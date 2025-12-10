Gigaprojektet terveznek Tatára: végre megépülhet a régóta várt uszoda is?

Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum – és hol épülhet fel a sokat ígért létesítmény.

Tatán évtizedes álom válhat valóra: a legfrissebb közbeszerzési kiírás szerint végre elindulhat az új uszoda és a Tatai Olimpiai Edzőtábor nagyszabású fejlesztése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium több szakaszból álló tárgyalásos eljárást indított, amely a teljes tervezési és engedélyezési folyamatot lefedi – írta a Kemma.hu.

A dokumentum szerint a létesítmény egy korszerű, fedett úszócsarnokkal bővülhet, amely nemcsak a tataiak kiszolgálását, hanem a magyar élsport felkészülési feltételeinek javítását is szolgálhatja. A kiírás részleteiből kiderül: egy 1550 négyzetméteres, 8–10 méteres belmagasságú úszómedence és csarnoktér megtervezése a feladat, valamint a teljes engedélyezési és kiviteli dokumentáció elkészítése. Mindez azt jelzi, hogy a beruházás előkészítése kézzelfogható fázisba lépett.

Így nézne ki a jövő edzőtábora

A projekt részeként elbontanak egy korábbi földszintes épületet a hozzá tartozó kerítéssel, továbbá egy salakos teniszpályát és az aszfaltos utat is felszámolják. A helyükön új, rendezett zöldfelületet alakítanak ki. Emellett több meglévő létesítmény is megújul: a vívócsarnok modernizálása mellett egy másik csarnokot ökölvívásra alakítanak át, felújítják a közös használatú tereket, a tekepályát és a konyhát, a tetőtérben pedig új beépítés készül.

A beruházás legnagyobb eleme egy csaknem 20 ezer négyzetméteres, többfunkciós sportkomplexum, amelyben úszócsarnok, wellness- és orvosi részleg, konditerem, súlyemelő terem és tágas közösségi terek kapnak helyet. A fejlesztés további részei között szerepel több sportágnak otthont adó csarnok, konferenciaterem, adminisztratív épületek, akadálypályás csarnok, futófolyosó, edzőtermek, valamint egy nagyméretű, döntött pályás atlétikai csarnok ugrógödrökkel.