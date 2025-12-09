Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
Sokkoló videón a legszebb panorámájú luxushotelünk: így néz ki ma a Dobogókő tetején a Nimród
Horrorfilmek rémisztő hangulatát idézi a lepusztult Hotel Nimród – az egykori menő szálloda mára a Dobogókő szégyenfoltja lett. Egy bátor urbexes most belülről is körbejárta.
Friss urbex felvétel járta be a közösségi médiát, amelyen jól látszik, mennyire lepusztult állapotban van az egykor szebb napokat látott dobogókői Hotel Nimród.
Egykor modern, felkapott szálloda volt ez a Pilis csúcsán, saját uszodával, szaunával és étteremmel, de mára elhagyatott, leromlott állapotú szellemhotellé vált, ahol az évek során több üzemeltetői probléma is felmerült.
A Hotel Nimród még 1971-ben nyitott meg, és korának megfelelő luxust (saját fürdőszoba, minibár, telefon) kínált, páratlan kilátással. Különlegessége volt, hogy kutyás vendégeket is szívesen fogadtak, "kutyarecepcióval".
A 90-es években tovább bővítették, konferenciatermekkel és teniszpályával, összesen 204 vendég fogadására volt alkalmas. A 2008-as gazdasági válság azonban megpecsételte a sorsát és 2009-ben végleg bezárta kapuit.
Azóta az épület a pusztulás szimbólumává vált
Időközben a Nimród Senior Ház Alapítvány tulajdonába került, akik nyugdíjasotthont szerettek volna kialakítani, de ez a projekt sem valósult meg, így azóta is üresen áll.
A 2017-es tűzvész, amely a tetőszerkezetet és a felső szinteket pusztította el, csak a kezdet volt. Azóta a vandálok és a fosztogatók szinte mindent elvittek vagy tönkretettek.
Egy urbexes most bejárta az egész épületet: sehol egy ép ablak, a szobák kifosztva, a folyosókon törmelék és szétdobált bútorok hevernek.
A falakat szétrúgták, az ablakokat keretestül szedték ki, a szobákból az ágyakat az udvarra hordták és felgyújtották:
Címlapkép: Hotel Nimród 1972-ben (Fotó adományozó: Bauer Sándor) Fortepan
Ártalmas is lehet a túl sok karácsonyi fény? Ideje lenne visszavenni, vagy csak túlaggódjuk ezt a fényszennyezés ügyet?
Advent idején sportot űzünk abból, ki tudja a leglátványosabban kivilágítani a házát. Ez lenne a fényszennyezés újabb formája – vagy nincs okunk aggodalomra? Szakértő válaszolt.
Eladóvá vált a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát!
Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó
Kukkants be Geresdlakra, ahol a méz és fahéj illatában ébred a karácsonyi varázs!
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt.
Embereket csipkedő halak jelentek meg a Balatonnál: agresszívabb fajokat is azonosítottak, ezzel kezdeni kell valamit
A Hévízi-csatornában egyre több trópusi halfaj jelenik meg, amelyek közül néhány már alkalmazkodott a hűvösebb körülményekhez és a Kis-Balatonba is eljutott.
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál.
Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban
Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás
Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Isten háta mögötti, a Somló tanúhegyeihez közeli kis falucska ez a Kiscsősz. Az egyedülálló közösség motorja Kovács Norbert, "Cimbi", akit idén Prima Primissima-díjra is jelöltek.
Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó
Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója: egy Maruti Suzuki 800-as. 31 éves, 99 ezer kilométerrel, és még mindig talpon van.
Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak
Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása.
Nyolc évnyi csend után újra megmozdul Pécs rejtett csodája – mutatjuk, mikortól láthatod te is élőben
Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony.
Új szín a 2026-os fesztiváltérképen: a pusztazámori kastélyban olyan bulit csapnak, amit még nem láttál
A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.
Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak
Három legendás siófoki épület is a bontási engedély közelébe került, miután a város képviselő-testülete megszavazta a helyi védettség megszüntetését.
Mindenki magának akarja a dödöllét: most lerántjuk a leplet, ez a fő különbség a zalai és a vasi között
Kié a dödölle: vasi vagy zalai tájjellegű étel? De melyik a finomabb? Ha még nem kóstoltál egy igazi „tál dödöllét”, könnyen eltévedhetsz az egymásnak feszülő...
Tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik meghatározó, fiatal borásza.
A kutatókat is meglepte a szenzációs hír: ritka ragadozó költött a Duna–Dráva Nemzeti Parkban + Fotók
Egészen kivételes madármegfigyelést jelentettek: először költött parlagi sas a Duna–Dráva Nemzeti Park területén, ráadásul rögtön két pár is
