Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal

Ritka lehetőséghez juthat az, aki éppen turisztikai, vendéglátói vagy horgászati vállalkozás indításán gondolkodik. Eladóvá vált ugyanis a Börgöndpusztai Horgászparadicsom: 35 milliós halállománnyal, faházakkal és saját szigettel várja új tulajdonosát! A közösségi oldalakon közzétett hirdetés szerint az ingatlan tehermentes, azonnal birtokba vehető, és jelenlegi formájában is teljeskörűen működő egységként üzemeltethető.

A közösségi oldalakon közzétett hirdetés szerint az ingatlan tehermentes, azonnal birtokba vehető, és jelenlegi formájában is teljeskörűen működő egységként üzemeltethető. A 3 hektáros területből mintegy 1,8 hektár a vízfelület, amelyet egy saját sziget tesz igazán különlegessé. A tóban kb. 35 millió forint értékű halállomány él, a gazdák szerint a vízterület önfenntartó és jelentős természetes szaporulattal rendelkezik.

Sziget pavilonnal, 7 faház, melegkonyhás büfé és teljes infrastruktúra

A tó közepén fekvő szigeten egy 45 fős pavilon található, amely rendezvényekre, esküvőkre, céges összejövetelekre vagy horgászversenyek lebonyolítására is alkalmas. A szigeten és a parton is teljes körű villamos hálózat működik 230–400 voltos ellátással. A part mentén hét, klímával felszerelt faház várja a vendégeket, így a hely nemcsak nappali horgászatra, hanem többnapos pihenésre is kiválóan alkalmas. A parton melegkonyhás büfé üzemel, közvetlenül a halőrház mellett.

A teljes terület kerítéssel, villanypásztorral, közvilágítással és kamerarendszerrel védett, a szennyvíz közvetlenül közműre kötött.

Pályázati lehetőségekkel kecsegtető halastó-besorolás

A terület hivatalosan halastó besorolású, ami számos jelenlegi és jövőbeli támogatási, pályázati lehetőséget nyithat meg az új tulajdonos számára. A vízellátást egy K-9 jelű mélyfúrású kút biztosítja, amely kiváló minőségű rétegvizet szolgáltat.

A közelben futó Székesfehérvár keleti esővíz-csatornájából szükség esetén átemeléssel további víz nyerhető. A vízjogi engedélyt nemrég újították meg, a zsiliprendszer kiépítése megtörtént – vagyis a tónak minden hatósági feltétele rendezett.

Vendéglátásra, rendezvényekre vagy lakóingatlannak is alkalmas épület tartozik hozzá

A komplexum része egy 220 m²-es épület, amely korábban étteremként és rendezvényhelyszínként működött, és 2018-ban teljes szigetelést kapott.

Az épületben:

engedéllyel rendelkező melegkonyha,

230–400 voltos áramellátás,

mennyezeti infrapaneles fűtés,

két nagy teljesítményű klíma található.

A létesítmény akár lakóingatlanná is átalakítható, az üzemeltető kft. pedig igény esetén szintén megvásárolható. Az ingatlanegyüttes egyébként 215 millió forintos áron keresi új tulajdonosát, amelyet a hirdetés szerint nem kívánnak tovább alkudni. Külön megvásárolva: a tó 170 millió forint, az étteremépület 80 millió forint.

