2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vár a tatai Öreg-tónál (Öreg Tó), Tata, Komárom-Esztergom, Magyarország, 2024. november 07.
HelloVidék

Gigaprojektet terveznek Tatára: végre megépülhet a régóta várt uszoda is?

HelloVidék
2025. december 10. 09:45

Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum – és hol épülhet fel a sokat ígért létesítmény.

Tatán évtizedes álom válhat valóra: a legfrissebb közbeszerzési kiírás szerint végre elindulhat az új uszoda és a Tatai Olimpiai Edzőtábor nagyszabású fejlesztése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium több szakaszból álló tárgyalásos eljárást indított, amely a teljes tervezési és engedélyezési folyamatot lefedi – írta a Kemma.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dokumentum szerint a létesítmény egy korszerű, fedett úszócsarnokkal bővülhet, amely nemcsak a tataiak kiszolgálását, hanem a magyar élsport felkészülési feltételeinek javítását is szolgálhatja. A kiírás részleteiből kiderül: egy 1550 négyzetméteres, 8–10 méteres belmagasságú úszómedence és csarnoktér megtervezése a feladat, valamint a teljes engedélyezési és kiviteli dokumentáció elkészítése. Mindez azt jelzi, hogy a beruházás előkészítése kézzelfogható fázisba lépett.

Így nézne ki a jövő edzőtábora

A projekt részeként elbontanak egy korábbi földszintes épületet a hozzá tartozó kerítéssel, továbbá egy salakos teniszpályát és az aszfaltos utat is felszámolják. A helyükön új, rendezett zöldfelületet alakítanak ki. Emellett több meglévő létesítmény is megújul: a vívócsarnok modernizálása mellett egy másik csarnokot ökölvívásra alakítanak át, felújítják a közös használatú tereket, a tekepályát és a konyhát, a tetőtérben pedig új beépítés készül.

A beruházás legnagyobb eleme egy csaknem 20 ezer négyzetméteres, többfunkciós sportkomplexum, amelyben úszócsarnok, wellness- és orvosi részleg, konditerem, súlyemelő terem és tágas közösségi terek kapnak helyet. A fejlesztés további részei között szerepel több sportágnak otthont adó csarnok, konferenciaterem, adminisztratív épületek, akadálypályás csarnok, futófolyosó, edzőtermek, valamint egy nagyméretű, döntött pályás atlétikai csarnok ugrógödrökkel.
Címlapkép: Getty Images
#fejlesztés #beruházás #sport #közbeszerzés #uszoda #úszás #építés #hellovidék #tata #atlétika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:14
10:03
09:51
09:45
Pénzcentrum
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
2
2 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
3
3 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
2 napja
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
5
1 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
PÉNZÜGYI KISOKOS
TAN kód
Transaction Authentication Number, vagyis tranzakció hitelesítő kód

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 10:03
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 09:51
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?
Agrárszektor  |  2025. december 10. 09:03
Beindultak a kifizetések: sok magyar örülhet, milliárdokat osztanak szét