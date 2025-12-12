Rekordra kapcsolt a lakáshitelezés, miközben kifulladt az őszi adásvételi lendület.
Teljesen kiszárad az ország harmada: megállíthatatlan a folyamat, nincs már semmi remény?
A klímaváltozás hatásai már nem fordíthatók vissza emberi beavatkozással Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén tapasztalható vízhiány esetében - figyelmeztet Rakonczai János, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa, aki három évtizede kutatja az éghajlatváltozás következményeit - közölte a Telex.
A szakértő szerint a Duna-Tisza közén a hetvenes évek végétől a kilencvenes évek közepéig tartó időszakban kialakult csapadékhiány kétévnyi csapadékmennyiség kimaradását eredményezte, amit az elmúlt négy-öt év aszályos időszaka tovább súlyosbított. Még a rendkívül csapadékos 2010-es év is csak átmeneti enyhülést hozott: akkor 3,8 milliárd köbméterrel nőtt a vízkészlet, de a következő évben már 1,5 milliárd köbméteres csökkenés következett.
A felmelegedés hatásai is jelentősek: 1,5-2 fokos hőmérséklet-emelkedés évente akár 300-400 millió köbméteres vízveszteséget okozhat a Homokhátságon. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Tisza vízgyűjtő területén évek óta csökken a téli hófelhalmozódás, ami 2025-ben már gyakorlatilag nullához közelített, így elmaradnak a folyók nyári, hóolvadásból táplálkozó árvizei is.
A professzor kutatásai szerint az ivóvíz-kitermelés hatása a talajvízkészletre jóval kisebb, mint korábban feltételezték: három-négy évtized ivóvízkivétele nagyjából akkora változást okozott, mint egy szélsőségesen száraz év. Az elmúlt öt évben a Homokhátságon a talajvízkészlet újabb 1,5-2 milliárd köbméterrel csökkent, amit jól mutat, hogy a talajvíz szintjét mérő kutak sorra kiszáradnak.
Rakonczai szerint a sajtóban gyakran emlegetett "elsivatagosodás" kifejezés tudományosan nem helytálló. "Valójában inkább elsivatagosítás folyt az utóbbi évtizedekben" - fogalmazott a szakember, utalva arra, hogy a talajt az év egy részében növényzet nélkül hagyó szántóföldi művelés jelentősen hozzájárul a homokmozgásokhoz és a fokozott párolgáshoz.
A professzor hangsúlyozza, hogy a Homokhátság nem válik valódi sivataggá - ha megszűnne az emberi tevékenység, füves-erdős sztyepp alakulna ki. A sivatag fogalma azért is téves, mert sivatagnak azokat a területeket tekintik, ahol a sokévi átlagos csapadék 200 milliméternél kevesebb, míg Magyarországon nagyon ritkán fordul elő 300 milliméter alatti éves csapadékmennyiség.
Az öntözés sem jelent átfogó megoldást: az elmúlt 25 évben a mezőgazdaságban öntözésre használt vízkészlet egyik évben sem volt több 300 millió köbméternél. Az öntözött területek nagysága 1400 négyzetkilométer alatt maradt, és a legnagyobb fejlesztési elképzelések sem számolnak 5-6 ezer négyzetkilométernél nagyobb területtel, miközben az összes szántóföld 43 ezer négyzetkilométer, amelyből 15-20 ezer négyzetkilométert veszélyeztetnek aszályok.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Duna-Tisza köze és a Nyírség vízhiánya minimum 4-6 milliárd köbméter. Rakonczai szerint tudomásul kell venni, hogy nincsenek teljes és átfogó megoldások, mert az éghajlat átalakulása miatt elveszett hatalmas vízmennyiséget nem lehet emberi tevékenységgel visszapótolni - egyszerűen nincs annyi elérhető víz.
A szakértő szerint csak a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó, helyi szintű megoldások segíthetnek: meg kell tartani a talajban a vizet, ahol csak lehetséges, és olyan mezőgazdasági művelési módokra van szükség, amelyek nem szárítják ki a talajt. "Könnyebb és olcsóbb a gazdákhoz eljuttatni az ismereteket, mint a vizet" - jelentette ki Rakonczai.
A professzor javaslata szerint a területalapú agrártámogatások egy részét a vízmegtartó gazdálkodásra kellene fordítani legalább öt-tíz éven át. Bár természetesen jó lenne, ha több csapadék jutna a Duna-Tisza közére, az éghajlattani modellek szerint a csapadékhelyzet még évtizedekig nem fordul kedvezőbbre, ezért nincs idő a teendők halogatására.
Az Otthon Start miatt több alpiacon korábban soha nem látott szintre esett vissza az alku tere.
Meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az otthoni energiafogyasztás, kevesen ismerik.
Novemberben már zsinórban harmadik hónapja csökkentek a lakbérek havi összevetésben.
December elején sem késő elkezdeni a tervezést az ünnepre. Ha már most tudatosan, heti kis blokkokra bontod a teendőket, a karácsony nem a rohanásról fog...
Elképesztő veszélyt rejtenek ezek a karácsonyi dekorfények: akár börtön is járhat annak, aki nem figyel erre oda
A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé.
A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött.
Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított
Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt.
Az ünnepi időszakban kétszer annyi lakástűz történik, mint egy átlagos hónapban, derül ki az UNIQA Biztosító adataiból.
Éven belül hektikusan, de összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon Start Program tematizál.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.
A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér...
A kelet-magyarországi régiókban a lakásdrágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
De mit jelent az, hogy túlárazott a lakáspiac? Akkor most a lakásárak csökkenésére lehet számítani? Megéri felvenni a támogatott hitelt az érdeklődőknek?
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
A hatóságok óvatosságra intenek: mindig kérjünk írásos ajánlatot, és ellenőrizzük a leszállított mennyiséget.
A Duna House adatai szerint idén Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások.
Mikor érkezik a Mikulás? Mit ünneplünk Mikulás napon? Ez Szent Miklós története: ezek a szokások, hagyományok ezen a napon
Attól függ, melyik ország szokásait nézzük, hogy melyik nap jön a Mikulás 2025-ben.
A 3 százalékos Otthon Start hitel átrendezi a lakáspiacot: rövid távon az első lakást keresők aktivitása nő, miközben a befektetői kereslet csökken.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.