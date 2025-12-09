2025. december 9. kedd Natália
8 °C Budapest
Stylish gift sets on white marble table, flat lay
HelloVidék

TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből

HelloVidék
2025. december 9. 10:15

A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is elérhető magyar zöldségekből készülnek, és prémium, egészséges, tartósítószer-mentes alternatívát kínálnak a készen kapható bolti ajándékok helyett.

Egy gondosan csomagolt, házi készítésű finomság nemcsak szívmelengető gesztus, de pontosan tudhatjuk azt is, mi kerül az üvegbe: nincsenek rejtett adalékanyagok, csak letisztult, valódi ízek. Bár a kertészetet sokan a nyárhoz kötik, a termálvizes fűtésnek köszönhetően a friss magyar paprika és paradicsom télen is elérhető, így ezekből az év végén is bátran alkothatunk vitamindús konyhai ajándékokat. Íme három ötlet, amelyekkel meglephetjük idén szeretteinket.

1. Pikáns paradicsomlekvár

A paradicsom izgalmasan édes arca chilivel és gyömbérrel gazdagítva valódi chutney-szerű különlegességgé válik. Remek kísérője ünnepi sülteknek és sajttálaknak.

Hozzávalók: 1 kg érett paradicsom, 2 db kápia paprika, 1–2 chili vagy hegyes erős paprika, 30 dkg cukor, 1 dl balzsamecet, 1 teáskanál reszelt gyömbér, só.

A zöldségeket felaprítjuk, majd az összes hozzávalóval együtt egy lábasban lassú tűzön, gyakori kevergetés mellett 1–1,5 óra alatt sűrűre főzzük. A forró lekvárt sterilizált, kisméretű üvegekbe töltjük, és dunsztoljuk.

2. Sült kápia paprika fűszeres olajban

Ez az antipasti egyszerre finom és látványos: a paprikacsíkok pirosa és a friss fűszerek zöldje az ünnepi hangulatot idézi az üvegben. Előételként, szendvicsekhez vagy salátákhoz is kiváló.

Hozzávalók: 10–12 db húsos kápia paprika, fokhagyma, friss rozmaring, egész bors, só, jó minőségű olaj.

A paprikákat sütőben addig sütjük, amíg a héjuk feketére nem pirul. Lefedve pihentetjük, majd a héjat eltávolítjuk, a paprikahúst csíkokra vágjuk. Az üvegekbe rétegezzük a paprikát és a fűszereket, végül felöntjük olajjal. Hűtőben 2–3 hétig eltartható, dunsztolva pedig hosszabb ideig is megőrzi minőségét.

3. Házi Piros Arany

A magyar konyha egyik alapja, amely házilag készítve tartósítószerek és ízfokozók nélkül, füstös karakterrel gazdagítva még nemesebb formát ölt.

Hozzávalók: 1 kg kápia vagy pritamin paprika, 1 nagy fej vöröshagyma, só, bors, cukor, kevés ecet, ízlés szerint hegyes erős paprika.

A finomra vágott hagymát megdinszteljük, hozzáadjuk a felaprított zöldségeket, ezen a ponton, ha a csemege változat helyett csípősre vágynánk, egy kevés hegyes erőssel is megbolondíthatjuk, majd puhára pároljuk. Fedő nélkül tovább főzzük, míg a felesleges nedvesség elpárolog. Botmixerrel krémesre pürésítjük, ekkor adjuk hozzá a sót, borsot, ecetet és cukrot. Néhány perc forralás után üvegekbe töltjük, és 24 órára száraz dunsztba tesszük.

+ Tipp a csomagoláshoz

Az üvegeket díszítsük natúr spárgával, fenyőággal vagy szárított narancskarikával. Egy kézzel írt címke, rajta az ajánlott felhasználási móddal (pl. "Fogyaszd sajtok mellé!"), még személyesebbé teszi a meglepetést.

Ezek a házi készítésű finomságok nemcsak az ünnepi asztalt gazdagítják, hanem egy kis figyelmet és otthoni melegséget is ajándékba adnak – pontosan azt, amire az év végén mindannyian vágyunk.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #recept #gasztronómia #magyar termék #ajándék #paprika #főzés #paradicsom #lekvár #hellovidék #receptek

