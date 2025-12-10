A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
Gigaprojektet terveznek Tatára: végre megépülhet a régóta várt uszoda is?
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum – és hol épülhet fel a sokat ígért létesítmény.
Tatán évtizedes álom válhat valóra: a legfrissebb közbeszerzési kiírás szerint végre elindulhat az új uszoda és a Tatai Olimpiai Edzőtábor nagyszabású fejlesztése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium több szakaszból álló tárgyalásos eljárást indított, amely a teljes tervezési és engedélyezési folyamatot lefedi – írta a Kemma.hu.
A dokumentum szerint a létesítmény egy korszerű, fedett úszócsarnokkal bővülhet, amely nemcsak a tataiak kiszolgálását, hanem a magyar élsport felkészülési feltételeinek javítását is szolgálhatja. A kiírás részleteiből kiderül: egy 1550 négyzetméteres, 8–10 méteres belmagasságú úszómedence és csarnoktér megtervezése a feladat, valamint a teljes engedélyezési és kiviteli dokumentáció elkészítése. Mindez azt jelzi, hogy a beruházás előkészítése kézzelfogható fázisba lépett.
Így nézne ki a jövő edzőtábora
A projekt részeként elbontanak egy korábbi földszintes épületet a hozzá tartozó kerítéssel, továbbá egy salakos teniszpályát és az aszfaltos utat is felszámolják. A helyükön új, rendezett zöldfelületet alakítanak ki. Emellett több meglévő létesítmény is megújul: a vívócsarnok modernizálása mellett egy másik csarnokot ökölvívásra alakítanak át, felújítják a közös használatú tereket, a tekepályát és a konyhát, a tetőtérben pedig új beépítés készül.
A beruházás legnagyobb eleme egy csaknem 20 ezer négyzetméteres, többfunkciós sportkomplexum, amelyben úszócsarnok, wellness- és orvosi részleg, konditerem, súlyemelő terem és tágas közösségi terek kapnak helyet. A fejlesztés további részei között szerepel több sportágnak otthont adó csarnok, konferenciaterem, adminisztratív épületek, akadálypályás csarnok, futófolyosó, edzőtermek, valamint egy nagyméretű, döntött pályás atlétikai csarnok ugrógödrökkel.
TOP 3 gasztroajándék karácsonyra: készítsd Te a legszebb ajándékot - így varázsolhatsz csodát fillérekből
A legszebb ajándék sokszor az, amibe egy kevés időt és figyelmet is belefőzünk. A DélKerTÉSZ szakértőinek közreműködésével három olyan receptet gyűjtöttünk össze, amelyek télen is...
A jelenlegi helyzetben a Tófürdő kizárólag szabadtéri fürdőzésre alkalmas, mivel a központi fürdőházat 2025 elején ideiglenesen bezárták. Most kiderült, mi lesz a folytatásban.
Ma beoltották a múlt héten, szerdán lefoglalt tiszafüredi tigriskölyköt. A nagyragadozó a bekerülése óta karanténban van, ma pedig végre az is kiderült, hol lehet majd...
Lenyűgöző rejtély a börzsönyi labirintus: akár itt is forgathatták volna a Stranger Things barlang-jeleneteit + Fotók
Ha a Stranger Things labirintusszerű barlangjainak hangulatát keresed, nem kell Atlantáig utaznod: Hont közelében rejtőzik a Szondi-alagút, egy titokzatos járatrendszer.
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
Embereket csipkedő halak jelentek meg a Balatonnál: agresszívabb fajokat is azonosítottak, ezzel kezdeni kell valamit
A Hévízi-csatornában egyre több trópusi halfaj jelenik meg, amelyek közül néhány már alkalmazkodott a hűvösebb körülményekhez és a Kis-Balatonba is eljutott.
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál.
Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban
Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás
Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Isten háta mögötti, a Somló tanúhegyeihez közeli kis falucska ez a Kiscsősz. Az egyedülálló közösség motorja Kovács Norbert, "Cimbi", akit idén Prima Primissima-díjra is jelöltek.
Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó
Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója: egy Maruti Suzuki 800-as. 31 éves, 99 ezer kilométerrel, és még mindig talpon van.
Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak
Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása.
Nyolc évnyi csend után újra megmozdul Pécs rejtett csodája – mutatjuk, mikortól láthatod te is élőben
Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony.
Új szín a 2026-os fesztiváltérképen: a pusztazámori kastélyban olyan bulit csapnak, amit még nem láttál
A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.