelen tigriskölyök ma meg is kapta első kötelező oltásait, és kitűnően fejlődik: már 11 kilogrammos, rendkívül jó étvágyú, játékos, és a gondozók szerint kifejezetten jó egészségnek örvend. 

Hogyan zajlik majd a költözés?

A szakemberek szerint a tigriskölyöknek fontos, hogy a költözés idejére már megfelelően szocializált, stabil viselkedésű állattá váljon. Ennek egyik feltétele, hogy nyugodt környezetben nőjön fel, rendszeres állatorvosi felügyelet mellett. A jelenlegi időszak tehát egyfajta „felkészítő szakasz”: a gondozók nemcsak etetik és figyelik, hanem játékos feladatokkal, biztonságos környezetben fejlesztik a mozgását és ösztöneit is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Veresegyházi Medveotthonban épülő új kifutó tervezésénél kiemelt szempont a tigrisek természetes viselkedésének biztosítása. Árnyékos pihenőhelyek, tágas futtatható terület, mászási lehetőségek és vízfelület is szerepel a tervek között.

A névadás még hátravan

A kölyök egyelőre még névtelen, de a növekvő érdeklődés miatt könnyen lehet, hogy a közeljövőben valamilyen közösségi vagy nyilvános névadó kezdeményezés indul majd. A látogatók és az állatrajongók valószínűleg lelkesen vetnék bele magukat egy ilyen játékba – hiszen a kistigris már most sokak szívét meghódította.

Ha a kifutó időben elkészül, 2026 tavaszán a kistigris végre birtokba veheti új otthonát, ahol hosszú és biztonságos élet vár rá. Addig pedig tovább élvezi a Fővárosi Állat- és Növénykert gondoskodását.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #állatkert #tavasz #állat #megállapodás #állatvédelem #költözés #gondozás #állattartás #hellovidék #tigris #állatmenhely #veresegyház

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:12
18:03
17:52
17:45
17:36
Pénzcentrum
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
2
2 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
3
2 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
4
3 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
5
1 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 18:03
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 17:27
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
Agrárszektor  |  2025. december 8. 17:28
Véget ér egy korszak az állattenyésztésben? Újfajta takarmányok jöhetnek