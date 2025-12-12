Napok óta zátony áll egy teherszállító Dunaföldvárnál: videón a megfeneklett Bonavia

A rendkívül alacsony téli vízállás ismét csapdába ejtett egy nagy hajót Dunaföldvárnál. A szlovák zászló alatt közlekedő Bonavia december 2-a óta mozdulatlanul áll a zátonyon – és lehet, hogy csak a Duna emelkedő vízszintje szabadíthatja ki.

A Duna idei téli vízállása extrém alacsony, ami már több szakaszon gondot okoz a hajózásnak. A Dunaföldvár térségében különösen kritikusak a viszonyok: itt az elmúlt három évben szinte minden télen akadt hajó, amely homokpadra futott. Ezúttal a Bonavia nevű szlovák teherszállító rekedt meg a part közelében, a kemping magasságában.

A Bonavia december 2-án feneklett meg, vagyis már több mint egy hete várja, hogy ismét útra kelhessen. A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága megerősítette: személyi sérülés nem történt, anyagi kár sem keletkezett, és az esettel kapcsolatban szabálysértési eljárás indult.

A duol.hu felvétele szerint a Bonavia jelenleg stabilan ül a zátonyon, a hajótest enyhén dől, de nem fenyeget közvetlen veszélyhelyzet. A legénység a fedélzeten tartózkodik, várva az emelkedő vízszintet és a műszaki segítséget:

Érdekesség még, hogy szinte napra pontosan egy évvel korábban, 2024 november végén ugyanitt feneklett meg egy másik szlovák uszály, amely hat nap után két tolóhajó segítségével tudott csak újra elindulni. A Bonavia legénysége tehát már túl is szárnyalta a tavalyi rekordot.

Meddig marad a zátonyon? A Duna vízállása dönthet

A fennakadás idején a Duna vízszintje –80 centiméter közelében járt, majd tovább esett: december 10-én hajnalra –109 centimétert mértek Dunaföldvárnál. A rekord alacsony érték –199 centiméter, így bár most nem rekorddöntés zajlik, a helyzet továbbra is kritikus.

A hajó kiszabadításában a vízszint változása lehet a kulcs: a vízügyi előrejelzések szerint a következő napokban jelentős vízszintemelkedés várható, péntekre akár –39 centi körüli értékkel. Ha a jóslat beválik, a Bonavia akár saját erőből is leválhat a homokpadról – de erre még nincs garancia.

Nem ez az első eset ezen a szakaszon

A dunaföldvári rész a Duna egyik legproblémásabb pontja alacsony vízállás idején.

Az elmúlt években több hasonló eset is történt:

2022-ben az Isaccea nevű hajó több mint egy hétig rostokolt itt.

Egy korábbi évben egy szerb tanker, több mint egymillió liter gázolajjal, ugyanitt futott zátonyra – szerencsére nem történt környezeti kár.

2025 februárjában egy önjáró hajó akadt fenn közvetlenül a part mellett, majd keresztbe is fordult a mederben.

A szakemberek szerint a homokzátonyok folyamatosan vándorolnak a dunai mederben, és alacsony vízszintnél már 10–20 centis eltérés is elég ahhoz, hogy egy több ezer tonnás hajó megakadjon.