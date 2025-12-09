Sokkoló videón a legszebb panorámájú luxushotelünk: így néz ki ma a Dobogókő tetején a Nimród

Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.

Friss urbex felvétel járta be a közösségi médiát, amelyen jól látszik, mennyire lepusztult állapotban van az egykor szebb napokat látott dobogókői Hotel Nimród.

Egykor modern, felkapott szálloda volt ez a Pilis csúcsán, saját uszodával, szaunával és étteremmel, de mára elhagyatott, leromlott állapotú szellemhotellé vált, ahol az évek során több üzemeltetői probléma is felmerült.

A Hotel Nimród még 1971-ben nyitott meg, és korának megfelelő luxust (saját fürdőszoba, minibár, telefon) kínált, páratlan kilátással. Különlegessége volt, hogy kutyás vendégeket is szívesen fogadtak, "kutyarecepcióval".

A 90-es években tovább bővítették, konferenciatermekkel és teniszpályával, összesen 204 vendég fogadására volt alkalmas. A 2008-as gazdasági válság azonban megpecsételte a sorsát és 2009-ben végleg bezárta kapuit.

Hotel Nimród még 1972-ben (Fotó adományozó: Bauer Sándor) Fortepan

Azóta az épület a pusztulás szimbólumává vált

Időközben a Nimród Senior Ház Alapítvány tulajdonába került, akik nyugdíjasotthont szerettek volna kialakítani, de ez a projekt sem valósult meg, így azóta is üresen áll.

A 2017-es tűzvész, amely a tetőszerkezetet és a felső szinteket pusztította el, csak a kezdet volt. Azóta a vandálok és a fosztogatók szinte mindent elvittek vagy tönkretettek.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Egy urbexes most bejárta az egész épületet: sehol egy ép ablak, a szobák kifosztva, a folyosókon törmelék és szétdobált bútorok hevernek.

A falakat szétrúgták, az ablakokat keretestül szedték ki, a szobákból az ágyakat az udvarra hordták és felgyújtották:

Címlapkép: Hotel Nimród 1972-ben (Fotó adományozó: Bauer Sándor) Fortepan